"Power of Mind": В Івано-Франківську відбудеться конференція TEDx Серед спікерів: в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун

30 вересня в Івано-Франківську відбудеться конференція TEDxIvanoFrankivsk, яке проходить у місті вже вп'яте. Цього року конференція TEDx пройде під темою "Power of Mind" ("Сила розуму") і збере під своєю егідою десять спікерів.

TEDxIvanoFrankivsk

Команда TEDx розкрила імена тих, хто виступить на головній сцені Франківська. Серед оголошених імен: в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун;

керуючий партнер інноваційного парку Unit.city, голова правління Radar Tech (ВДНГ-TECh) Максим Бахматов;

колишній голова та головний виконавчий директор провідної американської фірми “Powers Young & Company”, волонтер Корпусу Миру США в Україні Алан Янг;

композитор у пост-панковому гурті “Пенсія”, художник, музикант, дизайнер Ярема Стецик;

науковець, математик, який працює над програмним забезпеченням для американської технології брейн-інтерфейс Олексій Рубанов.

Роман Гавриш - керівний партнер стратегічної агенції цифрового маркетингу Aimbulance. Лектор і ведучий навчальних програм з електронного маркетингу в KMBS. У 2014 році Aimbulance розробила брендинг та візуальний стиль для Івано-Франківська та стала фіналістом фестивалю рекламної креативності Cannes Lions.

Богдан Логвиненко понад десять років займається культурними та соціальними ініціативами. Працював музичним менеджером, критиком, телеведучим. Відвідав понад п’ятдесят країн світу, у п’яти з яких жив протягом тривалого часу. Є автором трьох книжок, одна з яких стала всеукраїнським бестселером.

Режисер Микола Носок займається режисурою та монтажем. Створив власний проект — фільм “28 літрів”, присвячений проблемам алкоголізму. У студентські роки робив проект Ukraine Welcomes U, в рамках якого їздив великими містами України та знімав про них промо-ролики. Це все робилося на неабиякому ентузіазмі та жазі пригод. Згодом потрапив у проект Ukraїner.

Жасулан Абішев з Казахстану протягом п’яти років досліджував і практикував інструменти із саморозвитку західної та східної філософій. Філософ, дослідник та викладач майндфулнес, інструктор медитації і коуч.

Роман Григорів - композитор, диригент, засновник та організатор сучасного мистецького фестивалю PORTO FRANKO, перфомер формації NOVA OPERA, музичний керівник Національного президентського оркестру, автор камерних, вокальних, симфонічних творів, а також опер та музики до вистав.

Ілля Разумейко - композитор, автор опер, електронної та вокальної музики, засновник та організатор сучасного мистецького фестивалю PORTO FRANKO, перфомер формації NOVA OPERA, студент віденської консерваторії, арт-менеджер. Команда TEDx презентувала офіційний проморолик майбутньої події. Оператор Юрій Паливода. Конференція TEDxIvanoFrankivsk 2017 відбудеться 30 вересня в кіноконцертному залі “Арена-центр”. Квитки можна замовити ТУТ. До 31 серпня квитки можна придбати за ціною 300 гривень, з 1 по 29 вересня – 400 гривень, а в день події – 500 грн. TED – приватний американський фонд, який проводить щорічні конференції, на яких виступають відомі й талановиті люди. А TEDx – заходи, що проводяться ентузіастами по ліцензії TED у різних куточках світу.

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