Під Києвом пройдуть байкерський фестиваль і лицарські бої

"Парк Київська Русь" запрошує 20-22 липня здійснити незабутню подорож у часі в епоху відважних лицарів і провести ці дні в Древньому Києві в Князівстві "Київська Русь".

У Князівстві "Київська Русь" можна буде пройтися по вуличках середньовічного міста, побачити дерев'яні оборонні споруди, садиби киян Х-ХII століть, відтворений перший християнський храм на Русі, насолодитися експозиціями під відкритим небом і в музеях, побачити колоритних жителів Середньовіччя або навіть покататися на коні з Княжої стайні. Протягом трьох днів відвідувачі не тільки побачать Стародавній Київ, а й стануть частиною історії, відчують його дух.

20-21 липня Мотофестиваль "Heady Wind"

Крім знайомства з нашою історією, на гостей Древнього Києва 20-22 липня чекає насичена програма, яка буде цікава всім, від малого до великого, і жінкам, і чоловікам. У п'ятницю, 20 липня, з 10:00 в Древній Київ почнуть з'їжджатися байкери з різних куточків України та зарубіжжя. А бажаючі взяти участь в мотоколоні почнуть збір з 17:30 біля Видубицького монастиря в Києві, щоб о 18:45 виїхати в Князівство.

У п'ятницю в Древньому Києві почнеться програма з 20:00 і триватиме до пізньої ночі. Гостей чекають східні танці, конкурси та святковий торт на честь народження мотофестивалю "Heady Wind", а також виступи музичних колективів, що продовжаться в суботу ввечері та підуть в ніч. Порадують музикою протягом двох днів: Тінь Сонця, Олег Універсал, Beast, Троя, Сюзанна Елпі, Defiant, All Night, Critical Qinta, UNKNOWN CHARACTER (Кирило Карлов), 4 шматки і ін.

У суботу близько 12:00 програма почнеться з байкерських конкурсів, взяти участь в яких запросять всіх бажаючих. Близько 14:00 на головному ристалище почнеться урочисте відкриття з історичними персонажами, кінними виступами та самим князем київським Володимиром Великим. Гості зможуть взяти участь у веселій активній програмі, приєднатися до перетягування канату і танцювальним флеш-мобам. На "Горіховому полі" амфітеатру арт-студія "Темний софіт" близько 14:45 подарує гостям гумористичний спектакль "Ніч маніяка", а близько 16:30 на головному ристалищі розгорнеться захопливе видовище – верхова стрільба з лука на породистих конях із Княжої стайні. А на "Горіховому поле" можна буде приєднатися до конкурсно-байкерської програми.

Близько 17:30 в суботу на Дитинці Києва гості побачать неймовірно вражаюче дійство – стрільба з требушету вогняними ядрами. Та вже після 19:00 розпочнеться вечірня шоу-програма мотофестивалю, що триватиме до 2:00 ранку, а найактивніші залишаться танцювати, співати та відпочивати біля багаття до самого світанку.

22 липня Шоу-програма "Лицарські бої в Древньому Києві"

У неділю, 22 липня, на відвідувачів Князівства "Київська Русь" чекає знайомство зі світом лицарства. Гості зможуть дізнатися про те, які обладунки тисячу років тому захищали княжу дружину і навіть надіти їх на себе і відчути, що насправді відчували воїни, які вдягнувши на себе десятки кілограмів заліза, билися з ворогом. Глядачі побачать справжні середньовічні бої, що пройдуть в рамках Міжрегіонального турніру "Витязь Київського Дитинця". З 14:00 до 16:00 лицарі-спортсмени зійдуться в одиночних боях, а близько 16:30 - в групових змаганнях "5на5". Це будуть повноконтактні поєдинки в справжніх лицарських обладунках, з використанням середньовічної зброї. Співорганізатором змагань виступає Всеукраїнська федерація середньовічного бою.

А крім того актори кінно-трюкового театру здивують своїми трюками та маневрами на конях. У Князівстві можна не тільки спостерігати за дійством, а й долучитися до нього. Гості зможуть стати учасниками веселих ігор та конкурсів, взяти участь в запальних хороводах і флешмобах, в майстер-класах з середньовічних і сучасних танців.

У Древньому Києві кожен може вибрати заняття до душі: постріляти з лука, приміряти костюм часів Київської Русі і провести фотосесію, покататися на конях верхи або в екіпажі, викарбувати монету "на щастя", відпочити на березі мальовничого Лісового озера, політати на канатному спуску "Політайло", взяти участь у різноманітних майстер-класах. Також можна буде придбати на ярмарку майстрів або виготовити самому оригінальні сувеніри. Скуштувати дуже смачних страв, приготованих як за сучасними, так і за середньовічними рецептами, можна в Княжій корчмі, в питній "25 рун" і в альтанках на території. А для того, хто хоче продовжити свій відпочинок ще на день, є можливість залишитися на ніч в будинку готельного типу "4 кімнати" і в хостелі, попередньо забронювавши місця.

Древній Київ розташований недалеко від Києва сучасного - в 45 хвилинах їзди - в селі Копачів Обухівського району Київської області.

Ціна вхідних квитків:

20 липня: повний квиток для чоловіків - 250 грн. (квиток дійсний на 3 дні 20, 21 і 22 липня), для дівчат і для дітей шкільного віку - 50 грн., дошкільнятам - безкоштовно.

21 липня: квиток на 1 день для чоловіків - 150 грн., для жінок, пенсіонерів і студентів - 100 грн., для дітей шкільного віку - 50 грн., дошкільнятам - безкоштовно.

22 липня: квиток на 1 день для дорослих - 150 грн., для пенсіонерів і студентів - 100 грн., для дітей шкільного віку - 50 грн., дошкільнятам - безкоштовно.

Маршрутки курсують від станції метро "Видубичі". В п'ятницю о 18:00 і 20:00, в суботу та неділю о 10:00, 12:00 та 14:00.

Детальна інформація на сайті parkkyivrus.com