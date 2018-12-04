Шоу-програма "Лицарські бої в Древньому Києві"

Тільки в Древньому Києві в Князівстві "Київська Русь" гості можуть прогулятися по вулицях середньовічного міста, затамувавши подих від величної архітектури, побачити воїнів в обладунках або навіть покататися на коні з Княжої стайні. Протягом двох днів відвідувачі не просто побачать, яким було наше місто в давнину, але і стануть частиною історії, відчують його дух. Тут можна буквально доторкнутися до історії - почути скрип возових коліс, приміряти шолом і кольчугу, сісти в сідло бойового коня, вловити запахи гончарної глини та дерев'яних будівель. Тут кожного чекають його власні історичні відкриття.

"Парк Київська Русь" 14 і 15 квітня запрошує всіх здійснити незабутню подорож у часі на тисячу років назад, в епоху відважних лицарів Середньовіччя

З 13:30 і до вечора буде проходити розважально-пізнавальна програма, що присвячена лицарським боям. Гості побачать, які обладунки захищали середньовічних лицарів, більш того - їх можна буде навіть приміряти в костюмерній і самому відчути, як це - надіти на себе десятки кілограмів заліза.

Оцінити спритність лицарів можна буде під час лицарських турнірів і поєдинків. Воїни в обладунках продемонструють володіння різними видами середньовічної зброї.

Також гості Стародавнього Києва побачать майстер-класи з володіння середньовічною зброєю, інтерактивну програму від пішого театру, насолодяться піснями від Весни і Руни. Відвідувачі отримають заряд позитиву, взявши участь в іграх і флеш-мобах.

Крім того, до уваги гостей Древнього Києва буде представлений перший у Східній Європі "Давньослов’янський розмовник". Цікаво, чи розуміємо ми мову наших предків? Як по-давньословянски привітати з днем народження, освідчитися в коханні, а може, попросити офіціанта "по другій"? Все це можна буде зробити, взявши в руки книгу, яку видав колектив "Парку Київська Русь".

Дізнатися більше про те, як жили наші предки, можна, відвідавши музеї історичного костюма і дерев'яного зодчества, оглянувши експозиції облогової техніки, середньовічного кораблебудування і тортур.

Розважитися і відчути себе жителем середньовічного Києва можна буде на таких локаціях: костюмерна, де можна взяти на прокат історичний костюм для колоритною фотосесії, кінне ристалище для верхових прогулянок, середньовічний тир, княжий монетний двір для карбування монет і канатний спуск "Політайло", де можна пролетіти над Лісовим озером.

Відновити сили і поласувати стравами, приготованими за середньовічними рецептами, гості зможуть в Княжій корчмі і в питному "25 рун".

Є можливість залишитися з ночівлею в будинку готельного типу "4 кімнати" або в хостелі, попередньо забронювавши місця.

Древній Київ в "Парку Київська Русь" розташований у с. Копачів, Обухівський район, Київська область. Ціна квитка - 150 грн., для пенсіонерів і студентів - 100 грн., для дітей шкільного віку - 50 грн., дошкільнята - безкоштовно.

Курсують маршрутки з Києва від станції метро "Видубичі".

Детальна інформація на сайті www.parkkyivrus.com