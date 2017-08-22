Відомий британський гурт Alt-J виступить в Україні
Гурт Alt-J – заснувала група студентів, яких об'єднала любов до музики та нездоланне бажання відшукати себе в ній. Гвіл Сайнсбері, Джо Ньюман, Гас Ангер-Гамільтон і Том Грін - починали свої репетиції в гуртожитку, тепер британці круті інді-рокери, які просто підривають своєю енергетикою, і яких вже так зачекалися в Україні!
Фото: bigmir.net
Британці дебютували у 2007 році з альбомом "Awesome Wave", який відразу приніс гурту всесвітнє визнання. Особливо популярними стали пісні Breezeblocks и Tessellate.
Шанувальники полюбили Alt-J за особливе виконання, значну кількість інструментів у кожному треці та дивні філософські тексти. Разом це звучить особливо, їхні пісні не залишають байдужими навіть не любителів інді.
В 2014 році вийшла друга пластинка гурту "This Is All Yours", яка стала не менш успішною. Саме цей альбом приніс гурту перше місце в британському чарті, та переміг у номінації на премію "Греммі" за кращий альтернативний музичний альбом, а хіт "Left Hand Free", заполонив ефіри усіх популярних радіостанцій, і звісно телефони хіпсетрів.
Літом 2016 Аlt-J проявили себе в "живому" альбомі "Live at Red Rocks".
Зараз гурт працює над третім студійним альбом, який презентують вже цього року.
Концерт Alt-J відбудеться 28 серпня, початок о 19:00
Де: Київ, платформа "Арт-завод".
Ціна: 690-890 грн, купити квитки можна за посиланням.
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