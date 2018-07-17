17 07 2018 17:12
Повернення додому: Nights Out у Львові на Ґанку 20 травня
Не пропусти, бро!
Фото: facebook.com/wearenightsout
Nights Out це:
- Ілля Вовк – вокал, гітара, клавіші;
- Макс Заїка – соло гітара;
- Фернандо Малапарте – бас гітара;
- Ігор Медвідь – ударні.
Цього року молодий український гурт випустив свій дебютний кліп Fossil.
Кліп знімали на березі моря у Чорноморську та в Івано-Франківському Палаці Потоцьких. Режисером відео виступив Олександр Балтушев, а оператор – Назар Ортинський.
Дебютний міні-альбом гурту – Fossil був спродюсований Лесиком Omodada з Tik Tu. Зараз гурт підкорює німецькі міста.
Послухати EP "Fossil" - https://soundcloud.com/wearenightsout/sets/fossil
На днях, хлопці також опублікували лайв відео з новим треком Olivia.
Квитки: 100 UAH (передпродаж), 150 UAH (вхід): Встигни придбати поки не розібрали:
https://2event.com/uk/events/1458212
Місце зустрічі: Ganok
Початок: 20:00
Розкажіть друзям!
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