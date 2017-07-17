На розігріві у британців Foals у Києві виступлять O.Torvald Українські музиканти презентують слухачам нові пісні Емал

Набі

На розігріві у культових британців Foals, які вперше приїдуть до Києва з концертом 27 липня 2017 року на Арт-заводі "Платформа", виступлять учасники Євробачення 2017 від України - O.Torvald.

Фото: прес-служба

Знамениті британці обрали саме цей колектив із шести запропонованих варіантів. За словами лідера O.Torvald Жені Галича, на цьому виступі група має намір презентувати свій новий матеріал. "Ми зараз активно працюємо над новою музикою. На виступі перед Foals хочемо представити дещо з нового матеріалу, який ще ніхто не чув", - сказав він. Також він додав, що групу чекають зміни, вони змінюються зовні і внутрішнє. Ці зміни торкнуться всього - образів, кліпів, звуків і навіть текстів пісень. На концерті перед Foals глядачі зможуть побачити початок цих метаморфоз. Про особливості візиту британської інді-рок групи Foals читайте у нашому анонсі: Вперше в Україні: у Києві виступлять культові британці Foals Концерт відбудеться 27 липня , початок о 20:00 Де: Київ, платформа "Арт-завод" Ціна: 790 - 990, купити квитки можна за посиланням.

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