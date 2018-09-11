Форум інноваційної освіти INED 23-24 листопада: програма заходів

Українські та закордонні експерти розповідатимуть про інноваційні навчальні методики та технології, нові підходи до управління закладами освіти, а також про виклики та можливості розвитку інклюзивної освіти в Україні

Понад 200 фахівців у сфері цифрових технологій, менеджерів успішних соціальних та мистецьких проектів, директорів та керівників інклюзивних закладів України, Німеччини, Польщі та Ізраїлю стануть учасниками Форуму інноваційної освіти INED-2018, який відбудеться у Львові 23-24 листопада у Центрі Шептицького УКУ.

У програмі Форуму – інтерактивний квест, панельні дискусії, майстер-класи, екскурсії у місцеві приватні та державні навчальні заклади. Також у рамках заходу – воркшоп з робототехніки від найбільшої у світі технічної організації IEEE, який буде цікавим для тих, які використовують у роботі 3D принтер.

Тематика Форуму поєднує три основні напрямки: інноваційні навчальні методики та технології, виклики та можливості розвитку інклюзивної освіти в Україні, нові підходи до управління закладами освіти.

У рамках заходу учасники обміняються лайфхаками ефективного навчання, дізнаються, як створити бренд навчального закладу, розвивати педагогічний колектив за прикладом провідних IT компаній, обговорюватимуть, як розвинути емоційний інтелект та стресостійкість, як організувати діяльність інклюзивно-ресурсних центрів та підготувати вчителів та асистентів до роботи в інклюзивних класах, як побудувати ефективну команду та управляти школою на засадах демократії, як застосовувати навчальні додатки, інтерактивні моделі, відеоконтент, 3D моделювання в освітньому процесі та реалізовувати STEAM-проекти.

За словами організаторів, Форум інноваційної освіти INED-2018 має практичне спрямування, розрахований на широку аудиторію і покликаний привернути увагу до проблеми інклюзії, активізувати впровадження інклюзивної освіти, ознайомити вчителів та директорів шкіл з інноваційними підходами до викладання та управління освітніми закладами залежно від індивідуальних потреб кожної дитини. Педагоги зможуть підвищити свою кваліфікацію та поглибити знання у сфері інклюзії, ознайомляться з новітніми підходами до шкільного менеджменту.

"Якщо ми хочемо зрозуміти, яким буде місто в майбутньому, то відповідь знайдемо в освіті та культурі. Саме там формується запит - якими будуть ті, хто його творитимуть вже за 5-10 років. Саме тому ті стратегії, які базуються на інвестиції в освіту - формальну і неформальну - дають свій результат і роблять прорив", - наголошує Андрій Москаленко, заступник міського голови Львова з питань розвитку.

"Україна активно впроваджує освітню реформу, успіх реалізації якої залежить від готовності змінюватись усіх учасників навчального процесу. Доступне інклюзивне середовище у школах не повинно закінчуватись за дверима інклюзивних класів, а має стати практикою повсякденного життя всієї школи, втілити яку неможливо без перегляду стилю управління, впровадження нових методів навчання, а також толерантної взаємодії всієї шкільної спільноти. Запровадження змін повинне бути комплексним та системним, інакше є загроза перетворення реформ у точкову імітацію", - зазначає співорганізатор Форуму, менеджер проекту "Простір освітніх ініціатив УКУ" Ольга Матійчук.

Серед організаторів Форуму – Простір освітніх ініціатив Українського католицького університету, Львівська міська рада, ГО "Центр суспільних інновацій" та Простір винахідливих ініціатив STEAM SPACE.

Генеральний партнер Форуму – Міжнародний Фонд Відродження.

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