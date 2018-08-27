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III Форум Креативних Індустрій: створення "Ефекту Медичі" в Україні

Якщо Ваша компанія орієнтована на впровадження інновацій для підвищення ключових показників ефективності, саме для Вас ми підготували найпотужнішу програму бізнес-блоку Форуму. Партнерами та співорганізаторами виступили офіційне Представництво фестивалю Cannes Lions в Україні та Фундація "Національного розвитку та інновацій" (NDI Foundation).
За 2 дні виступить 100 спікерів із 13 індустрій в Україні та закордоном. Організатори III Форум Креативних Індустрій підготували багато нових ідей та корисних знайомств із представниками різних індустрій.
III Форум Креативних Індустрій: створення "Ефекту Медичі" в Україні Ілюстрація: creativitydays.in.ua

Програма охопить низку актуальних тем, а експертами спеціалізованого бізнес-блоку Форуму виступлять успішні підприємці, міжнародні фахівці та відомі бізнес-тренери серед яких також: 

  • Стефан Гуров – у своєму професійному портфоліо зі спортивного маркетингу має понад 35 спортивних гравців, 12 з яких них входять до топ-100 світового тенісу. Серед яких також ракетка № 1 України та № 3 світу – Еліна Світоліна, а також молода зірка світового тенісу – українка Даяна Ястремська. Стефан поділиться досвідом співпраці з такими брендами, як Nike, Dubai Duty Free та Ulysse Nardin
  • Ксав'є Гарно – міжнародний продюсер, який відкрив широкій публіці таких зірок, як Мішель Легран, Стівен Сігал, Моріс Жарр і Манітас де Плата. Його проекти збирають повні зали в найпрестижніших місцях: Олімпія, Тріанон, Батаклан, Палац Конгресів, Zénith de Paris та Казино де Парі. 
  • Наталі Ракоч – гуру міжнародного рівня зі створення та виведення на ринок нових марок в б'юті-індустрії. Саме Наталі представила на ринку СНД торгівельну марку Max Factor. Серед брендів під її менеджментом є такі, що успішно підкорюють ринки Китая, Європи та США з щорічними оборотами в сотні мільйонів доларів
  • Макс Герасичєв – експерт з краудфандінгу, серійний підприємець, який за 5 років в e-commerce і 3 роки в crowdfunding запустив 7 власних успішних проектів на Kickstarter. Сумарні збори більше $ 500k. На Форумі поділиться своїми інсайтами з ефективних стратегій щодо залучення коштів на бізнес-проекти. 
  • Андрій Онопрієнко – PhD прикладної математики з двома ступенями MBA, автор понад 40 наукових і технічних публікацій, співрозробник веб-платформи, що побудована на Big Data і штучному інтелекті. Платформа допомагає успішно вивести на глобальні ринки будь-який інноваційний проект
  • Ольга Дейнега – заступник генерального директора Vodafone Україна поділиться перспективою економічної ефективності використання "розумної" інфраструктури міст, які за даними McKinsey до 2020 будуть генерувати 60% світового ВВП. 

Також на вас очікують виступи від спікерів Студії "Квартал 95", продюсера виконавців Jamala і LAUD, творців телесеріалу "Школа" на 1+1, телеведучого "Телебачення Торонто" Майкла Щура, засновників найвідвідуваніших заходів Ukrainian Fashion Week, Atlas Weekend, ВідеоЖара, Віденський Бал, Global Events/Event Industry Forum та багато інших видатних і неймовірно талановитих людей. 

Не залишайтесь осторонь, долучайтеся до створення українського "Ефекту Медичі" найкреативному заході цієї осені! 

Квитки та програма – на сайти заходу: Квитки та програма

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27 08 2018 16:01
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