10 міфів про допомогу США Україні, які розганяють проросійські джерела – експерт Hudson Institute Люк Коффі

Цікава аналітика від старшого співробітника американського Hudson Institute Люка Коффі, який спеціалізується на безпековій і зовнішній політиці. Він майстерно та раціонально розбиває в пух і прах усі закиди та наративи проросійських політиків й експертів про допомогу США Україні. Тож читайте та беріть на озброєння!

Україна перебуває у стані національної боротьби, яка визначить її геополітичне майбутнє: країна або буде міцним членом євроатлантичної спільноти, або стане російською колонією. Результат цієї боротьби матиме довгострокові наслідки для глобальних інтересів Америки, майбутнього трансатлантичної спільноти та поняття національного суверенітету у ХХІ столітті.

росія є головним геополітичним супротивником Сполучених Штатів. Для американців, які вірять у міцні та безпечні національні кордони, примат національного суверенітету та право на самооборону, підтримка України перед лицем російської агресії є природною. Враховуючи інші геополітичні інтереси Америки, такі, як зростаючий Китай та здорові економічні відносини з Європою, які приносять користь американським робітникам, підтримка України з боку США є імперативом.

Українці не просять і не хочуть, щоб американські війська допомагали їм боротися з росією. Все, що вони просять – це обладнання, зброя, боєприпаси та фінансові ресурси, необхідні для того, щоб дати їм шанс на перемогу. Забезпечення України тим, що їй потрібно для ефективної боротьби з росією, коштуватиме недешево.

Цього року Конгрес США проголосував за надання Україні трьох різних додаткових асигнувань: 13,6 млрд дол. у березні, 40,1 – у травні та 12,4 – у вересні. Витрати, які несуть американські платники податків на допомогу Україні, бліднуть у порівнянні з витратами на стримування переможної росії чи знахабнілого Китаю на світовій арені.

Оскільки війна триває, Конгрес, ймовірно, ухвалить додаткові витрати. В інтересах Америки, щоб Україна виграла війну, а росія зазнала нищівної поразки. Незважаючи на те, що опитування в переважній більшості свідчать про широку двопартійну підтримку України, деякі члени Конгресу виступають проти подальшої допомоги Україні з боку США.

Пропонуємо вашій увазі десять найпоширеніших міфів та хибних уявлень про допомогу США для України, а також пояснюємо чому вони є хибними.

Міф 1: Недостатній контроль за допомогою США Україні

Реальність: Ймовірно, ніколи не було більше заходів підзвітності та прозорості щодо зовнішньої допомоги США, ніж ті, що існують щодо допомоги Україні. Візьмемо найбільшу (і найбільш суперечливу) поправку від травня минулого року, про виділення 40,1 млрд дол. Цей законопроєкт налічував 699 рядків. З них 110 рядків стосувалися вимог до підзвітності, прозорості та звітності.

Таким чином, 16 відсотків тексту законопроєкту було присвячено нагляду. Травневий законопроєкт також містив 16 окремих вимог до звітності перед Конгресом США для Міністерства оборони, Державного департаменту, Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Міністерства фінансів. На сьогоднішній день три доповнення щодо України виділили додаткові 14 мільйонів доларів США для генеральних інспекторів Міністерства оборони, Державного департаменту та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) з метою посилення нагляду. Підзвітності та нагляду достатньо. Ті, хто стверджує, що цього бракує, не змогли детально окреслити, який саме додатковий нагляд потрібен.

Міф 2: США виписали Україні "чистих чеків" на суму понад $66 млрд

Реальність: Це твердження вводить в оману. Сума трьох додаткових пакетів допомоги Україні становить 66,1 млрд дол., але не всі ці гроші йдуть Україні. Мільярди доларів пішли на інші статті, такі, як поповнення військових запасів США, заходи стримування у Східній Європі за межами України та питання, пов'язані з енергетикою. Наприклад, на сьогоднішній день 14 млрд дол. пішло на поповнення американських запасів техніки, 9,7 млрд дол. – на збільшення військової присутності у Східній Європі, 2 млрд дол. – на вирішення проблеми збільшення витрат на енергоносії, пов'язаної з війною в Україні.

