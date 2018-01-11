Під Києвом пройде турнір кінних лучників "Скіфи-2"

3 і 4 листопада Древній Київ в «Парку Київська Русь» запрошує всіх долучитися до дивовижного світу кінних бойових мистецтв та відвідати Міжнародний фестиваль кінних бойових мистецтв «Скіфи-2».

У перші вихідні листопада в Древній Київ з'їдуться кращі кінні лучники з різних куточків світу, в тому числі з Китаю, Туреччини, Болгарії, України, щоб позмагатися в мистецтві стрільби з лука верхи на коні

«Парк Київська Русь» - це унікальний комплекс, що не має аналогів у всьому світі. На основі наукових знань НАН України відтворюється і будується Древній Київ V-ХIII століть в його натуральному розмірі, в масштабі 1:1.

Древній Київ в Князівстві «Київська Русь» знаменитий не тільки тим, що тут зводиться велична архітектура середньовічного Києва та відтворюється атмосфера Київської Русі. У Князівстві також відроджують і розвивають захоплюючі стародавні види спорту, зокрема кінні бойові мистецтва.

Гостей Фестивалю «Скіфи» чекає насичена програма: це й кінно-трюкові виступи, і змагання, в тому числі - показові виступи з володіння древніми бойовими мистецтвами, й інтерактиви з відвідувачами і ще багато цікавого.

Але ключовою подією фестивалю стане турнір кінних лучників. Досвідчені спортсмени-віртуози з різних країн світу змагатимуться у влучності стрільби з традиційного (історичного) лука верхи на конях, на повному скаку. Це неймовірно складне завдання для учасників змагань, але в той же час, азартне і захоплююче видовище для глядачів. Змагання кінних лучників будуть проходити в денному і нічному форматах в основній номінації і в номінації «Екзотика», що передбачає влучення в три цілі за один заїзд.

Також гості Князівства «Київська Русь» побачать показові виступи акторів-каскадерів кінно-трюкового театру Древнього Києва з віртуозного володіння різними видами середньовічної зброї: мечами, списами, сулицями. А також вершники та їх вірні чотириногі друзі продемонструють елементи бойової джигітовки: різні трюки, що зараз використовуються в показових виступах, а в минулому допомагали в битві та рятували життя в бою.

Спортсмени та актори-каскадери будуть виступати в тандемі з унікальними кіньми історичних порід, що зібрані з усього світу в Княжій стайні. Деяких з цих коней в Україні більше ніде не побачити, адже вони були привезені в нашу країну в єдиному екземплярі.

Гості Князівства будуть не просто глядачами на фестивалі, а зможуть стати активними учасниками дійства, взявши участь у веселих і цікавих іграх і конкурсах, слов'янських забавах, запальних хороводах і танцювальних флеш-мобах.

Також на відвідувачів чекатиме безпосереднє, живе спілкування з породистими кіньми з Княжої стайні. Конячок можна буде погладити, сфотографуватися з ними, покататися верхи або в екіпажі.

Гості Древнього Києва в Князівстві «Київська Русь» відчують себе повноправними жителями середньовічного міста. Відвідувачі зможуть скуштувати смачних страв, що приготовлені на відкритому вогнищі, прогулятися по стародавніх вуличках, оглянути шедеври архітектури, відвідати садиби киян Х-ХІІ століть, піднятися на оборонну споруду «заборолу», зайти до відтвореної унікальної діючої Василівської церкви Х-го століття і поставити свічку за здоров'я близьких . Крім цього в Князівстві можна дізнатися багато нового й цікавого про життя наших предків, відвідавши музеї історичного костюму, середньовічної музики та дерев'яного зодчества, оглянувши експозиції облогової техніки, середньовічного кораблебудування і тортур.

Гості Древнього Києва зможуть постріляти з лука й покидати ножі в середньовічному тирі, пролетіти на канатному спуску над Лісовим озером, відвідати майстер-клас з гончарства, приміряти костюми часів Київської Русі та влаштувати яскраву фотосесію. Дітки від 2 до 12 років зможуть розважитися в мотузковому кубі-лабіринті - «Мишоловці». А на любителів екстриму чекає канатний спуск «Політайло» з маршрутами різної протяжності та складності.

Зігрітися і покуштувати середньовічних страв і напоїв можна буде в Княжій корчмі та в Питній «25 рун».

А для тих, хто вирішить продовжити відпочинок ще на день, є можливість залишитися на ночівлю в будинку готельного типу «4 кімнати» та хостелі, попередньо забронювавши місця.

Древній Київ відкривається о 10:00. Програма триватиме в суботу 3 листопада до 20:00, в неділю 4 листопада - до 19:00.

Ціна квитка: повний квиток для дорослого - 250 грн., для пенсіонерів і студентів - 100 грн., для школярів - 50 грн., дошкільнята - безкоштовно.

Древній Київ в Князівстві «Київська Русь» розташований недалеко від Києва - всього в 45 хвилинах їзди - в Київській області, Обухівському районі, с. Копачів. Маршрутки курсують з Києва від станції метро «Видубичі» (вихід з метро в бік супермаркету «Фуршет») відповідно до розкладу на сайті.

Детальна інформація: www.parkkyivrus.com