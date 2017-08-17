У вересні у Львові відбудеться перший фестиваль сусідів мікрорайону "Знесіння Фест"

Це фестиваль організований ініціативними мешканцями мікрорайону, метою якого є підвищення соціокультурного рівня розвитку Знесіння та налагодження взаємодії між мешканцями

10 вересня у Львові відбудеться новий фестиваль "Знесіння Фест".

Організатори фестивалю передбачили події як для наймолодших мешканців Знесіння, так і для людей старшого віку. Зокрема, в рамках фестивалю всі охочі зможуть відвідати події освітньо-історичної, музичної та літературної сцен, взяти участь у майстер-класах дитячої зони, відвідати кінопоказ та поласувати смаколиками на ярмарку.

Події фестивалю відбуватимуться від 12 до 23 години. Вхід для усіх відвідувачів є безкоштовним.

"Чим для мене є наш фест? Та усім. Усім, що пов’язано з відчуттям дому. Пафосно, проте, цей фестиваль дихає тутешнім повітрям, таким, що пробуджує од перших сонячних променів і наповнює добром та кавою. А ще його творять місцеві мешканці, яких ти знаєш з пелюшок і довкола чудові "шпалери" дерев та пагорбів парку. І квіти, квіти, квіти на кожному обійсті... Це все лірика, але насправді, все так і є", - Христина Валько - ініціативна мешканка Знесіння, співорганізатор фестивалю "Знесіння Фест", автор проекту-переможця Громадського бюджету.

Контактні особи:

Анастасія Пастущак - anastasiia.pastushchak@gmail.com, +380632158440

Полюга Марта - martapolyuha95@gmail.com, +380687189818