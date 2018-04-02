У Києві проходить масштабна акція "500 машин на автопробіг за доступне розмитнення", - ВІДЕО
Колона збиралася о 07:30 біля Міжнародного виставкового центру біля станції метро "Лівобережна" і попрямувала в центр міста.
"4 лютого в Києві, усіх обласних та деяких районних центрах ми проводимо автопробіг і зустрічі з представниками влади, губернаторами, мерами. У Києві візьмуть участь в акції власники 500 автомобілів!", - йдеться у повідомленні активістів.
Захід погоджено з місцевою владою і МВС. До нього запрошують приєднатися всіх охочих.
Оновлення. Всього по Україні, за словами активістів, сьогодні "Авто Євро Сила" зібрала близько 80 тисяч осіб. Акції проходять і зараз. У Житомирі акція запланована на 14:00.
У Києві на Хрещатику і навколишніх вулицях зібралося близько 1800 машин. Окрім того, по шести маршрутах у столиці їздять колони по 25-30 машин з прапорами "Авто Євро Сили".
"Разом, по Україні має бути задіяно 25 тис авто", - повідомляють представники організації.
Згодом, мітингувальники озвучили вимоги до влади.
Оновлення. На трибуні також виступив голова партії "Правий сектор" Тарасенко Андрій, який заявив, що повністю підтримує роботу "Авто Євро Сили" і вони готові співпрацювати.
Виступив також представник ТСО України Шепелєв Сергій, який зазначив, що ТСО надаватиме безкоштовно приміщення і автодроми для ГО "Авто Євро Сила". Раніше "Авто Євро Сила" і ТСО підписали меморандум про співпрацю. Виступили також представники інших громадських організацій.
Нагадаємо, що "Авто Євро Сила" - це рух, заснований у 2016 році для захисту прав автовласників. Зараз існує 120 осередків громадської організації, які нараховують 60 тисяч учасників.
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