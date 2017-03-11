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Kyiv Smart City Forum 2017, - онлайн-трансляція

Головною ідеєю даного заходу є популяризація тематики smart city в цілому, презентація вже інтегрованих до київської міської інфраструктури smart рішень, а також стимулювання органів муніципальної влади громадськості та бізнеса до широкого впровадження розумних технологій вже в найближчим часом
3 листопада 2017 року у Києві розпочався Kyiv Smart City Forum 2017.
Kyiv Smart City Forum 2017, - онлайн-трансляція

Організатор Форуму - комунікаційна платформа Kyiv Smart City, Співорганізатор - A7 CONFERENCES. За підтримки - Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Нагадаємо, що Джон Хокінс, автор книги "The Creative Economy: How People Make Money From Ideas" виступить в Києві з доповіддю про креативну економіку і її роль у розвитку міст в рамках Kyiv Smart City Forum'17.

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03 11 2017 08:44
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