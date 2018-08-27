III Форум Креативних Індустрій: створення "Ефекту Медичі" в Україні

Якщо Ваша компанія орієнтована на впровадження інновацій для підвищення ключових показників ефективності, саме для Вас ми підготували найпотужнішу програму бізнес-блоку Форуму. Партнерами та співорганізаторами виступили офіційне Представництво фестивалю Cannes Lions в Україні та Фундація "Національного розвитку та інновацій" (NDI Foundation).

За 2 дні виступить 100 спікерів із 13 індустрій в Україні та закордоном. Організатори III Форум Креативних Індустрій підготували багато нових ідей та корисних знайомств із представниками різних індустрій.

Програма охопить низку актуальних тем, а експертами спеціалізованого бізнес-блоку Форуму виступлять успішні підприємці, міжнародні фахівці та відомі бізнес-тренери серед яких також:

Стефан Гуров – у своєму професійному портфоліо зі спортивного маркетингу має понад 35 спортивних гравців, 12 з яких них входять до топ-100 світового тенісу. Серед яких також ракетка № 1 України та № 3 світу – Еліна Світоліна , а також молода зірка світового тенісу – українка Даяна Ястремська. Стефан поділиться досвідом співпраці з такими брендами, як Nike, Dubai Duty Free та Ulysse Nardin .

– у своєму професійному портфоліо зі спортивного маркетингу має понад 35 спортивних гравців, 12 з яких них входять до топ-100 світового тенісу. Серед яких також ракетка , а також молода зірка світового тенісу – українка Даяна Ястремська. Стефан поділиться досвідом співпраці з такими брендами, як . Ксав'є Гарно – міжнародний продюсер, який відкрив широкій публіці таких зірок, як Мішель Легран, Стівен Сігал, Моріс Жарр і Манітас де Плата . Його проекти збирають повні зали в найпрестижніших місцях: Олімпія, Тріанон, Батаклан, Палац Конгресів, Zénith de Paris та Казино де Парі.

– міжнародний продюсер, який відкрив широкій публіці таких зірок, як . Його проекти збирають повні зали в найпрестижніших місцях: Олімпія, Тріанон, Батаклан, Палац Конгресів, Zénith de Paris та Казино де Парі. Наталі Ракоч – гуру міжнародного рівня зі створення та виведення на ринок нових марок в б'юті-індустрії. Саме Наталі представила на ринку СНД торгівельну марку Max Factor . Серед брендів під її менеджментом є такі, що успішно підкорюють ринки Китая, Європи та США з щорічними оборотами в сотні мільйонів доларів .

– гуру міжнародного рівня зі створення та виведення на ринок нових марок в б'юті-індустрії. Саме Наталі представила на ринку СНД торгівельну марку . Серед брендів під її менеджментом є такі, що успішно підкорюють ринки Китая, Європи та США з . Макс Герасичєв – експерт з краудфандінгу, серійний підприємець, який за 5 років в e-commerce і 3 роки в crowdfunding запустив 7 власних успішних проектів на Kickstarter. Сумарні збори більше $ 500k . На Форумі поділиться своїми інсайтами з ефективних стратегій щодо залучення коштів на бізнес-проекти.

– експерт з краудфандінгу, серійний підприємець, який за 5 років в e-commerce і 3 роки в crowdfunding запустив 7 власних успішних проектів на Kickstarter. . На Форумі поділиться своїми інсайтами з ефективних стратегій щодо залучення коштів на бізнес-проекти. Андрій Онопрієнко – PhD прикладної математики з двома ступенями MBA, автор понад 40 наукових і технічних публікацій, співрозробник веб-платформи, що побудована на Big Data і штучному інтелекті. Платформа допомагає успішно вивести на глобальні ринки будь-який інноваційний проект .

– PhD прикладної математики з двома ступенями MBA, автор понад 40 наукових і технічних публікацій, співрозробник веб-платформи, що побудована на Big Data і штучному інтелекті. Платформа . Ольга Дейнега – заступник генерального директора Vodafone Україна поділиться перспективою економічної ефективності використання "розумної" інфраструктури міст, які за даними McKinsey до 2020 будуть генерувати 60% світового ВВП.

Також на вас очікують виступи від спікерів Студії "Квартал 95", продюсера виконавців Jamala і LAUD, творців телесеріалу "Школа" на 1+1, телеведучого "Телебачення Торонто" Майкла Щура, засновників найвідвідуваніших заходів Ukrainian Fashion Week, Atlas Weekend, ВідеоЖара, Віденський Бал, Global Events/Event Industry Forum та багато інших видатних і неймовірно талановитих людей.

Не залишайтесь осторонь, долучайтеся до створення українського "Ефекту Медичі" найкреативному заході цієї осені!

Квитки та програма – на сайти заходу: Квитки та програма