Мільярди доларів, виділені на військову допомогу Україні, не залишають США. Всупереч уявленням, які створюють противники американської допомоги Україні, кошти на військову підтримку не надходять на українські урядові банківські рахунки. Натомість, президент США використовує виділені кошти на поповнення запасів військової техніки, яка направляється в Україну. Для того, щоб США надали кошти українському уряду, як, наприклад, 13,2 млрд дол. для Фонду економічної підтримки, Державний секретар та адміністратор USAID мають спільно подати доповідь до відповідних комітетів Конгресу США щодо запропонованих напрямів використання цих коштів. Тож, жодних "порожніх чеків".

Міф 3: Конгрес не встиг "обговорити" допомогу Україні або "прочитати законопроєкт"

Реальність: У 2022 році Україна була найбільш обговорюваною, висвітлюваною та дискутованою зовнішньополітичною темою у Сполучених Штатах. Законодавці, політики та коментатори регулярно обговорюють війну в Україні та роль США у підтримці Києва. Далеко не завжди вистачає часу на дебати щодо України, війна постійно обговорюється на публічних площах і в залах Конгресу. Крім того, законодавці мали достатньо часу для ознайомлення з додатками, які були відносно короткими за обсягом, перед кожним голосуванням. Травневий додаток щодо України був найдовшим за обсягом на сьогоднішній день, і він отримав найбільше критики на тій підставі, що не було достатньо часу для його розгляду. Текст цього законопроєкту складався з 29 сторінок і містив приблизно 4 900 слів. Як повідомляється, середньостатистична доросла людина може читати близько 250 слів за хвилину, що означає, що комусь знадобилося б приблизно 20 хвилин, аби прочитати текст травневого законопроєкту.

Міф 4: Ці гроші Україні краще було б витратити на "стіну" чи "дитяче харчування"

Реальність: Це все одно, що сказати, що чоловік має обирати між тим, щоб бути відданим чоловіком, люблячим батьком чи працьовитим робітником. Іноді в житті доводиться виконувати кілька важливих завдань одночасно. Те ж саме стосується й управління наддержавою. Крім того, питання підтримки України з боку США, жахлива і хаотична ситуація на південному кордоні та дефіцит дитячих сумішей – це не пов'язані між собою питання. Коли законодавці голосували за додатковий законопроєкт у травні, їм не довелося обирати між вирішенням проблеми дефіциту дитячого харчування та підтримкою України.

Міф 5: Європа повинна "витрачати більше", ніж Америка

Реальність: Так, Європа повинна витрачати більше, але не можна стверджувати, що вона робить мало. США лідирують за загальним обсягом фінансових зобов'язань перед Україною. Однак, згідно з даними моніторингу допомоги Україні, який проводить авторитетний Кільський інститут світової економіки, Латвія, Естонія, Польща, Литва, Норвегія, Словаччина та Чехія надали Україні більше допомоги, ніж США, у відсотках до ВВП (Сполучені Штати і Великобританія розділили восьме місце). Крім того, оскільки багато допомоги є неоголошеною, неможливо дізнатися, скільки європейські країни надали Україні. Звичайно, Європа може зробити більше, але нарікання на те, що вона витрачає недостатньо, не є приводом для США припинити підтримку України.

Міф 6: США повинні надавати лише "військову допомогу"

Реальність: Дехто пропонує цей аргумент, щоб знайти золоту середину або компроміс з тими, хто не хоче надавати Україні жодної допомоги. Однак ця пропозиція є напівзаходом, який дасть лише часткові результати. Українські військові – не єдиний актор у війні з росією. Як показало невибіркове використання росією іранських безпілотників для атак на цивільне населення, все українське суспільство перебуває у стані війни. Війна знищила приблизно 45 відсотків ВВП України.

