Джон Хокінс, автор книги "The Creative Economy" виступить у Києві 3 листопада

Джон Хокінс, автор книги "The Creative Economy: How People Make Money From Ideas" виступить в Києві з доповіддю про креативну економіку і її роль у розвитку міст в рамках Kyiv Smart City Forum'17.

Місце проведення Форуму: НСК "Олімпійський" (вул. Велика Васильківська 55, м.Київ, Україна). Дата і час: 3 листопада, 12: 00-13: 30. Зараз креативна економіка є абсолютно новою парадигмою в розвитку сучасних, прогресивних міст. Цей вектор є необхідним як для столиці, так і для всієї країни, саме він дозволяє вивести економіку України на новий рівень. Експертна оцінка провідного спеціаліста по креативній економіці, Джона Хокінса, стане одним з ключових факторів, який вплине на подальший розвиток цього напрямку в державі. Ініціатива Kyiv Smart City активно розвиває цей напрямок і працює над підтримкою креативних індустрій, заснованих на соціальних та інноваційних компонентах, які дозволять змінити місто на краще. Протягом останніх п'ятнадцяти років Джон Хокінс працював з великими організаціями у більш ніж тридцяти країнах світу і поглиблював розуміння креативності та інноваційності в діловому середовищі. Перед тим як опублікувати "The Creative Economy", автор підтримував успішні компанії в сфері видавництва, телебачення, кіно, цифрових медіа та потокового телебачення. З 1982 по 1996 рік співпрацював з HBO і Time Warner, відповідаючи за телевізійну і ефірну стратегію в Європі. Сьогодні провідний експерт з креативної економіки виступає з лекціями по всьому світу і дискутує з провідними фахівцями галузі. "Кожна нова економіка змінює життя людей. Індустріальна революція принесла в наше сьогодення нову техніку, новий стиль життя і нове бачення світу. Зростання креативної економіки означає зародження нового етапу життя людства, веде до абсолютно нових ідей, які покликані змінювати міста, країни і весь світ", - зазначає Джон Хокінс. Встигніть зареєструватися на Kyiv Smart City Forum'17 і особисто почути доповідь легендарного експерта з креативної економіки. Організатор Форуму - ініціатива Kyiv Smart City, співорганізатор - A7 CONFERENCES. За підтримки - Київської міської державної адміністрації (КМДА). Серед провідних тем панельних дискусій Kyiv Smart City Forum 2017, наступні: - Smart City: Технології для розвитку міста - Культура і IT розвиток креативної економіки в Україні - Успішні стартапи для розвитку міста - Вплив смарт-технологій і технологічних інновацій на ринок ЗМІ - Роль державно-приватного партнерства в розвитку міст - ЖКГ, енергоефективність, відновлювальна енергетика - Е-демократія і відкритий уряд. Ключові спікери: Віталій Кличко, Голова Київської міської державної адміністрації. Геннадій Пліс, Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації. Франс-Антон Вермаст, Радник зі стратегії та smart city посол, Amsterdam Smart City. Юрій Назаров, Директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій, Київська міська державна адміністрація. Джон Хокінс, Член консультаційної Ради з креативної економіки ООН, автор книги "The Creative Economy: How People Make Money From Ideas". Оксана Булгакова, Керівник проекту ЄБРР "IQ Energy". Сергій Лобойко, Керівник Центру інновацій НаУКМА, Керівник групи "Електронна демократія" реанімаційне пакету реформ. Петер Ербен, Старший радник з виборів, директор International Foundation for Electoral Systems (IFES) в Україні. Олександр Риженко, Глава, Державне агентство з питань електронного урядування України. Матіас Брандт, Керівник проекту "Інтегрований розвиток міст в Україні" німецької урядової компанії Deutsche Gesellschaft für international Zusammenarbeit GIZ GmbH та інші. Реєстрація за посиланням: www.a7conf.com/kscf Акредитація ЗМІ за тел.: +38 044 227 27 77, +38 063 145 87 35, anna@a7-group.com (контактна особа: Анна-Вероніка Краснопольська).

