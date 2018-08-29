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УСА запускає програму з розвитку підприємницької діяльності для бійців АТО та їх сімей

Проведення цієї програми стало можливим завдяки фінансовій підтримці Канадсько-Української Фундації
Українська Соціальна Академія (УСА) запускає програму, яка покликана допомогти ветеранам відкрити власну справу та зробити крок до нових можливостей у мирному житті. В рамках навчання учасники здобудуть необхідні знання, щоб реалізувати свої здібності та розпочати власний бізнес.
УСА запускає програму з розвитку підприємницької діяльності для бійців АТО та їх сімей Фото: скріншот

Посилання для реєстрації у програмі:
https://goo.gl/forms/jpoliYRZ6beihjW42 

Структура програми: 

1. Інтенсивний бізнес курс "Підприємництво: започаткування власної справи", який триватиме з жовтня 2018 по січень 2019 і складається з 7 модулів, кожен з яких триває 2 дні. Інтенсивний курс включає також самостійну роботу між модулями. 

2. Весняна менторська підтримка. Ветерани працюватимуть з наставниками для підготовки бізнес-плану з лютого по травень 2019. Українська Соціальна Академія та партнери забезпечать як онлайн, так і індивідуальне наставництво. Після цього етапу кожен учасник      програми повинен мати допрацьований бізнес-план власного проекту відповідно до рекомендацій експерта.

3. Конкурс бізнес планів та визначення переможців, що отримають підтримку. У травні 2019 ветерани представлять свої бізнес-плани перед експертною групою, яка обере 5 найкращих проектів у Сумах та Кам’янці-Подільському.  

4. Фінальна церемонія нагородження. 10 фіналістів представлять свої бізнес-плани в м. Києві у червні 2019, з яких чотири найкращі оберуть для отримання фінансування для старту у розмірі 1500 доларів США кожна.

5. Інформаційно-консультаційна підтримка бізнесу ветеранів (червень-вересень 2019). 

Завдання проекту:

Сприяння у створенні власного (сімейного) бізнесу в умовах високого рівня безробіття в Україні, реалізації організаторських здібностей військовослужбовців та формуванні класу законослухняних платників податків;

Психологічна реабілітація учасників проекту з метою підвищення їх мотивації до активної соціальної адаптації в громадянське суспільство з ринковою системою відносин;

Сприяння у працевлаштуванні учасників проекту з метою поліпшення умов життя сімей військовослужбовців;

Завдяки програмі її учасники будуть вміти складати власний бізнес-план, дізнаються про успішні проекти соціального підприємництва, які вже реалізовані в Україні та за кордоном, отримають практичні корисні навички з менеджменту, фінансів, маркетингу, лідерства та права. Також слухачі програми отримають унікальну базу контактів фахівців-експертів. 

Місце проведення: місто Суми та місто Кам’янець-Подільський.

Умови участі:

Учасником проекту може стати бійці АТО та військовослужбовці Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 

Також участь в проекті можуть брати дорослі члени сімей вищезазначених категорій  військовослужбовців. 

Вік учасника проекту не повинен перевищувати 50 років.

 

Посилання для реєстрації у програмі:
https://goo.gl/forms/jpoliYRZ6beihjW42 

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29 08 2018 17:58
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