Незважаючи на це, український уряд і основні державні служби повинні функціонувати належним чином, аби країна могла існувати в умовах тотальної війни. Протягом багатьох років критики американського підходу до війн в Іраку та Афганістані скаржилися на те, що Вашингтон занадто багато уваги приділяє бойовим діям і недостатньо – невійськовим аспектам конфліктів. Тепер, коли США роблять протилежне в Україні, багато хто з тих же людей критикує такий комплексний підхід до американської допомоги. Ця підтримка має бути широкою за обсягом. Ті, хто закликає США надавати лише військову підтримку, не бачать ширшої картини в Україні.

Міф 7: Американська зброя потрапляє на чорний ринок або не доходить до лінії фронту

Реальність: Немає жодних доказів того, що зброя зникає. Серпневий репортаж CBS (на який часто посилаються противники американської допомоги Україні) про те, що значний відсоток зброї ніколи не доходить до лінії фронту, був негайно спростований, а потім відкликаний. Навпаки, нещодавній прогрес, досягнутий Україною в контратаках під Харковом і Херсоном, доводить, що американська зброя досягає місця призначення, і доводить, що американська допомога є ефективною. Немає жодних доказів того, що зброя, нещодавно надана Україні, потрапила на чорний ринок. Якщо вже на те пішло, то немає жодних доказів того, що зброя, надана Україні з 2014 року, з'явилася на чорному ринку в будь-якому значущому сенсі.

Міф 8: Україна занадто корумпована, щоб відповідально приймати допомогу

Реальність: На сьогодні не було "жодного гучного випадку корупції, пов'язаного з безоплатно наданою військовою технікою, бюджетним фінансуванням або гуманітарною допомогою". Ні для кого не секрет, що корупція є проблемою в Україні. Це стосується більшості держав, які здобули незалежність після розпаду Радянського Союзу в 1991 році. Починаючи з 2014 року, Україна зробила позитивні кроки у боротьбі з корупцією. Однак американські політики та коментатори повинні бути реалістами щодо того, як багато і як швидко Україна може реформувати під час війни за національне виживання. Тим часом, США мають продовжувати застосовувати комплексні та суворі заходи нагляду за наданням американської допомоги, а також, за можливості, продовжувати допомагати Україні у проведенні антикорупційних реформ.

Міф 9: росія відволікає увагу. США повинні зосередитися на Китаї

Реальність: росія є молодшим партнером Китаю. Ослаблена або переможена росія означає слабший Китай. Пекін також спостерігає за тим, як західні держави підтримують Україну, тому сильна і переможна Україна робить сильнішим і Тайвань. Дехто вважає, що США повинні пожертвувати своїми інтересами безпеки в Україні, щоб зосередитися на загрозі з боку Китаю. Багато стратегічних цілей росії та Китаю в Європі перетинаються. Обидві країни прагнуть ослабленої і розділеної Європи, яку зможуть використовувати. Обидві хочуть затьмарити партнерство США з Європою, щоб вільний світ був розділений і більш вразливий. росія перекинула багато своїх сил, задіяних у вторгненні в Україну, зі свого Східного військового округу, тому кількість військ біля кордону росії з Китаєм знаходиться на історично безпрецедентно низькому рівні. Цей момент демонструє, наскільки росія довіряє Китаю. Вибір між безпекою в Європі чи безпекою в Індо-Тихоокеанському регіоні є хибною дихотомією. З точки зору національних інтересів США ці два регіони тісно пов'язані між собою.

Міф 10: Допомога Україні ставить "Америку в останню чергу"

Реальність: Зовнішньополітичні виклики, які стоять перед Америкою, занадто складні, щоб їх можна було звести до гасел на бамперах на кшталт "Америка понад усе" або "Америка в останню чергу". Той, хто використовує ці терміни для опису ролі США у світі, мало що знає про зовнішню політику, і його краще ігнорувати.

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