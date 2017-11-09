IT Arena 2017: Наймасштабніша ІТ конференція Східної Європи

Наймасштабніша ІТ конференція Східної Європи вже вчетверте відбудеться у Львові цієї осені. З 29 вересня по 1 жовтня ІТ Арена збере на львівському стадіоні сотні ІТ експертів, програмістів, керівників ІТ компаній, засновників стартапів та всіх, хто цікавиться новітніми технологіями.

Це унікальна можливість відкрити для себе потенціал українських розробників, зустріти однодумців, познайомитися з бізнес-ідеями, які вже були створені та розроблені в Україні, надихнутись досвідом успішних підприємців та знайти можливості для свого бізнесу, зокрема завдяки новому формату події.

Cпікери

Вже традиційно ІТ Арена привозить до Львова найвідоміших спікерів зі всього світу. Серед них:

Samar Singla, засновник та СЕО індійської компанії перевезень Jugnoo;

Julien Simon, Principal Technical Evangelist в компанії Amazon Web Services;

Eugene Borukhovich Global Head, Digital Health Incubation & Innovation в компанії Bayer;

Marvin Liao, ментор стартап акселератора 500 Startups;

Alvaro Costa, професор Мадридської бізнес-школи ЕОІ та СЕО компанії Synthetic Data та багато інших.

Головні спікери конференції обіцяють бути зірками світової ІТ індустрії, їхні імена анонсують вже зовсім скоро.

Під час трьох днів ІТ Арени, традиційно відбуватиметься велика виставка новітніх технологічних досягнень Tech Expo, Startup Competition – конкурс стартапів, який збере сотню учасників, зокрема, очікують на велику кількість стартапів з-закордону.

Другий день конференції завершиться фестивалем електронної музики Futureland. Єдиний в Україні техно-фестиваль минулого року зібрав більше 5000 відвідувачів. Цього року організатори підготували не менш захоплюючий лайн-ап відомих виконавців електронної музики з різних країн світу, який оголосять вже незабаром.

Третій день конференцій цього року не вписується у жоден формат! Після двох днів на стадіоні Арена Львів, усі події третього дня перенесуть до історичного центру міста. У 10 закладах у серці самого Львова на Площі Ринок, 1 жовтня протягом цілого дня, з 11:00 до 19:00 відбуватимуться 30 воркшопів на найрізноманітніші теми. Участь у воркшопах зможуть взяти усі учасники конференції, попередньо зареєструвавшись, адже кількість місць не перевищуватиме 50 для однієї події.

Із ростом якості та масштабності самої конференції, щороку також росте команда організаторів конференції ІТ Арена. До Lviv IT Cluster, ELEKS, Startup Depot, LITS приєдналася компанія N-iX.

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Слідкуйте за новинами тут та на сайті події.

Завдяки надзвичайно широкому спектру тем, конференція буде цікавою як програмістам, тестерам, розробникам, так і керівникам компаній і тим, хто прагне розпочати та розвивати власний стартап.

Зареєструватись на подію: https://itarena.ua