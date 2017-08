Відомий британський гурт Alt-J виступить в Україні

28 серпня в Києві виступить інді-рок-гурт Alt-J,також відомі як Δ. Концерт відбудеться на арт-заводі "Платформа".

Гурт Alt-J – заснувала група студентів, яких об'єднала любов до музики та нездоланне бажання відшукати себе в ній. Гвіл Сайнсбері, Джо Ньюман, Гас Ангер-Гамільтон і Том Грін - починали свої репетиції в гуртожитку, тепер британці круті інді-рокери, які просто підривають своєю енергетикою, і яких вже так зачекалися в Україні!

Фото: bigmir.net

Британці дебютували у 2007 році з альбомом "Awesome Wave", який відразу приніс гурту всесвітнє визнання. Особливо популярними стали пісні Breezeblocks и Tessellate.

Шанувальники полюбили Alt-J за особливе виконання, значну кількість інструментів у кожному треці та дивні філософські тексти. Разом це звучить особливо, їхні пісні не залишають байдужими навіть не любителів інді.

В 2014 році вийшла друга пластинка гурту "This Is All Yours", яка стала не менш успішною. Саме цей альбом приніс гурту перше місце в британському чарті, та переміг у номінації на премію "Греммі" за кращий альтернативний музичний альбом, а хіт "Left Hand Free", заполонив ефіри усіх популярних радіостанцій, і звісно телефони хіпсетрів.

Літом 2016 Аlt-J проявили себе в "живому" альбомі "Live at Red Rocks".

Зараз гурт працює над третім студійним альбом, який презентують вже цього року.

Концерт Alt-J відбудеться 28 серпня , початок о 19:00

Де: Київ, платформа "Арт-завод".

Ціна: 690-890 грн, купити квитки можна за посиланням.