У Києві підбили підсумки Всеукраїнського конкурсу есеїв "Пробуджені гідністю, об’єднані мрією"

18 грудня 2018 року в Національному університеті "Києво-Могилянська академія відбулось нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу есеїв "Пробуджені гідністю, об’єднані мрією".

Конкурс був приурочений до 5-ої річниці Дня Гідності та Свободи

На адресу Оргкомітету конкурсу (Голова оргкомітету Андрій Гірник) надійшли десятки есеїв з різних областей України. Найбільш активними учасниками конкурсу були студенти із Запорізької, Львівської, Рівненської, Івано-Франківської та Житомирської областей.

Журі конкурсу, до складу якого увійшли, авторитетні науковці та громадські діячі: Василь Ожоган (Віце-президент НаУКМА, професор), Ірина Верещук (Президент Міжнародного центру балтійсько-чорноморських досліджень та консенсусних практик), Андрій Куликов (Голова Правління ГО "Громадське радіо"), Владислав Дмитренко (журналіст інтернет-видання iPress.ua), Діана Дуцик (Виконавчий директор ГО "Український інститут медіа та комунікації"), Любов Акуленко (Виконавчий директор Українського центру європейської політики), Максим Яковлєв (Директор Школи політичної аналітики НаУКМА), було непросто відібрати п'ять найкращих.

Врешті переможцями конкурсу визначені: Вадим Єфремов – м. Житомир; Ольга Ковальчук – м. Львів; Олександр Рудік – м. Нововолинськ: Марія Панасюк – м. Славута; Олександра Портяненко – м. Запоріжжя.

Після нагородження відбулася дискусія на тему конкурсу (у форматі "круглого столу") за участі переможців та організаторів конкурсу, представників громадських організацій, лідерів думок.

Конкурс відбувся за сприяння Громадського діяча, Голови ГО "Фонд муніципальних реформ "Магдебурське право" Михайла Поживанова.