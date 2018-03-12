INED-2018: "Інноваційні технології – це лише інструмент навчання, а в центрі всього – людина"

Понад 200 вчителів, директорів освітніх закладів, фахівців у сфері цифрових технологій, менеджерів успішних соціальних та мистецьких проектів, керівників інклюзивних закладів із 17 регіонів України зарядилися освітніми ідеями на Форумі інноваційної освіти INED, який відбувся 23-24 листопада 2018 року в Центрі Шептицького УКУ

Перший день Форуму розпочався екскурсіями по державних та приватних школах Львова, у яких вже впроваджують новації програми "Нова українська школа", впродовж другого дня – панельна дискусія та майстер-класи від українських та закордонних експертів, які розповідали про інноваційні навчальні методики та технології, нові підходи до управління закладами освіти, виклики та можливості розвитку інклюзивної освіти в Україні.

Як зазначають організатори, основною метою таких форумів є народження освітніх проектів, поширення нових ідей та практик, ділення досвідом та міркуваннями, мотивація до власної трансформації та спілкування.

"Шкільне управління та технології мають служити учню і вчителю та сприяти реалізації потенціалу кожної дитини. Для мене особисто інклюзія - це прагнення розуміти людей довкола, бажання бачити у кожному, хто поряд, передовсім людину, а вже потім її особливості, пробачати собі та іншим нашу інакшість, уміння спілкуватися мовою серця. Важливо навчитися розпізнавати у інших людях таланти, а вони, безперечно, є у кожного", - зазначає одна із організаторів Форуму Ольга Матійчук, менеджер проектів "Простору освітніх ініціатив УКУ".



Фото: Богдан Ємець

Цього року тематика Форуму поєднує три основні напрямки: інноваційні навчальні методики та технології, виклики та можливості розвитку інклюзивної освіти в Україні, нові підходи до управління закладами освіти.

"Перш ніж організовувати Форум, ми усі разом думали над тим, яким має бути основний заклик. Яка ж вона школа XXI століття? Наша відповідь – це школа інноваційна, яка використовує сучасні технології у навчальному процесі, школа з керівництвом, що спонукає, ініціює та підтримує добрі зміни, і звісно, школа – відкрита для всіх! Найкраща винагорода від того, що робиш – коли бачиш, що воно потрібно іншим, цьогоріч ми мали понад 400 запитів на реєстрацію, ми бачили шалену енергетику та запал в очах учасників і тому віримо, що вже з понеділка кожен з них прийшов у школу з натхненням та ідеями добрих змін", - зазначає Олександра Сендрій, співорганізатор Форуму, начальник відділу розумних сервісів і зв'язку управління ІТ Львівської міської ради.



Панельна дискусія. Фото: Богдан Ємець

Серед іноземних спікерів заходу - Еяль Блох – професор, соціальний архітектор та навчальний підприємець, голова та співзасновник TOP Global, співзасновник Інституту сталого розвитку у м. Єрусалим, Сільвія Стіґлітц – доктор наук, директорка відділу соціального розвитку Інституту сталого розвитку коледжу "Давид Йеллін" у м. Єрусалим, Марі-Луїз Штоль Штефан – експерт з питань освіти, більше 16 років досвіду роботи на посаді директора школи в Німеччині, Італії, Швейцарії, засновниця ТзОВ "Школа життя", Арі Покка, фінський освітній експерт, автор книги "Вищий клас: Шкільне управління по-фінськи".



Арі Покка. Фото: Богдан Ємець



Сільвія Стігліц та Еяль Блох. Фото: Богдан Ємець

Фахівці з Ізраїлю зауважили, що від людей з інвалідністю можна багато чого навчитися, вони можуть нас змінювати. У першу чергу, за їх словами, треба змінювати навчальну парадигму з вчити про щось на вчити разом з людьми з інвалідністю.

