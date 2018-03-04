Великдень у "Парку Київська Русь": посвятять страви та влаштують шоу

7, 8 та 9 квітня у "Парку Київська Русь" пройде грандіозне святкування Великодня. Гості зможуть не тільки освятити страви біля Василівської церкви, але й поринути в епоху, яка прихована від нас тисячею минулих років, і дізнатися відповіді на багато питань.

Дуже символічно відзначати Великдень саме в "Парку Київська Русь", адже тут відтворюється Древній Київ епохи хрещення Русі. А значить, гості зможуть не тільки влаштувати пікнік, а й побачити безліч яскравих дійств, пов'язаних із зародженням християнства на землях сучасної України

Освятити страви можна буде в унікальному храмі Х століття. Це одна із нових споруд на території комплексу. До Василівської церкви буде організована урочиста великодня хода, яка завершиться великоднім молебнем. Біля храму до початку програми священик освятить страви і напої всіх гостей. Замовити гарячі шашлики, середньовічні страви, медовуху, хріновуху і багато іншого можна буде на місці. Також можна взяти і з собою кошики з дому.

Розпочнеться програма зі зустрічі великого київського князя Володимира з частуваннями і сюрпризами. Після пасхальної ходи гостей чекає насичена програма: турнір кінних ратників, кінно-трюкові шоу, великодній вертеп, верхова стрільба з лука, феєричне театралізоване шоу з живим вокалом і танцями, фрагменти весняного мюзиклу, реконструкція ведення кінно-пішого бою.

Гостей Древнього Києва залучатимуть до програми, запрошуючи на перетягування каната, в давньослов'янські ігри та забави, веселі хороводи. Тільки в Давньому Києві пройде майстер-клас з великоднього співу.

Під час великодніх свят пройде презентація першого в Східній Європі "Давньослов'янського розмовника". Цікаво, чи розуміємо ми мову наших предків? А як на рахунок того, щоб самому цією мовою поспілкуватися: привітати з днем ​​народження, освідчитися в коханні, а може попросити офіціанта "по другій"? Все це можна буде зробити, взявши в руки книгу, яку видав колектив "Парку Київська Русь".

Також в Древньому Києві можна буде відвідати унікальні музеї, навчитися новому на майстер-класах, покататися верхи на коні або в фаетоні, постріляти з лука, політати на канатному спуску, викарбувати монету на щастя, придбати незвичайні сувеніри та багато іншого. Плюс до всього, в "Парку Київська Русь" є ще й можливість залишитися з ночівлею.

Древній Київ у "Парку Київська Русь" розташований у селі Копачів, Обухівський район, Київська область. Маршрутки курсують з Києва від метро "Видубичі". Ціна квитка – 150 грн., для пенсіонерів і студентів – 100 грн., для дітей шкільного віку – 50 грн., дошкільнята – безкоштовно.

Детальна інформація на сайті parkkyivrus.com