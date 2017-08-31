Заворожуючі alt-J в Києві: як пройшов концерт культових британців

28 серпня в Києві відіграла культова інді-рок група alt-J. Розділили мега атмосферу на арт-заводі Платформа разом з киянами і команда iPress.ua. Про те, як заворожили британці своїм виступом, далі в нашому матеріалі.

Літо 2017 року видалося супер вдалим для українських меломанів. Така кількість топ-гуртів, здається, до нас ще не приїздила: Foals, Kasabian, Röyksopp, The Prodigy, а завершити літній концертно-фестивальний сезон випало – британському інді-рок гурту alt-J. І це було просто нереальне завершення

Погода в Києві в день концерту була надто англійською – похмурою і прохолодною. Британці, мабуть, і про це потурбувались, для кращої атмосфери на концерті. Шанувальників, які зібралися, погода аж ніяк не розчарувала, усі люб’язно гуртувалися і закривали одне одного від безжалісного вітру.

Розігрівав публіку підопічний Святослава Вакарчука - Leo Mantis. Лео вдалося запалити натовп, артист вдало жартував українською, танцював і просто кайфував на сцені, що не залишило байдужим публіку, яка радо підспівувала артисту. Цікаво, що музиканти alt-J теж спостерігали за виступом Лео, вони тихенько ховались в лівому кутку сцени. Таку зацікавленість можна пояснити, адже артиста на розігрів вони вибирали самі, забігаючи наперед, додамо, що в кінці концерту alt-J відзначать, що їм дуже сподобався виступ Лео.



Фото: iPress.ua / Михайло Гема

На годиннику 20.30, розпочалася технічна перерва, підготовка сецни, напруга в натовпі зростає, усім вже не сила чекати. Серед публіки чути прохання до alt-J почати свій виступ, шанувальники хочуть чути своїх улюбленців вже і зараз.

І от, близько 21.00 очікуване тріо виходить на сцену, без зайвих слів alt-J починають грати. З перших акордів стає зрозуміло – це буде неперевершений виступ. Варто відзначити, півгодини технічної перерви були цілком виправдані, художники по світлу добре постаралися, це чи не найкрутіше світлове шоу, яке було на концертах в Києві. Сцену розділили на три окремі блоки, музиканти мали кожен по своїй зоні, спершу це здавалось дивним, але після того, як блоки задіяли в світловому шоу - заперечень не виникало. Від побаченого захоплювало подих. Градація світла і кольорів в такт музиці просто змушувала завмирати.



Фото: live.karabas.com

Перед концертом, ми з командою сперечалися про те, яким же буде концерт alt-J, адже у них зовсім не запальна музика, не танцювальна, людям стане нудно на концерті. Але ні, не цього разу! По-перше, був добре спланований порядок пісень, між усіма знаними хітами, такими як "Matilda" чи "Taro "були майже невідомі, але дуже особливі треки. Друге – світло, світлова інсталяція перекривала усі можливі недоліки шоу, бо від такої краси було важко відірвати погляд.



Alt-j. Фото: iPress.ua / Михайло Гема

Британці розпочали свій виступ чуттєвою піснею "3WW". Були небагатослівні, а сконцентровані на інструментах, що так характерно саме для alt-J. Романтики чуттєво віддавали частинку себе у кожній пісні, Джо співав із закритими очима, поринаючи у свій світ, світ музики, у натовпі теж було помітно людей, які ніби відлітали під час концерту, посмішки, очі повні захоплення і любові, легкі танці і просто ніжні обійми – така атмосфера була у фан-зоні: легка і невимушена, до мурашок по шкірі і запаморочення в голові.



Alt-j. Фото: iPress.ua / Михайло Гема

Лише після третьої пісні, Гас Ангер-Гамильто привітався з публікою, - "How're you doing, Kyiv".



Alt-j. Фото: iPress.ua / Михайло Гема

Всього група виконала 18 пісень, три з яких приберегли на біс. Артисти потішили публіку, пообіцявши приїхати ще раз, у відповідь alt-J отримали шквал емоцій і аплодисментів. Після виступу артисти спокійно пішли зі сцени, а у фан-зоні продовжували стояти фани, ніби намагалися вловити останні нотки такого заворожуючого виступу.