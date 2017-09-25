На вихідних під Києвом будуть змагатися кінні каскадери

30 вересня та 1 жовтня у Князівстві «Київська Русь» відбудеться фестиваль «Кентаври-2». Він вже протягом 5 років відкриває для гостей Древнього Києва дивовижний світ кінно-трюкового мистецтва. Неймовірні трюки на конях кращих каскадерів України можна побачити тільки раз на рік і тільки на даному фестивалі.

«Кентаври» – це фестиваль, який об'єднує найкращих кінних каскадерів України, які часто і успішно представляють нашу країну на міжнародних змаганнях і беруть участь у світових шоу-програмах. Організатори фестивалю: Князівство «Київська Русь», Об'єднана Ліга професійних кінних каскадерів України.

Протягом двох днів відважні вершники і вершниці, дорослі і зовсім юні змагатимуться в мистецтві джигітовки, а також у віртуозній їзді в упряжках. Учасники продемонструють дивовижні трюки: їзду догори ногами, задом наперед, відразу на двох конях, вони будуть прослизати під конем, вибудовувати «піраміди». І все це на повному скаку. Більш того, можна буде не тільки насолодитися трюками, а й побачити унікальні історичні породи коней, деякі з яких в одиничному екземплярі в Україні.

Вперше за всю історію фестивалю «Кентаври» у кожного відвідувача Древнього Києва буде можливість побачити кінний лицарський турнір. Реконструкція лицарської дуелі на коні буде проходити згідно з усіма лицарськими канонами. Гостей чекає презентація геральдики, оголошення лицарської клятви і битва за серце дами. Будуть використані всі основні види середньовічної зброї: кавалерійські і метальні списи, мечі та луки. А всі бажаючі досвідчені наїзники зможуть навіть взяти участь.

Програма подарує незабутні емоції, як дорослим, так і дітям. У кожного гостя Древнього Києва буде можливість долучитися до розважальної програми та стати її частиною. Відвідувачів середньовічного міста запросять до запальних флеш-мобів і конкурсів.

Гості Древнього Києва також зможуть взяти участь в різноманітних майстер-класах: постріляти з лука, покататися верхи на коні, позмагатися на локації «спорт-меч» і поборотися м'якими мечами, відвідати музеї - «Чудеса Древнього Києва», Василівську церкву, яка була побудована Володимиром Великим після запровадження християнства, відпочити біля Лісового озера і відчути себе справжнім жителем величної держави Київська Русь.

Почуття адреналіну дітям і дорослим забезпечить захоплюючий канатний спуск «Політайло», на якому кожен зможе не тільки спуститися з висоти, але і пролетіти над озером. Серед гостей також будуть розіграні призи від Древнього Києва.

І звичайно, ви зможете скуштувати смачних страв від княжих кухарів в корчмі «Веселий варяг» і в точках харчування під відкритим небом. Також, Питейна «25 рун» порадує вас вишуканими напоями за старовинними рецептами. Ви навіть можете залишитися на ночівлю в будинку готельного типу «4 кімнати», який знаходиться в 5 хвилинах від Дитинця Древнього Києва або в унікальних кімнатах середньовічного антуражу, в хостелі або кемпінгу.

Початок програми о 13:30. Ціна квитка на фестиваль «Кентаври-2017» – 250 грн., для пенсіонерів та студентів – 100 грн., для дітей шкільного віку – 50 грн., дошкільнята – безкоштовно.

Древній Київ у Князівстві «Київська Русь» розташований в с. Копачів, Обухівський район, Київська область. З Києва щогодини з 10:00 до 16:00 курсують маршрутки від метро Видубичі.

Деталі на сайті: parkkyivrus.com