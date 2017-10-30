"Біологія сексуальності": В Україні стартує тур-презентація освітніх лекцій
З 31-жовтня керівник студії NEED Вадим Черніков та авторка циклу Ярина Вишенська вирушать у тур-презентацію циклу "Біологія сексуальності": 12 міст за 12 днів, приблизно 1000 слухачів та відверта розмова про сексуальність.
За дві години лекції спікери висвітлять такі теми:
- Світова історія сексуальності;
- Індивідуальний розвиток сексуальності;
- Види сексуальної орієнтації: що є нормою, а що – помилкою; поняття гендерної ідентичності;
- Полігамія vs моногамія; типи стосунків у парі: поліамурність, "традиційні стосунки", що ще?
- Закоханість, прив’язаність, сексуальний потяг, ревнощі – біологічні механізми виникнення почуттів і як ними користуватись;
- Сексуальне дозрівання: з чого складається, скільки триває та на що впливає у майбутньому;
- Порнографія та ЗМІ: як змінюють бачення своєї та чужої сексуальності;
- Секс: різновиди, механіка, гормони, вплив на організм та суспільство;
- Як говорити з дітьми про секс, користуватись словами "член", "вагіна" і рештою незручних слів;
- Анімація – інструмент, щоб розвіяти стереотипи і табуйованість теми;
- Чи зможе освітній анімаційний цикл дати поштовх до розвитку сексуальної освіти в Україні?
Всі виручені кошти будуть використані на покриття витрат, пов’язаних із туром та подальшу розробку циклу. Проект NEED є особистою ініціативою його засновників задля розвитку освіти в Україні та не фінансується жодною організацією.
Зібрана на лекції інформація рекомендована віковій категорії 16+
Переглянути афішу з містами та придбати квиток можна за посиланням.
Для акредитації: із темою "ЗМІ" потрібно написати на адресу info@necessary.education
Додаткова інформація:
Короткий опис: 12 міст за 12 днів, приблизно 1000 слухачів та відверта розмова про сексуальність.
Fb: https://www.facebook.com/pg/necessary.education/events/
Коли: 31 жовтня – 11 листопада
Ціна: 75–150 грн
Детальніше/квитки/афіша: https://necessary.education/tour
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа