Один з 25 геніїв cучасності Александр Нікс, СЕО Cambridge Analytica вперше в Україні

Александр Нікс – входить в ТОП 25 геніїв за версією журналу WIRED, CEO компанії Cambridge Analytica, яка займається веденням виборчих та рекламних кампаній, використовуючи Big Data та інноваційні наукові методи.

Александр Нікс буде кіноут спікером наймасштабнішої тех конференції Східної Європи ІТ Арена, яка відбудеться 29 вересня-1 жовтня у Львові.

Александр Нікс, випускник Манчестерського університету, СЕО Cambridge Analytica, яку заснував у 2013 році. Компанія швидко стала лідером з ведення політичних та рекламних кампаній у Європі та США. Революційні технології, які застосовує Cambridge Analytica відразу з’явилися на сторінках провідних світових медіа The Guardian, Bloomberg, The New York Times, The Telegraph, Washington Post.

Cambridge Analytica використовує Big Data, займається вивченням користувачів соцмереж, їхньою поведінкою, аналізує усі можливі зв’язки різних груп користувачів. Далі – адресує різним групам аудиторії – спеціально створені для них, персоніфіковані меседжі і успішно їх застосовує. Такий спосіб донесення інформації до аудиторії – інноваційний та значно успішніший.

"Мої діти, – каже Александр Нікс у своїй доповіді на Concordia Summit, - не зможуть пояснити, що означає рекламний плакат з однаковим повідомленням для всіх і кожного".

Аналітика великих даних, психометрія та таргетинг – основні методи, які використовує компанія Cambridge Analytica для комунікації з аудиторією та впливу на її поведінку. Пересвідчитись у цьому можна на прикладі президентської кампанії Дональда Трампа – одному із найуспішніших проектів компанії Cambridge Analytica, результати якого вразили весь світ.

На конференції ІТ Арена Александр Нікс виступатиме з доповіддю "From Mad Men to Math Men". У ній йтиметься про сучасні способи комунікації, які базуються на великих даних і які можуть впливати на людей та те, як вони приймають рішення; як компанії можуть будувати більш персоніфіковані стосунки з кожним зі своїх клієнтів; як дані та креативність залежать одне від одного.

Доповідь Александра Нікса відбудеться на другий день конференції ІТ Арена, 30 вересня, о 10:00 на стадіоні Арена Львів. Після доповіді, учасники конференції зможуть задати свої запитання під час сесії запитань-відповідей.