Під Києвом відсвяткують Хрещення за стародавніми традиціями

19 та 20 січня Древній Київ у "Парку Київська Русь" запрошує всіх на грандіозне святкування Водохреща за традиціями наших предків.

На гостей чекає можливість зануритися в освячену воду Лісового озера, а також яскрава шоу-програма за участю кінного театру, смачні гарячі страви, запальні флеш-моби та хороводи

У Князівстві Київська Русь можна буде не тільки зануритися в атмосферу живого середньовіччя, а й побачити, як святкували Водохреще в Київській Русі, самому доторкнутися до давніх традицій святкування і відчути себе жителем Древнього Києва.

Тут відвідувачі здійснять подорож у часі на тисячу років назад, в добу Київської Русі, та побувають в живому середньовічному місті. Адже тут не просто відтворюється Київ V - XIІІ століть (в повному масштабі на основі знань сучасної науки), тут відроджується атмосфера Київської Русі.

У суботу після урочистого відкриття програми гостей запросять стати частиною хресної ходи від Василівської церкви до Лісового озера, де священик освятить воду. Тільки в Князівстві Київська Русь гості зможуть побачити реконструкцію стародавнього обряду занурення в священні води Йордану. Всі бажаючі зможуть приєднатися до дійства, занурившись в ополонку. Зігрітися можна буде в Княжій корчмі, скуштувавши гарячих страв і напоїв.

Також жителі Древнього Києва підготували для своїх гостей видовищну програму, наповнену не тільки розвагами, а й пізнавальними дійствами. Відвідувачі Князівства побачать театралізовану постановку "На Йордані", що оповідає біблійну історію про Іоана Хрестителя. Доповнить програму традиційний Різдвяний вертеп, все ще актуальний до завершення січневого циклу свят. Гості побачать класичний сюжет із Дівою Марією та немовлям, янголом, пастухами та волхвами, і звичайно, боротьбою добра зі злом. Унікальність цього дійства в тому, що пройде воно давньослов'янською мовою, якою говорили наші пращури. А потім пройде майстер-клас із вивчення та співу Різдвяних колядок.

Але це не все! Театр Древнього Києва подарує гостям музичний спектакль, веселий і повчальний, який буде наповнений спецефектами, кінними виступами, живим вокалом, використанням середньовічної зброї.

Тільки в Князівстві можна побачити шедеври архітектури Древнього Києва. Можна відвідати музеї історичного костюму і дерев'яного зодчества, експозиції облогової техніки, кораблебудування, середньовічну катівню. Тут відтворено перший християнський храм Києва - унікальну дерев'яну Василівську церкву X століття. Це діючий храм, тож всі гості можуть зайти до нього і не тільки на власні очі побачити в яких храмах молилися наші пращури, а й самим поставити в ньому свічку за здоров'я рідних і близьких.

Як і завжди, гостей Князівства чекають катання на породистих конях верхи, в санях або в екіпажі. А також слов'янські зимові забави, веселі хороводи, ігри та конкурси.

Зігрітися після зимового купання можна буде в Питній "25 рун" і в Княжій корчмі смачними трав'яними чаями, глінтвейном і середньовічними настоянками. Підкріпитися можна буде, покуштувавши смачних страв, приготованих на вогні, як по середньовічним, так і за сучасними рецептами.

Розважитися можна, пострілявши з лука в середньовічному тирі, викарбувавши монету "на щастя", пролетівши на канатному спуску «Політайло» та швидкісний гірці "Змій Горинич", перевдягнувшись в костюми часів Київської Русі та влаштувавши фотосесію, а потім можна зайти до сувенірної лавки та обрати оригінальний сувенір на пам'ять.

Хто хоче продовжити свою подорож до середньовіччя ще на день, може залишитися на ночівлю в будинку готельного типу або в хостелі, попередньо забронювавши місця.

Древній Київ відкривається о 10:00. Програма розпочнеться о 13:00.

Ціна квитка 19-20 січня 2019 р .: повний квиток для дорослого - 200 грн., для пенсіонерів і студентів - 100 грн., для дітей шкільного віку - 50 грн., для дошкільнят - безкоштовно.

Древній Київ в Князівстві Київська Русь розташований в с. Копачів, Обухівський район, Київська область.

Курсують маршрутки з Києва від станції метро "Видубичі".

Детальна інформація на сайті www.parkkyivrus.com