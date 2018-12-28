iPress.ua і "Магдебурзьке право" оголошують конкурс на кращу суспільну модель громади 15 переможців будуть відзначені призами, а саме – підпискою на газету "День" та історичними виданнями на тему української ідентичності. 15 кращих робіт увійдуть до збірки. Найперспективніші ідеї отримають підтримку для їх реалізації

Якою ви хочете бачити свою громаду? Маєте пропозиції, як досягти успіху? Напишіть свої пропоциції у форматі творчої роботи та надішліть на електронну адресу: konkursmdp@ukr.net.

Умови конкурсу: Участь у конкурсі можуть взяти мешканці громад, віком 18 +

Предметом конкурсу є творча робота обсягом до 3 сторінок формату А4

У творчій роботі учасники конкурсу мають представити власний образ майбутнього громади

Творчу роботу потрібно надіслати в електронному вигляді до 04.02.2019 року У листі на адресу конкурсу учасник зазначає такі дані: прізвище та ім'я;

назву населеного пункту, де мешкає;

місце навчання або роботи;

контактний телефон; Переможців визначить журі, до складу якого увійдуть авторитетні громадські діячі. Конкурс проводиться за сприяння Михайла Поживанова Організатори: Аналітично-інформаційний проект "Магдебурзьке право", інтернет-видання iPress.ua

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію