Стародавній Київ жартує по-давньослов'янськи

День гумору в Стародавньому Києві в "Парку Київська Русь" будуть відзначати в давньослов'янських традиціях аж два дні поспіль - 31 березня і 1 квітня.

З давніх-давен слов'яни вирізнялися широтою душі та добрим гумором. Звичним для них було влаштовувати веселі свята і дотепні витівки. З давніх часів 1 квітня святкують як День гумору. І хоча перші письмові джерела згадують про це лише з XVII-го ст., вважається, що і в глибоку давнину люди так шанували прихід весни

На гостей Древнього Києва чекає подорож у часі на тисячу років назад в Середньовіччя. Адже в "Парку Київська Русь" відтворюється на основі наукових знань столиця Київської Русі - Древній Київ V-ХIII століть в його натуральних розмірах. Відвідувачі зможуть провести свої вихідні в оточенні унікальної дерев'яної архітектури, занурившись в атмосферу живого Середньовіччя, отримати практичний історичний досвід: почути скрип возових коліс, приміряти шолом і кольчугу, сісти в сідло бойового коня, вистрілити з лука, вловити запахи дерев'яних будівель.

Гості побачать дерев'яні оборонні стіни, садиби киян Х-ХII століть, ознайомляться експозиціями на території і в музеях. Дізнатися більше про життя наших предків можна, відвідавши музеї історичного костюма і дерев'яного зодчества, оглянувши експозиції облогової техніки, кораблебудування і середньовічних тортур. У Князівстві "Київська Русь" можна буде також відвідати побудовану унікальну дерев'яну Василівську церкву Х століття і поставити в ній свічку за здоров'я рідних і близьких.

Крім цього на гостей Князівства "Київська Русь" чекає цікава розважальна програма: презентація історичних порід коней з Княжої стайні, гумористичні театралізовані постановки, просочені іскрометним гумором. Родзинкою програми стане постановка c участю коней. Крім того будуть і цілком серйозні розваги - змагання кінних лучників.

Гості Древнього Києва самі зможуть стати активними учасниками дійства. На дорослих і дітей чекають цікаві конкурси, майстер-класи, танцювальні флешмоби та запальні хороводи. Більш того, відвідувачам запропонують і самим виступити зі своїм гумористичним номером: стенд-ап, жонглювання, комічні сценки, пісні... Древній Київ надасть мікрофон, звук і світло, а також представить Вас глядачам. Залишилося тільки вийти і проявити себе!

У Князівстві кожен знайде розвагу до душі. Тут можна випробувати свою влучність у стрільбі з лука в середньовічному тирі, власноруч викарбувати сувенірну монету на Княжому монетному дворі, здійснити прогулянку верхи на породистих конях, пролетіти над Лісовим озером по канатному спуску "Політайло", і влаштувати яскраву фотосесію в історичних костюмах.

Зігрітися і поласувати стравами, приготованими за середньовічними рецептами, гості зможуть в Княжій корчмі і в питному "25 рун".

Є можливість залишитися з ночівлею в будинку готельного типу "4 кімнати" або в хостелі, попередньо забронювавши місця.

Древній Київ у "Парку Київська Русь" розташований у селі Копачів, Обухівський район, Київська область. Ціна квитка – 150 грн., для пенсіонерів і студентів – 100 грн., для дітей шкільного віку – 50 грн., дошкільнята – безкоштовно.

Курсують маршрутки з Києва від станції метро "Видубичі".

Детальна інформація на сайті www.parkkyivrus.com