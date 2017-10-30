"Біологія сексуальності": В Україні стартує тур-презентація освітніх лекцій

1-го червня освітня анімаційна студія NEED почала створювати перший в Україні повноцінний матеріал із біології сексуальності

Цикл буде у відкритому доступі, міститиме усі потрібні матеріали із сексуальної освіти для різних вікових категорій та руйнуватиме табуйованість теми.

З 31-жовтня керівник студії NEED Вадим Черніков та авторка циклу Ярина Вишенська вирушать у тур-презентацію циклу "Біологія сексуальності": 12 міст за 12 днів, приблизно 1000 слухачів та відверта розмова про сексуальність.

За дві години лекції спікери висвітлять такі теми:

Світова історія сексуальності;

Індивідуальний розвиток сексуальності;

Види сексуальної орієнтації: що є нормою, а що – помилкою; поняття гендерної ідентичності;

Полігамія vs моногамія; типи стосунків у парі: поліамурність, "традиційні стосунки", що ще?

Закоханість, прив’язаність, сексуальний потяг, ревнощі – біологічні механізми виникнення почуттів і як ними користуватись;

Сексуальне дозрівання: з чого складається, скільки триває та на що впливає у майбутньому;

Порнографія та ЗМІ: як змінюють бачення своєї та чужої сексуальності;

Секс: різновиди, механіка, гормони, вплив на організм та суспільство;

Як говорити з дітьми про секс, користуватись словами "член", "вагіна" і рештою незручних слів;

Анімація – інструмент, щоб розвіяти стереотипи і табуйованість теми;

Чи зможе освітній анімаційний цикл дати поштовх до розвитку сексуальної освіти в Україні?

Всі виручені кошти будуть використані на покриття витрат, пов’язаних із туром та подальшу розробку циклу. Проект NEED є особистою ініціативою його засновників задля розвитку освіти в Україні та не фінансується жодною організацією.

Зібрана на лекції інформація рекомендована віковій категорії 16+

Переглянути афішу з містами та придбати квиток можна за посиланням.

Для акредитації: із темою "ЗМІ" потрібно написати на адресу info@necessary.education

Додаткова інформація:

Короткий опис: 12 міст за 12 днів, приблизно 1000 слухачів та відверта розмова про сексуальність.

Fb: https://www.facebook.com/pg/necessary.education/events/

Коли: 31 жовтня – 11 листопада

Ціна: 75–150 грн

Детальніше/квитки/афіша: https://necessary.education/tour