Ідея Соборності: історія, сучасність, майбутнє. Результати круглого столу

Напередодні Дня Сборності, 21 січня 2019 року в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова відбувся крулий стіл приурочений до 100-ої річниці Дня Злуки та нагородження переможців конкурсу творчих робіт на тему: "Ідея Соборності: історія, сучасність, майбутнє". Організаторами заходу виступили Інтернет-видання iPress.ua, Міжнародний центр Балтійсько-Чорноморських досліджень та консенсусних практик і Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.

Участь у конкурсі взяли студенти 12 українських університетів: Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького, Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара, Національного університету "Острозька академія", Львівського національного університету ім. Івана Франка, Донецькго національног о університету ім. Василя Стуса, Національного університету "Києво-Могилянська академія", Київського університету ім. Бориса Грінченка, Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Інституту екології економіки і права та Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Зі вступним словом до учасників заходу звернувся проректор НПУ імені М. П. Драгоманова, професор І. Г. Вєтров. Активну участь у засіданні круглого столу взяла Президент Міжнародного центру Балтійсько-Чорноморських досліджень та консенсусних практик Ірина Верещук. Ірина Андріївна відзначила виключне значення ідеї соборності в історичному аспекті, а особливо для сьогодення та майбутнього, адже соборність це саме той чинник, котрий формує справжню суспільну єдність як відповідальність всіх за всіх та кожного за кожного.

"Ми мали досвід єдності та соборності 100 років тому, а також в історії Незалежної України під час трьох революцій. Кожен із нас має бути відповідальним та робити щось значиме для суспільства на своєму місці. Вчитись нарешті єднатись і боротись не тільки проти чогось, чи когось але і за нові досягнення"

Студенти презентували свої доповіді та висвітлили різні аспекти соборності, зокрема звернули увагу на проблему недостатньої обізнаності багатьох українців щодо події Злуки ЗУНР і УНР, яка відбулась 1919 року. Розглянули еволюцію розвитку ідеї соборності та єдності у творах письменників, державних та громадських діячів, втілюючись у переломних моментах української історії. Особливо відзначили роль молоді як пасіонарної та консолідуючої сили, здатної діяти соборно заради досягнення великої мети.

На завершення, Ірина Верещук нагородила переможців пам’ятними призами. Учасники залишили залу із найкращими враженнями від дискусії, наснагою у подальшому долучатись до подібних громадських акцій і самим ініціювати нові, цікаві та креативні об’єднавчі заходи.