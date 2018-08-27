У Львові відбудеться ювілейний 25-й Форум видавців

19-23 вересня відбудеться 25 Форум видавців у Львові – найбільший книжковий, літературний, культурний захід України і Центрально-Східної Європи. Упродовж 5 днів можна буде відвідати 1000 культурних та освітніх заходів, поспілкуватися з авторами і придбати книжки. Весь Львів традиційно перетвориться на Форум видавців, адже події відбуватимуться не лише у Палаці Мистецтв, а й у 50 локаціях міста.

"У межах фокусної теми ми хочемо поговорити про те, як кожен з нас "торгує" своїми уявленнями про свободу під тиском обставин: щоразу підвищуючи або знижуючи ставки. Про те, як визначається ціна на свободу, залежно від умов торгівлі та суб’єкту, який стає її споживачем. Про спекуляції поняттями свободи, які активно використовуються у пропаганді", - повідомляється на офіційному сайті Форуму видавців.

Традиційно відбудеться Міжнародний літературний фестиваль, який відвідають автори з 25 країн, Міжнародний бібліофорум, Благодійна акція для людей похилого віку "Третій вік: задоволення від читання". Книжковий ярмарок де Форум об’єднає 250 видавництв з усіх областей України.

"Цього року традиційно відбудеться Ніч поезії та музики. Запрошеними гостями стали гурт: "Karbido", які презентуватимуть нову програму та гурт OY Sound System. Куратором ночі став Олег "Мох" Гнатів", – зазначає програмна директорка Софія Челяк.

Новий логотип символізує відкриту книгу, яка концептуально поєднує у собі чотири стихії: землю, вогонь, воду та повітря. Організатори Форуму прпонують відвідувачам:

літати з книжками,

горіти книжками,

пірнати у книжки,

зростати з книжками.

Змінюється цього року і церемонія нагородження найкращої книги Форуму. Від тепер вона матиме назву "BFL Best Book Award".

"У випадку, якщо журі премії не дійде згоди щодо володаря гран-прі, я сама обиратиму книгу, яка отримає цю нагороду", – повідомила президент Форуму видавців Олександра Коваль.

Детальніше про програму.

Квитки на подію.