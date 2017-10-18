Під Києвом відбудеться фінал лицарських боїв

21-го жовтня відбудеться видовищна подія, на яку чекали весь рік – Фінал турніру з середньовічного бою "Витязь Київського Дитинця", організатором якого виступає Всеукраїнська федерація середньовічного бою.

21 та 22 жовтня Князівство "Київська Русь" кличе до себе на яскраві заходи, щоб сповна насолодитись сонячними осінніми днями на природі, які прогнозує Гідрометцентр

Найсильніші команди України, які протягом року виборювали участь у фіналі, будуть змагатися на полі бою у важких залізних обладунках, демонструючи не тільки свою майстерність, але і неймовірно яскраве видовище – середньовічний бій. Гості Древнього Києва у Князівстві "Київська Русь" зможуть на власні очі побачити як одиночні бої, так і поєдинки у номінації "5х5". До Князівства "Київська Русь" з’їдуться найкращі команди з Харкова, Вишгорода, Луцька та Києва, які визначать найкращу команду України.

Це не постановочні бої, а справжній спорт, в якому учасники борються реальними мечами, алебардами, удар яких може сягати 1 тонну! А отже видовище не залишить байдужим нікого.

Унікальність фінальних змагань також полягає в тому, що в перервах між боями та після них на гостей чекає різноманітна й насичена програма. Виступи театру Древнього Києва та кінно-трюкове шоу доповнить враження, а ігри, флеш-моби з гостями дозволять зігрітися й навіть виграти подарунки від князя.

22-го жовтня Князівство "Київська Русь" кличе на знайомство з красивими і сильними кіньми з Княжої конюшні. Унікальна колекція коней історичних порід постане перед очима гостей Князівства "Київська Русь". Тут будуть представники найвищої породи в світі – шайри, найбільш важкої – бельгійські ваговози, найменшої – шетландські поні, найдревнішої – ахалтекінці. А ще граціозні фризи, швидконогі арабські скакуни, надзвичайно милі хафлінгери і багато інших коней, яких в одному місці можна побачити тільки у Древньому Києві і лише на такій виставці.

Гості Князівства дізнаються про походження порід, зможуть покататися верхи або в екіпажі. Конячок можна буде погладити, сфотографуватися з ними та розмістити свої нові незабутні фото в соціальних мережах. А ще коні будуть не тільки живими експонатами виставки, а й акторами кінно-трюкового театру, звичайно в тандемі з акторами-людьми. Запаморочливі трюки змусять будь-кого затамувати подих, захоплюватися складністю виконання і граціозністю людей і тварин.

А ще протягом двох днів можна буде отримати практичний історичний досвід – не тільки знання, а й відчуття безпосередньої участі у цих заходах. Ви зможете "доторкнутись до історії", почути скрип коліс возів, звуки бою, приміряти шолом і кольчугу, постріляти з лука, арбалета чи арк-балісти, покататися верхи на коні, позмагатися на локації "спорт-меч" і поборотися м'якими мечами. Можна буде оглянути експозиції древньослов’янської архітектури, середньовічного суднобудування, історичного костюма. Прогулятися до Лісового озера поблизу Київського Дитинця,. Словом, повністю зануритися у атмосферу Древньої Русі. Для маленьких гостей Князівства "Київська Русь" діє дитячий майданчик, де аніматори проводитимуть з ними веселі ігри. Вас чекають власні історичні відкриття.

Також на гостей чекає можливість побачити - "Чудеса Древнього Києва": дерев’яну Василівську церкву, яка була побудована Володимиром Великим після запровадження християнства, музеї середньовічного костюму та середньовічної музики, дерев’яного зодчества, Михайлівські ворота та оборонний комплекс, що входить до Книги рекордів України.

Почуття адреналіну дітям і дорослим забезпечить захоплюючий канатний спуск "Політайло", на якому кожен зможе не тільки спуститися з висоти, але і пролетіти над озером. Серед гостей також будуть розіграні призи від Древнього Києва.

І звичайно, ви зможете скуштувати смачних страв від княжих кухарів в корчмі "Веселий варяг" і в точках харчування під відкритим небом. Також, Питейна "25 рун" порадує вас вишуканими напоями за старовинними рецептами. Ви навіть можете залишитися на ночівлю в будинку готельного типу "4 кімнати", який знаходиться в 5 хвилинах від Дитинця Древнього Києва або в унікальних кімнатах середньовічного антуражу, в хостелі або кемпінгу.

Початок програми о 13:30. Ціна квитка на Фінал турніру з середньовічного бою "Витязь Київського Дитинця" – 150 грн., для пенсіонерів та студентів – 100 грн., для дітей шкільного віку – 50 грн., дошкільнята – безкоштовно.

Древній Київ у Князівстві "Київська Русь" розташований в с. Копачів, Обухівський район, Київська область. З Києва щогодини з 10:00 до 15:00 курсують маршрутки від метро Видубичі.

Деталі на сайті: parkkyivrus.com