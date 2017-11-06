"Океан Ельзи" завершить світовий тур у Львові
Після виступу у Львові гурт "Океан Ельзи" планує відіграти ще один концерт на День незалежності України в Харкові на стадіоні "Металіст", а згодом відправитися у творчу відпустку.
У рамках "Світового туру" гурт побудував у всіх куточках України та навіть за кордоном. На заході, сході, півночі, півдні та в центрі України прихильники "Океану Ельзи" могли насолодитися піснями з нового альбому "Без меж".
Окрім того, фанати зі стажем вкотре змогли почути улюблені пісні "911", "Кішка", "Вставай" та багато інших пісень, які давно стали культовими в Україні.
Нещодавно відгриміли концерти в Тернополі, Чернівцях, Івано-Франківську, Ужгороді, Полтаві та інших містах.
Фото: mukachevo.net
Очевидно, що останній концерт в рамках "Світового туру" буде особливим, адже Святослав Вакарчук з командою на певний період часу прощатиметься зі своїми прихильниками.
Фото: gk-press.if.u
Де як не у Львові це зробити можна найкраще? Львів'янам та гостям міста випав шанс заповнити чашу "Арени Львів", щоб насолодитися піснями улюбленого виконавця та допомогти йому з натхненням піти на заслужений відпочинок.
Концерт у Львові - це шанс сказати гурту "Океан Ельзи" - "не йди", а повертайся на велику сцену!
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