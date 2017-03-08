30 листопада в Києві відбудеться II Український форум з відновлюваної енергетики '17

30 листопада 2017 року в Києві відбудеться "II Український форум з відновлюваної енергетики'17" з фокусом на інвестиційні можливості українського ринку відновлюваної енергетики. Організатор Форуму — A7 CONFERENCES, Співорганізатор — Dentons, Інвестиційний партнер — A7 CAPITAL.

Відновлювана енергетика є одним із найбільш перспективних напрямків, на який звертають увагу все більше гравців ринку. Експерти зазначають, що важливим етапом розвитку відновлюваної енергетики є переформатування глобального ринку енергетики в напрямку його децентралізації та розвитку чистої енергії з відновлюваних джерел (ВДЕ), що вимагає впровадження певних механізмів стимулювання, відповідної законодавчої бази та режимів ціноутворення. Разом з тим, найсильніші гравці у сфері бізнесу – великі корпорації та економіки багатьох країн також тяжіють до припинення використання енергетики викопних джерел, мотивуючи свої дії тим, що ті потужності, які приносять прибутки сьогодні, завтра не зможуть пристосуватись до нових реалій ринку, враховуючи кліматичні зміни.

Форум присвячений сектору енергетики України та покликаний стати найбільшою комунікаційною платформою з фокусом на інвестиційні можливості, розвиток і реформування сектору відновлюваної енергетики. Платформа об'єднає більше 500 представників сектора з інвесторами, державними діячами та фінансовими організаціями з більш ніж 20 країн світу.

Організатор Форуму — A7 CONFERENCES, Співорганізатор — Dentons, Інвестиційний партнер — A7 CAPITAL. Ексклюзивний бізнес медіа-партнер — журнал Бізнес. Міжнародний медіа-партнер — DiXi Group. Медіа-партнери — Грушевського 5, Апостроф. За підтримки — Kyiv Post.

Програма та додаткова інформація на веб-сайті: www.a7conf.com/uref

Умови участі: для профільних організацій та інвесторів – 5 000,00 грн (до 1 вересня 2017), для непрофільних організацій – 10 000,00 грн (до 1 вересня 2017), для державних органів, посольств і ЗМІ – безкоштовно (після підтвердження). Участь можлива лише для представників топ-менеджменту. Українські компанії мають унікальну можливість безкоштовно додати свій інвестиційний проект в каталог на сайті invest.in.ua

Акредитація ЗМІ: тел.: +38 044 227 27 77, +38 063 145 87 35, anna@a7-group.com (контактна особа: Анна-Вероніка Краснопольська).