Новорічна ніч у "Парку Київська Русь"

В ніч з 31 грудня 2018 р. з 20:00 на 1 січня 2019 р. на вас чекає яскрава святкова розважальна програма, виступ шоу двійників, інтерактивний спектакль "Новорічна казка" для дорослих та дітей, смачні гарячі страви, напої та настоянки, безкоштовне катання на конях, подарунки та пригощання для абсолютно кожного та феєрверк. Такого святкування в Вашому житті ще не було!

Особливістю святкування у Древньому Києві стане новорічний маскарад. Тут ви зустрінете історичних персонажів, героїв казок і билин і навіть кінофільмів. А проходитиме свято на унікальній локації – амфітеатрі. Стародавнє місто засяє різнобарвними вогнями завдяки святковій ілюмінації, а смолоскипи і вогнища по території зігріють і доповнять атмосферу своїм колоритом.

Головний символ 2019 року також буде присутній на святі. Локація з живими поросятами буде відкрита для фото. А той, хто погладить в новорічну ніч ці створіння, вже точно проведе рік чудово та успішно!

З 19:00 до 21:00 можна буде безкоштовно покататись на конях, а до 23:00 – в княжому екіпажі. З 20:00 до 23:30 на гостей чекатиме інтерактивна авторська вистава за участю кінно-трюкового театру, вихід княжої дружини та запальні ігри та конкурси, гумор та веселощі. На території можна буде замовити гарячі страви та напої, а також пригоститись середньовічною настоянкою від князя.

О півночі Князь Київський привітає гостей найщирішими та теплими привітаннями з Новим 2019 роком, влаштує яскравий феєрверк прямо над Древнім Києвом та під дзвін келихів запросить на шоу двійників. Веселий настрій та можливість від душі потанцювати подарують пісні відомих виконавців світу.

Нестримні веселощі протягом усьої святкової програми гарантують веселі конкурси, цікаві середньовічні ігри, чудові пісні, дружні хороводи навколо ялинки, запальні танцювальні флешмоби. У Древньому Києві ви зможете знайти собі нових друзів, відсвяткувати по-особливому дружньо і незабутньо.

Зігрітися можна буде в Головній Резиденції Нового Року, біля вогнищ, гарячими стравами та глінтвейном, запальними танцями, у теплій Княжій корчмі за попереднього бронювання. Можна запланувати веселощі навіть не на один день! Адже у Древньому Києві є можливість залишитись на ніч з комфортом у гостинному домі "4 кімнати".

Початок програми 31 грудня о 20:00. Завершення близько 3:00.

Ціна квитка в Древній Київ 31 грудня 2018 року для дорослих –395 грн., для пенсіонерів та студентів – 250 грн., для дітей шкільного віку – 150 грн., дошкільнята – безкоштовно.

Древній Київ у "Парку Київська Русь" розташований в с.Копачів, Обухівський район, Київська область.

З Києва курсують маршрутки від станції метро "Видубичі".

Деталі на сайті parkkyivrus.com