Реєстрація Вхід
RSS
ВІДПОЧИНОК АНОНСИ

На розігріві у британців Foals у Києві виступлять O.Torvald

Українські музиканти презентують слухачам нові пісні
Емал
Набі
На розігріві у культових британців Foals, які вперше приїдуть до Києва з концертом 27 липня 2017 року на Арт-заводі "Платформа", виступлять учасники Євробачення 2017 від України - O.Torvald.
На розігріві у британців Foals у Києві виступлять O.Torvald Фото: прес-служба

Знамениті британці обрали саме цей колектив із шести запропонованих варіантів.

За словами лідера O.Torvald Жені Галича, на цьому виступі група має намір презентувати свій новий матеріал.

"Ми зараз активно працюємо над новою музикою. На виступі перед Foals хочемо представити дещо з нового матеріалу, який ще ніхто не чув", - сказав він.

Також він додав, що групу чекають зміни, вони змінюються зовні і внутрішнє. Ці зміни торкнуться всього - образів, кліпів, звуків і навіть текстів пісень.

На концерті перед Foals глядачі зможуть побачити початок цих метаморфоз.

Про особливості візиту британської інді-рок групи Foals читайте у нашому анонсі: 

Вперше в Україні: у Києві виступлять культові британці Foals

 

 

 

Концерт відбудеться 27 липняпочаток о 20:00

Де: Київ, платформа "Арт-завод"

Ціна: 790 - 990, купити квитки можна за посиланням.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 07 2017 17:58
ТЕГИ: музика
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Записки українського журналіста з Норвегії: розвінчування міфів і корисні поради

Записки українського журналіста з Норвегії: розвінчування міфів і корисні поради

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.