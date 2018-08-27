III Форум Креативних Індустрій: 100 спікерів - 100 сценаріїв розвитку

Захід відбудеться в центрі міста, в НСК "Олімпійський".Це найграндіозніша подія цієї осені, спрямована на об’єднання видатних експертів з різних галузей, які створюють “Ефект Медичі” в Україні. Що саме означає цей термін – можна дізнатися у Вікіпедії, а ми запрошуємо вас стати частиною створення нової історії успіху. Якщо ви мислите глобально, тоді Форум – найефективніше використання вашого часу, бо це єдине місце, де за два дні можна охопити повний спектр найактуальніших тем для бізнесу і професійного розвитку.

Перший день буде присвячено питанням успішного впровадження інновацій для бізнесу, пошуку партнерів та розвинення українського інтелектуального продукту. Про українські технології зараз, які згодом можуть змінити правила гри на міжнародному рівні. А ще – про безмежну силу креативного мислення і цифрові технології майбутнього.

Другий день – публічна дипломатія і пошук факторів, які впливають на формування національної ідеї. Це спільна відповідальність найактивніших діячів культурного сектору, найсміливіших – з громадського, та найвідвертіших – з державного. Говоримо про кіно, освіту, молодь, ЗМІ, громадські ініціативи, заборонені теми і суспільство в цілому. А також – про те, як не вистачає хороших новин та гумору в нашому житті.

Традиційно Форум розбитий на 6 тематичних блоків: "Маркетинг та комунікації", "Технології та стартапи", "Бізнес та інновації", "Творчість та дизайн", "Культура та життя", "Суспільство та держава".

До заходу долучились близько 100 спікерів.

Валерій Жидков, один з авторів студії "Квартал 95", сценарист багатьох телевізійних проектів, ведучий популярних програм "Вечірній Київ" і "ЧистоNews" здивує гостей заходу бесідою у форматі відкритого інтерв’ю з Іриною Побєдоносцевою.

Майкл Щур, культовий медійник, "обличчя та голос "Телебачення Торонто" розповість про те, що "ми не вміємо слухати" і як це заважає суспільству рухатись вперед.

Володимир Нечипорук, генеральний продюсер Ukrainian Fashion Week,поділиться досвідом організації Першого Міжнародного Конкурсу Молодих Дизайнерів, що слугує прикладом легітимізації центру Європи на Хрещатику.

Ігор Тарнопольський, продюсер Jamala та Laud, керуючий партнер Kiev Lights Fest. Поділиться своїм досвідом під час виступу "Творчі союзи, внутрішня свобода та обмеження. Як заробляти своїм талантом?"

Сергій Ципцин, директор і продюсер міжнародної конференції CG-event. Один із небагатьох, хто може розповісти про майбутнє візуального контенту, нейрофізіологію та штучний інтелект.

Лейла Алієва, бізнес-тренер, розробник комунікаційних програм, speechwriter. Має доповідь на тему “Публічна дипломатія & STORYTELLING: кому, навіщо, як?”

Денис Келеберденко, креативний директор BBDO Ukraine розповість про те, як зберігати креативність у виробничих масштабах.

Дмитро Барсуков, СЕО Young & Rubicam Ukraine виступить із темою “Колаборація – конкуренція VS. співпраця”.

Віталій Кокошко, Генеральний директор рекламного агентства Kinograf,впевнений, що "Маркетинг – це не ПРО людей, а ДЛЯ людей". Поговоримо про те, який фідбек має давати реклама, яку роль в рекламі відіграє споживач. Яку місію варто закласти в стратегію бренду, щоб кожна наступна комунікація мала свій стиль та диференціювалась від конкурентів.

Антоніо Карлос, міжнародний консультант та експерт в області креативної та діджитал економіки, засновник та директор компанії Economía Creativa. Тема його надихаючої розповіді "Creative Entrepreneurship".

Анастасія Леонова, директорка видавництва IST Publishing, кураторка виставкових проектів, дасть відповідь на питання "Кому сьогодні потрібні видавці? Або як ідея зробити книгу привела до заснування видавництва".

Світлана Привалова, головний редактор арт-видавництва "Nebo BookLab Publishing" розповість відвідувачам захоплюючу історію, якою поділиться у доповіді "Від рукопису до книжок, які ще горять".

Детальніша інформація про спікерів та особливості програми Форуму поступово з’являються на сайті.

Квитки вже в продажу! Стань частиною “Ефекту Медичі” на Форумі та серії заходів в рамках Днів Креативності в Україні.

Квитки та програма – на сайті Форуму та сайті Днів Креативності в Україні.

Організатори: Офіційне представництво Cannes Lions в Україні та reklamaster.com

За інформаційної підтримки Українського Культурного Фонду.

Генеральний медіа-партнер – 1+1 Медіа.

Генеральний інформаційний партнер – ЛІГА.НЕТ.

За підтримки: Креативна Європа Україна, студія “Квартал 95”, KYIV MEDIA WEEK, МRМ, DCU, Планета Кіно, PRIME Group, Business Radio Group, DJFM, NDIF.