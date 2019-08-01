Як навчають соціальному підприємництву ветеранів АТО

Завершено перший етап програми розвитку підприємницької діяльності для бійців АТО та їх сімей

Наприкінці 2018 року відбувся перший етап річного курсу розвитку підприємницької діяльності для бійців АТО та їх сімей. Програма Української Соціальної Академії покликана допомогти ветеранам АТО відкрити власну справу та зробити крок до нових можливостей.

До участі були запрошені бійці АТО, військовослужбовці Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Долучитись до навчання мали змогу також дорослі члени сімей вищезазначених категорій військовослужбовців.

Метою першого етапу було: написання власного бізнес-плану, знайомство з практичними кейсами та розвиток професійних навичок з менеджменту, фінансового планування, маркетингу, лідерства, права. Впродовж жовтня, листопада та грудня 2018 року учасники отримали знання з основ підприємницької діяльності, фінансового менеджменту, маркетингу, продажів. Кілька занять було присвячено вивченню юридичних засад оформлення бізнесу, ознайомленню з методами управління командою та дослідженню грантових можливостей.

Готувати майбутніх соціальних бізнесменів команді Української соціальної академії допомогли досвідчені викладачі та підприємці. Досвідом ведення власної справи поділився Андрій Боднарчук - ветеран АТО, співзасновник компанії "AVC Inc." – міжнародного оператора з навчання спеціалістів служб безпеки, державних установ та військових.

Програма триває і вже на другому етапі, з січня 2019 року, студенти програми починають активно працювати над своїм бізнес-планом разом з менторами. Для цього Українська соціальна академія з партнерами програми забезпечить онлайн навчання і індивідуальні консультації для кожного. Після даного етапу майбутні підприємці матимуть опрацьований з менторами бізнес-план власного проекту.

Далі, у травні 2019, учасники курсу підприємництва представлять свій бізнес-план перед експертною групою на місцевому рівні. П'ять кращих проектів будуть обрані в кожному місті як переможці грантів.

Фінальна церемонія нагородження відбудеться у червні 2019 в Києві. З 10 фіналістів регіонального відбору, які презентують свій бізнес-план в столиці, буде обрано чотири найкращі соціальні проекти. На цьому етапі кожен переможець отримає 1500 доларів США для старту.

Програма підтримки підприємців триватиме і після нагородження переможців у червні-вересні 2019. Команда Української соціальної академії, а також ментори і викладачі програми надаватимуть безкоштовні консультації з питань бухгалтерського обліку, юридичних послуг, просування на ринку, тощо.

Українська соціальна академія – неприбуткова організація, яка має на меті формування в Україні майбутніх лідерів та соціальних підприємців.