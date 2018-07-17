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Київ

17 07 2018 17:12

Повернення додому: Nights Out у Львові на Ґанку 20 травня

Не пропусти, бро!
Сформований у 2015 році тоді ще під назвою Machu Picchu, львівський гурт минулого року переїхав до німецького Фленсбурга та перезапустив проект. Тепер вони - Nights Out і з новим басистом Фернандо.
Фото: facebook.com/wearenightsout

Nights Out це:

  • Ілля Вовк – вокал, гітара, клавіші;
  • Макс Заїка – соло гітара;
  • Фернандо Малапарте – бас гітара;
  • Ігор Медвідь – ударні.

 

Цього року молодий український гурт випустив свій дебютний кліп Fossil. 

Кліп знімали на березі моря у Чорноморську та в Івано-Франківському Палаці Потоцьких. Режисером відео виступив Олександр Балтушев, а оператор – Назар Ортинський.

Дебютний міні-альбом гурту – Fossil був спродюсований Лесиком Omodada з Tik Tu. Зараз гурт підкорює німецькі міста.

Послухати EP "Fossil" - https://soundcloud.com/wearenightsout/sets/fossil

 

На днях, хлопці також опублікували лайв відео з новим треком Olivia.

 

Квитки: 100 UAH (передпродаж), 150 UAH (вхід): Встигни придбати поки не розібрали:
https://2event.com/uk/events/1458212

Місце зустрічі: Ganok 

Початок: 20:00

ТЕГИ: музика
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