"Найкращим експертом з інклюзивної освіти є самі ж люди з інвалідністю, адже зі своєю проблемою вони живуть 24 години на добу сім днів на тиждень. Вони є експертами з життя, а не експертами з книжки. Фахівці ж вивчають ці проблеми сім разів у тиждень вісім годин у день. Тому так важливо вчитися разом з людьми з інвалідністю. Це стане зміною навчальної парадигми та моделі стосунків між суспільством та людьми з інвалідністю", - вважає Еяль Блох.



Еяль Блох. Фото: Богдан Ємець

"У Фінляндії ми багато говоримо про залучення дітей до творення шкільної культури. Діти є активними гравцями, а не просто слухачами. Це був би надто вузький підхід. Натомість їх долучають до творення атмосфери, у якій кожен має персональну ціль. Роль кожного учня полягає не у виконанні шкільних завдань, а в розвитку креативності. Школа має стати майданчиком для соціальної інтеракції і заохочувати дітей не замикатися у стінах школи, але контактувати з іншими освітніми середовищами", - розповідає Арі Покка. Вчителі мають стати управлінцями своїх шкіл і розуміти ціль, до якої прямують, вважає Марі-Луїз Штефан.



Марі Луїз Штефан. Фото: Богдан Ємець

"У Німеччині важливо не стільки досягнення певних стандартів у здобутті знань, як здобуття дітьми певних компетентностей. Це зміна підходу від звичайного засвоєння інформації до стратегії формування таких якостей, як: вміння презентувати, працювати в команді, творити і комунікувати одне з одним. Вчитель – це не просто ретранслятор інформації, але хороший менеджер, який вміє організувати команду з дітей, змотивувати їх і допомогти розвинути свій потенціал", - додала експертка.

У рамках заходу учасники обмінялися лайфхаками ефективного навчання, дізналися, як створити бренд навчального закладу, розвивати педагогічний колектив за прикладом провідних IT компаній, обговорили, як розвинути емоційний інтелект та стресостійкість, як організувати діяльність інклюзивно-ресурсних центрів та підготувати вчителів та асистентів до роботи в інклюзивних класах, як побудувати ефективну команду та управляти школою на засадах демократії, як застосовувати навчальні додатки, інтерактивні моделі, відеоконтент, 3D моделювання в освітньому процесі та реалізовувати STEAM-проекти.



Фото: Богдан Ємець



Фото: Богдан Ємець

Під час панельної дискусії прозвучали кілька важливих тез:

- Професіоналізм повинен базуватися на цінностях і повазі до людської гідності. Інноваційні технології - це лише інструмент, за допомогою якого ми досягаємо цілі, але не самоціль. У центрі всього людина і її душа.

- Ефективна освітня система базується на максимальній зацікавленості викладача, на прояві емпатії і розуміння учня. Ніякі інформаційні технології не допоможуть, якщо вчитель не змотивований навчати.

- Ми повинні перейти до ціннісного орієнтованого суспільства, змістивши фокус із матеріальних цінностей на духовні.

- Цінності треба не лише пропагувати, але й дотримуватися їх. Діти вчаться не на словах, вони вчаться, переймаючись наш стиль поведінки.

- У дитині треба підсилювати те, що їй добре вдається, а не змушувати робити те, що не виходить. Важливо ще з 5-го класу спрямовувати дітей розвиватися у тому напрямку, до якого у нього найбільше здібностей.



Фото: Богдан Ємець

Серед організаторів Форуму – Простір освітніх ініціатив УКУ, Управління ІТ Львівської міської ради, ГО "Центр суспільних інновацій" та STEAM SPACE.



Організатори. Фото: Богдан Ємець

Генеральний партнер Форуму – Міжнародний Фонд Відродження.

Зазначимо, Форум інноваційної освіти INED в УКУ організовують вже другий рік поспіль. Очікується, що захід буде щорічним, аби освітяни змогли надихнутися успіхами колег, зарядитися ідеями від експертів та контактувати для спільного втілення задумів.

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