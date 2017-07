Вперше в Україні: у Києві виступлять культові британці Foals

У столиці України - Києві, 27 липня, вперше виступить відома британська інді-рок група Foals, легендарна для цілого покоління.

Foals - британська інді-рок-група з Оксфордe, Великобританія. Музичний стиль колективу варіюється між мат-роком, інді-роком і нью-рейвом. Група була сформована в 2005 році, коли колишній фронтмен групи "The Edmund Fitzgerald" Янніс Філіппакіс перейшов у Foals замість Ендрю Мерас. До складу Foals крім Філіппакіса входять: барабанщик Джек Бівен, гітарист Джиммі Сміт, басист Уолтер Джерверс і клавішник Едвін Конгрів.

24 березня 2008 року за допомогою рекорд-лейблу Transgressive Records був випущений дебютний альбом "Antidotes", що складається з 11 треків. Платівка стала комерційно успішною, діставшись до третього місця у британському чарті.

Четвертий лонгплей колективу "What Went Down" вийшов у серпні 2016 на лейблі Transgressive Records. Продюсером платівки став Джеймс Форд, який працював раніше з Arctic Monkeys, Klaxons, Florence And The Machine, Mumford & Sons та багатьма іншими британськими виконавцями. Самі ж учасники групи назвали цей альбом "найбільш важким і гучним за весь час існування Foals".

Foals багато що пов'язує з Україною, і це інтригує. У грека Янніса й справді є українське коріння - його предки були родом з Прип'яті, і він одного разу навіть приїжджав в Україну як турист, щоб дізнатися про нашу країну більше. Більше того, у Києві британців можна буде зустріти на прогулянці, або в пабі. У 2015 році, до прикладу, в один із днів зйомок кліпу "What Went Down" (знятий на київській Троєщині) Янніса і компанію помітили в барі Parovoz. Це ще одна популярна історія про Київ - в 2015 році вийшов кліп на титульний трек останнього альбому.

Українські поціновувавачі культових британців давно мріяли про цей концерт: банда регулярно їздить по фестивалях і турах по Західній Європі, США та Австралії, але до України ще не добиралася. Тому гріх буде пропустити це шалене дійство.

На їхньому концерті точно не доведеться нудьгувати: щоб в цьому переконатися, достатньо подивитися декілька живих виступів.

Концерт Foals відбудеться 27 липня , початок о 20:00

Де: Київ, платформа "Арт-завод"

Ціна: 790 - 990, купити квитки можна за посиланням.