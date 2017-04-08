3 листопада в Києві відбудеться Kyiv Smart City Forum '17

3 листопада 2017 року у м. Києві відбудеться Kyiv Smart City Forum 2017. Головною ідеєю даного заходу є популяризація тематики smart city в цілому, презентація вже інтегрованих до київської міської інфраструктури smart рішень, а також стимулювання органів муніципальної влади громадськості та бізнеса до широкого впровадження розумних технологій вже в найближчим часом. Організатор Форуму — комунікаційна платформа Kyiv Smart City, Співорганізатор — A7 CONFERENCES. За підтримки — Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Вже вдруге Kyiv Smart City Forum 2017 стане комунікаційним майданчиком для профільних дискусій та майбутнього формування цілісного, стратегічного бачення інтеграції передових smart рішень фактично в усі сфери життєдіяльності сучасного містянина.

Захід об’єднає ключових інтеграторів, кращих урбаністів, провідних інфраструктурних експертів зі всієї України, близького і далекого зарубіжжя. Цільове ядро Форуму складе активна, ідейна спільнота в особі кожного хто вже зробив свій внесок у побудову цифрових міст в Україні і далеко за її межами або планує стати частиною цього незворотного процесу в майбутньому.

Відвідувачі Kyiv Smart City Forum 2017 отримають чудову можливість усвідомити користь, яку вже найближчим часом зможе відчути на собі кожен мешканець Києва та всієї країни від інтеграції передових технологій та інноваційних smart-рішень в існуючій міській інфраструктурі. Захід познайомить зацікавлене суспільство з кращим світовим досвідом на прикладі реальних, світових кейсів. Відвідувачами Форуму стануть понад 900 учасників, серед яких: керівники малого, середнього і великого бізнесу, головні інженери підприємств, вендори та інтегратори, маркетологи, відомі журналісти, фінансисти, інвестиційні компанії, банкіри, представники міжнародних фондів, інфраструктурні експерти, представники державної, міської влади і різних інституцій, громадські організації, активісти, лідери думок і, звичайно, урбаністи.

В рамках Kyiv Smart City Forum 2017 відбудуться панельні дискусії за наступними темами:

- безпечне місто, безпечні дороги, транспорт та ІКТ міста;

- креативна економіка та культура міста;

- відновлювальна енергетика та енергоефективність міста;

- Е-демократія та відкритий уряд.

Серед почесних доповідачів:

- спеціально запрошені міжнародні дослідники та експерти із галузі технологій smart city;

- представники керівних ланок уряду України та КМДА, відповідальних за підтримку впровадження smart city технологій в містах;

- міністри та заступники профільних міністерств;

- представники компаній-вендорів та інтеграторів системних рішень;

- представники міжнародних фондів, інфраструктурні експерти;

Реєстрація за посиланням: www.a7conf.com/kscf

Організатор Форуму — комунікаційна платформа Kyiv Smart City, Співорганізатор — A7 CONFERENCES. За підтримки — Київської міської державної адміністрації (КМДА). Генеральний Радіо Партнер — Радіо Голос Столиці. Ексклюзивний бізнес медіа-партнер — журнал Бізнес. Інформаційний партнер — Investgazeta. Міжнародний медіа-партнер — DiXi Group. Медіа-партнери — Платформа, Апостроф, iPress. За підтримки — American Chamber of Commerce, Kyiv Post.

Умови участі:

Early bird до 31.08.2017 – 399 грн; з 01.09.2017 до 30.10.2017 – 599 грн; з 01.11.2017 до 03.11.2017 – 799 грн). Для посольств, державних установ та медіа – безкоштовно (після підтвердження).

Акредитація ЗМІ за тел.: +38 044 227 27 77, +38 063 145 87 35, anna@a7-group.com (контактна особа: Анна-Вероніка Краснопольська).