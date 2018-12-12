Під Києвом починається Новорічна казка

15 та 16 грудня Древній Київ в "Парку Київська Русь" запрошує на відкриття грандіозної програми "Новорічна казка" для дітей і дорослих. 19 грудня, в День Святого Миколая, дітей та дорослих кличуть до Древнього Києва на зустріч з цим добрим та всіма улюбленим Святим.

На гостей чекає святкова шоу-програма за участю кінно-трюкового театру та костюмованих персонажів, катання на конях, середньовічні напої та гарячі страви, приготовані на вогні, зимові розваги, святкова фотолокація, безліч майстер-класів, ярмарок новорічних сувенірів, флеш-моби, ігри та розіграші подарунків

У ці передсвяткові дні жителі Древнього Києва в Князівстві Київська Русь запрошують здійснити подорож у часі на тисячу років назад. Завітавши до Князівства Київська Русь, гості опиняться в справжньому середньовічному місті з масивними оборонними спорудами, князівськими теремами та трибунами, садибами давніх киян, ярмаркою майстрів, Княжою стайнею, де з усього світу зібрані коні унікальних порід.

У ці вихідні та святкові дні, 15, 16 і 19 грудня на головному ристалищі відбудеться прем'єра інтерактивної авторської вистави-мюзиклу, що буде цікавою та пізнавальною, як для дітей, так і для дорослих. Тільки в Древньому Києві можна буде почути відтворення давно забутої давньослов'янської мови. Адже вистава буде проходити саме давньослов'янською. Дійство буде супроводжуватися вогняними спецефектами, кінно-трюковими виступами, з використанням середньовічної зброї. Глядачі зможуть не тільки спостерігати за дійством, а й взяти участь у казковій феєрії.

Вже в ці вихідні 15 і 16 грудня в Древньому Києві відбудеться урочисте відкриття Головної резиденції Нового Року. На ньому зберуться казкові та міфічні персонажі: Янгол і Чортик, Лісовик і Водяний, Баба Яга, Домовик та славні богатирі з княжої дружини, та влаштують справжній Карнавал казок.

У Головній резиденції Нового Року гості можуть зустрітися з добрим дідусем-чарівником, покласти листа до Чарівної скриньки, виконати побажання і влаштувати яскраву фотосесію з казковими героями. Головна казкова резиденція буде відкрита для відвідувачів з 15 грудня до 13 січня.

Древній Київ багатий на дива! І одне з них – жива колекція коней рідкісних історичних порід, які були зібрані з усього світу в Княжій стайні. Представників деяких порід в Україні більше ніде не побачити, адже вони були завезені в нашу країну в єдиному екземплярі.

Ці прекрасні тварини можуть дивуватися не тільки своїм зовнішнім виглядом. Всі вони постійно тренуються та беруть участь в шоу-програмах і змаганнях з історичних кінних бойових мистецтв, які проходять як в Україні, так і за її межами. На зиму коні повернулися зі своїх гастрольних подорожей до Княжої стайні в Древньому Києві. Тому гості можуть побачити цю «живу колекцію» в повному складі! Кожен відвідувач зможе підійти до коней, погладити їх, сфотографуватися та проїхатися верхи, в санях чи в екіпажі.

В Князівстві Київська Русь, відвідувачі зможуть прогулятися вуличками середньовічного міста, зайти в гості до його мешканців, відвідати музеї та експозиції, постріляти з лука, викарбувати монету «на щастя». Любителів екстриму чекають швидкісна гірка «Змій Горинич» та канатний спуск «Політайло», а дітей порадує яскравий мотузковий куб-лабіринт «Мишоловка». Гості зможуть зайти до Княжої костюмерної, вдягнути історичні костюми часів Київської Русі та влаштувати яскраву фотосесію в них. А потім – відвідати ярмарок майстрів і вибрати оригінальні новорічні подарунки рідним, друзям і колегам.

Зігрітися та відновити сили можна в Княжій корчмі та в Питній «25 рун». Тут можна спробувати напої та страви, приготовані на відкритому вогні, як за середньовічними, так і за сучасними рецептами.

Для того, хто забажає продовжити свою Новорічну казку ще на день, є можливість залишитися на ночівлю в будинку готельного типу «4 кімнати» або в хостелі, попередньо забронювавши місця.

Приємним сюрпризом для гостей стане безпрограшна лотерея подарункових сертифікатів на найрізноманітніші та корисні послуги: квитки на шоу, відвідування ресторанів, абонементи на заняття спортом, спа-процедури та багато іншого.

Беріть сім'ю, друзів, близьких та приїжджайте в світ справжніх пригод в Князівстві Київська Русь!

Древній Київ відкривається о 10:00. Розважальна програма розпочнеться о 13:00.

Ціна квитка: повний квиток для дорослого - 150 грн., для пенсіонерів і студентів - 100 грн., для дітей шкільного віку - 50 грн., для дошкільнят - безкоштовно.

Древній Київ у «Парку Київська Русь» розташований у с. Копачів, Обухівський район, Київська область.

Курсують маршрутки з Києва від станції метро «Видубичі».

Детальна інформація на сайті www.parkkyivrus.com