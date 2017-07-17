На розігріві у британців Foals у Києві виступлять O.Torvald
Знамениті британці обрали саме цей колектив із шести запропонованих варіантів.
За словами лідера O.Torvald Жені Галича, на цьому виступі група має намір презентувати свій новий матеріал.
"Ми зараз активно працюємо над новою музикою. На виступі перед Foals хочемо представити дещо з нового матеріалу, який ще ніхто не чув", - сказав він.
Також він додав, що групу чекають зміни, вони змінюються зовні і внутрішнє. Ці зміни торкнуться всього - образів, кліпів, звуків і навіть текстів пісень.
На концерті перед Foals глядачі зможуть побачити початок цих метаморфоз.
Про особливості візиту британської інді-рок групи Foals читайте у нашому анонсі:
Вперше в Україні: у Києві виступлять культові британці Foals
Концерт відбудеться 27 липня, початок о 20:00
Де: Київ, платформа "Арт-завод"
Ціна: 790 - 990, купити квитки можна за посиланням.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Мальовничі українські Карпати: місце, де підносишся до небес, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові відбувся екологічний фестиваль
- ФОТО Хто і як голосував за Джамалу, - ІНФОГРАФІКА