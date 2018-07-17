Повернення додому: Nights Out у Львові на Ґанку 20 травня Не пропусти, бро!

Сформований у 2015 році тоді ще під назвою Machu Picchu, львівський гурт минулого року переїхав до німецького Фленсбурга та перезапустив проект. Тепер вони - Nights Out і з новим басистом Фернандо.