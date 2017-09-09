09 09 2017 10:40
Потужний землетрус у Мексиці забрав життя щонайменше 61 людини, – ФОТО
Щонайменше кілька сотень людей поранені
Фото: reuters.com
Як повідомляє Reuters, усі смертельні випадки зафіксовані в трьох сусідніх штатах, що опинилися поблизу епіцентру землетруса, який стався у 70 км від узбережжя.
Щонайменше 45 людей загинули в Оахаці, чимало в Хучитані, 12 в Чіапасі і ще 4 в Табаско.
Щонайменше кілька сотень людей поранені.
Фото: reuters.com
Фото: reuters.com
Фото: reuters.com
Фото: reuters.com
Фото: reuters.com
Землетрус, який стався у четвер ввечері біля берегів Мексики, був сильнішим за руйнівний землетрус 1985 року, який тоді забрав тисячі життів.
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