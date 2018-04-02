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У Києві проходить масштабна акція "500 машин на автопробіг за доступне розмитнення", - ВІДЕО

Мета акції - "скасування фальшивих заборон на ввезення авто з Європи", оскільки, згідно з їх дослідженням, розмитнення авто повинно становити 500 євро
Сьогодні, 4 лютого, у Києві власники нерозмитнених авто проводять акцію за зміну умов митного законодавства і створення вигідної системи розмитнення.
У Києві проходить масштабна акція "500 машин на автопробіг за доступне розмитнення", - ВІДЕО

Колона збиралася о 07:30 біля Міжнародного виставкового центру біля станції метро "Лівобережна" і попрямувала в центр міста.

"4 лютого в Києві, усіх обласних та деяких районних центрах ми проводимо автопробіг і зустрічі з представниками влади, губернаторами, мерами. У Києві візьмуть участь в акції власники 500 автомобілів!", - йдеться у повідомленні активістів.

Захід погоджено з місцевою владою і МВС. До нього запрошують приєднатися всіх охочих.

Оновлення. Всього по Україні, за словами активістів, сьогодні "Авто Євро Сила" зібрала близько 80 тисяч осіб. Акції проходять і зараз. У Житомирі акція запланована на 14:00. 

У Києві на Хрещатику і навколишніх вулицях зібралося близько 1800 машин. Окрім того, по шести маршрутах у столиці їздять колони по 25-30 машин з прапорами "Авто Євро Сили".

"Разом, по Україні має бути задіяно 25 тис авто", - повідомляють представники організації.

Згодом, мітингувальники озвучили вимоги до влади.

Оновлення. На трибуні також виступив голова партії "Правий сектор" Тарасенко Андрій, який заявив, що повністю підтримує роботу "Авто Євро Сили" і вони готові співпрацювати.

Виступив також представник ТСО України Шепелєв Сергій, який зазначив, що ТСО надаватиме безкоштовно приміщення і автодроми для ГО "Авто Євро Сила". Раніше "Авто Євро Сила" і ТСО підписали меморандум про співпрацю. Виступили також представники інших громадських організацій.

 

Нагадаємо, що "Авто Євро Сила" - це рух, заснований у 2016 році для захисту прав автовласників. Зараз існує 120 осередків громадської організації, які нараховують 60 тисяч учасників.

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04 02 2018 13:15
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