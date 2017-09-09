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Київ

09 09 2017 10:40

Потужний землетрус у Мексиці забрав життя щонайменше 61 людини, – ФОТО

Щонайменше кілька сотень людей поранені
Щонайменше 61 людина загинула в Мексиці внаслідок землетрусу магнітудою 8.1.
Фото: reuters.com

Як повідомляє Reuters, усі смертельні випадки зафіксовані в трьох сусідніх штатах, що опинилися поблизу епіцентру землетруса, який стався у 70 км від узбережжя.

Щонайменше 45 людей загинули в Оахаці, чимало в Хучитані, 12 в Чіапасі і ще 4 в Табаско.

Щонайменше кілька сотень людей поранені.


Фото: reuters.com


Фото: reuters.com


Фото: reuters.com


Фото: reuters.com


Фото: reuters.com

Землетрус, який стався у четвер ввечері біля берегів Мексики, був сильнішим за руйнівний землетрус 1985 року, який тоді забрав тисячі життів.

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