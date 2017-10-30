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"Біологія сексуальності": В Україні стартує тур-презентація освітніх лекцій

1-го червня освітня анімаційна студія NEED почала створювати перший в Україні повноцінний матеріал із біології сексуальності
Цикл буде у відкритому доступі, міститиме усі потрібні матеріали із сексуальної освіти для різних вікових категорій та руйнуватиме табуйованість теми.
"Біологія сексуальності": В Україні стартує тур-презентація освітніх лекцій Фото: necessary.education

З 31-жовтня керівник студії NEED Вадим Черніков та авторка циклу Ярина Вишенська вирушать у тур-презентацію циклу "Біологія сексуальності": 12 міст за 12 днів, приблизно 1000 слухачів та відверта розмова про сексуальність.

За дві години лекції спікери висвітлять такі теми:

  • Світова історія сексуальності;
  • Індивідуальний розвиток сексуальності;
  • Види сексуальної орієнтації: що є нормою, а що – помилкою; поняття гендерної ідентичності;
  • Полігамія vs моногамія; типи стосунків у парі: поліамурність, "традиційні стосунки", що ще?
  • Закоханість, прив’язаність, сексуальний потяг, ревнощі – біологічні механізми виникнення почуттів і як ними користуватись;
  • Сексуальне дозрівання: з чого складається, скільки триває та на що впливає у майбутньому;
  • Порнографія та ЗМІ: як змінюють бачення своєї та чужої сексуальності;
  • Секс: різновиди, механіка, гормони, вплив на організм та суспільство;
  • Як говорити з дітьми про секс, користуватись словами "член", "вагіна" і рештою незручних слів;
  • Анімація – інструмент, щоб розвіяти стереотипи і табуйованість теми;
  • Чи зможе освітній анімаційний цикл дати поштовх до розвитку сексуальної освіти в Україні?

 

Всі виручені кошти будуть використані на покриття витрат, пов’язаних із туром та подальшу розробку циклу. Проект NEED є особистою ініціативою його засновників задля розвитку освіти в Україні та не фінансується жодною організацією.

Зібрана на лекції інформація рекомендована віковій категорії 16+

Переглянути афішу з містами та придбати квиток можна за посиланням.

Для акредитації: із темою "ЗМІ" потрібно написати на адресу info@necessary.education

 

Додаткова інформація:

Короткий опис: 12 міст за 12 днів, приблизно 1000 слухачів та відверта розмова про сексуальність.

Fb: https://www.facebook.com/pg/necessary.education/events/

Коли: 31 жовтня – 11 листопада

Ціна: 75–150 грн

Детальніше/квитки/афіша: https://necessary.education/tour

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30 10 2017 13:22
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