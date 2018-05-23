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Ася Казанцева їде до Львова з лекцією про те, як спорт впливає на мозок

Ася Казанцева - відомий науковий журналіст, лауреат премії “Просвітник”, автор двох книг-бестселлерів про ірраціональну людську поведінку
Популяризатори науки з 15х4 влаштовують івент, на якому виступатиме відома наукова журналістка Ася Казанцева з лекцією про те, як спорт впливає на мозок.
Ася Казанцева їде до Львова з лекцією про те, як спорт впливає на мозок

Якщо вам здається, що спортсмени трохи тупуваті, а справжній інтелектуал має бути сутулим та кволим, настав час скорегувати ці уявлення, адже дослідження їх не підтверджують. Навпаки, тисячі експериментальних робіт на людях та тваринах підтверджують, що фізична активність сприяє хорошій пам’яті, розвиненому самоконтролю та більш високій швидкості обробки інформації. Але чому так відбувається? Справа не лише в банальному покращенню кровообігу мозку. Сьогодні описують ряд молекулярних механізмів, завдяки яким спорт, наприклад, посилює нейропластичність -здатність мозку до перебудови своїх синаптичних зв’язків, що є критично важливою для навчання. Як це працює, який спорт для цього найбільш ефективний і скільки потрібно займатися, щоб ці ефекти були помітні? Короткий огляд недавніх досліджень - в лекції Асі Казанцевої.

Лекція буде російською мовою.

Про лектора: Ася Казанцева - відомий науковий журналіст. За освітою - нейробіолог. Виступала з науково-популярними лекціями в декількох десятках міст: від Лондона до Владивостока, від Лімасола до Норильська.

15х4 - рух популяризаторів науки, які виступають з науково-популярними лекціями.

Де: Палац Мистецтв (вул. Коперника 17, конференц-зал, 2-й поверх)

 
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23 05 2018 16:49
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