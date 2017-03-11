АНОНСИ3 листопада 2017 року у Києві розпочався Kyiv Smart City Forum 2017.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Kyiv Smart City Forum 2017, - онлайн-трансляція
Головною ідеєю даного заходу є популяризація тематики smart city в цілому, презентація вже інтегрованих до київської міської інфраструктури smart рішень, а також стимулювання органів муніципальної влади громадськості та бізнеса до широкого впровадження розумних технологій вже в найближчим часом
Організатор Форуму - комунікаційна платформа Kyiv Smart City, Співорганізатор - A7 CONFERENCES. За підтримки - Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Нагадаємо, що Джон Хокінс, автор книги "The Creative Economy: How People Make Money From Ideas" виступить в Києві з доповіддю про креативну економіку і її роль у розвитку міст в рамках Kyiv Smart City Forum'17.
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