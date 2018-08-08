Під Києвом пройде масштабний фестиваль Середньовіччя

11-12 серпня Древній Київ у "Парку Київська Русь" запрошує всіх на фестиваль "Билини Древнього Києва" здійснити незабутню подорож у часі в епоху Середньовіччя і провести вихідні по-справжньому цікаво і пізнавально.

Протягом двох днів гостей Князівства очікує насичена театралізована програма, середньовічні баталії, захоплююча авторська постановка з елементами кінно-трюкового шоу "Русь і степ", а також безліч розваг, майстер-класів, смачні страви на вогнищі і слов'янські напої

"Парк Київська Русь" представляє собою відтворення з максимальною науковою достовірністю Древнього Києва V-XIII століть в його натуральному розмірі. Тільки тут можна відчути атмосферу Київської Русі, просочену величчю перемог, грандіозністю середньовічних споруд і доброзичливістю жителів Древнього Києва.

11-12 серпня фестиваль "Билини Древнього Києва" традиційно розпочнеться урочистим відкриттям за участю історичних персонажів, парадом княжих прапорів і вражаючою кінною лавою.

Протягом двох днів на гостей чекають видовищні та безкомпромісні одиночні і групові середньовічні бої. Відважні воїни будуть боротися у важких обладунках, вага яких досягає 40 кг. Причому це не театр з постановочними ударами і награним падінням, а справжні битви, адреналін і захоплюючий вид спорту, який не зможе від себе відвести погляду, як у дорослих, так і зовсім маленьких гостей Древнього Києва. Співорганізатором турніру є Всеукраїнська федерація середньовічного бою.

На головному ристалищі розгорнеться захоплююче театралізоване дійство "Русь і степ". Авторська постановка розповість глядачам таємну історію Темуджина - Чингізхана, юного хлопця, про якого ще не знав світ, але який незабаром стане відомим у всіх куточках земної кулі. Під час постановки можна буде побачити кінні перешикування, стародавні ігри кочівників верхи на конях, граціозний біг унікальної породи коня - арабського скакуна, танець східної красуні, скачки без сідла, бій монголів і князівської дружини, пісні і вірші, небезпечний номер "розрив кіньми". Тільки в Князівстві "Київська Русь" можна буде побачити видовищні постановки з володіння середньовічною зброєю на коні: луком, шаблею, списами. Вистава буде просочена волею до перемоги, динамікою і несамовитими сценами складного життя, швидкістю кінної погоні і незламним духом воїнів.

Протягом двох днів гості зможуть відчути себе не тільки глядачами, а й частиною життя середньовічного міста. Дорослих і дітей запросять взяти участь в іграх, танцювальних флеш-мобах, перетягуванні каната та хороводах. Також можна буде покататися на конях, постріляти з лука, політати на канатному спуску, викарбувати монету «на щастя», зробити виріб у гончара, перевтілитися в жителя Древнього Києва в княжій костюмерній, відвідати музеї на території і відпочити у Лісового озера. Дітки від 2 до 12 років зможуть розважитися в мотузковому кубі-лабіринті - "мишоловці". Смачно поїсти можна буде у Княжій корчмі або в альтанках, скуштувавши страви, приготовані на багатті. А унікальні напої та стародавні настоянки можна буде випити в Питній "25 рун".

Для тих, хто захоче продовжити свій відпочинок ще на день, є можливість залишитися з ночівлею в будинку готельного типу "4 кімнати" або в хостелі, попередньо забронювавши місця.

Фестиваль "Билини Древнього Києва" подарує захоплюючу подорож крізь століття!

Древній Київ відкривається о 10:00, програма розпочнеться о 14:00.

Древній Київ у "Парку Київська Русь" розташований недалеко від Києва - всього в 45 хвилинах їзди - в с. Копачів Обухівського району Київської області.

Ціна квитка: повний квиток для дорослого - 250 грн., для пенсіонерів і студентів - 100 грн., для школярів - 50 грн., дошкільнятам - безкоштовно.

Маршрутки курсують з Києва від станції метро "Видубичі" відповідно до розкладу на сайті.

Детальна інформація: www.parkkyivrus.com