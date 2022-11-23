Безробіття зростатиме ще понад рік. Проте є кілька урядових програм, що можуть допомогти

Національний банк України оновив прогноз щодо рівня безробіття в Україні - понад 30% українців наразі не мають роботи, а у першій у половині 2023 року рівень безробіття сягне 35%. Покращення ж ситуації очікується лише 2024-го. Така невтішна тенденція цілком зрозуміла, адже незначне пожвавлення економіки та пристосування ринку праці до нових умов не призвело до суттєвого зростання вакансій. Тож кількість людей, що "сидять без роботи з весни" практично не змінилась - в країні триває жорстока війна, і цей довгостроковий ефект впливатиме на ринок праці і в подальшому.

Прогнози невтішні. Вдвічі більше безробітних ніж за попередній ковідний рік

За даними міністерства економіки до кінця 2022 року в Україні буде приблизно 2,6 мільйона безробітних, що вдвічі більше ніж у ковідному 2021 році. Зараз на сайті з пошуку роботи work.ua зареєстровано майже 54 тисячі вакансій, при цьому тільки у жовтні було опубліковано 456 тисяч резюме, а це означає, що на одну вакансію претендують понад вісім осіб.

Інфляція та зменшення дохідності підприємств, проблеми з енергопостачанням та тривалі воєнні дії – не найкраще підґрунтя для нарощування штату працівників і дані з сайтів пошуку роботи це підтверджують. Крім того, неминучими є регіональні та секторальні диспропорції. Так, із загальної кількості актуальних на ринку праці вакансій на Київ припадає майже 30%, а найбільш затребуваними є робітники сфери обслуговування, торгівлі та робітничих спеціальностей.

Але є варіанти. Уряд збирає "Армію відновлення" для суспільно корисних робіт

Стати членом "Армії відновлення", виконувати суспільно корисні роботи та отримувати зарплатню – з такою пропозицію виступив уряд задля стабілізації ситуації з відсутністю роботи під час війни. За запропонованим механізмом, людей, котрі тимчасово залишились без роботи, будуть залучати до "Армії відновлення", яка виконуватиме суспільно корисні роботи, а держава платитиме кожному робітнику 6700 грн.

Участь у суспільно корисних роботах є добровільною, а оплата такої праці не може бути нижчою за мінімальну зарплату. Крім того, місцеві бюджети, за бажанням, можуть дофінансовувати такі роботи задля того, щоб заохотити людей і заробляти гроші, і відновлювати свої громади.

Зокрема, це можуть бути роботи, спрямовані на потреби ЗСУ, інших військових формувань і сил цивільного захисту. Наприклад, облаштування та укріплення дамб і блок-постів. Або роботи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру. Приміром, розбір завалів та інших приміщень, пошкоджених під час бойових дій, розчищення автомобільних шляхів та розвантаження гуманітарної допомоги. Це можуть бути і роботи із забезпечення загальних потреб міста та його населення, таких як заготівля дров, облаштування приміщень під укриття або виконання ремонтно-відновлювальних робіт. З робітниками укладатимуться строкові трудові договори відповідно до КЗпПУ.

Ця програма вже працює. Міністерство економіки прозвітувало, що до виконання суспільно корисних робіт в рамках проєкту "Армія відновлення" залучено вже понад 1300 безробітних осіб у шістьох областях. За словами заступниці міністра економіки Тетяни Бережної, йдеться про наступні області: Сумська, Чернігівська, Київська, Донецька, Полтавська та Рівненська. А найближчим часом до них доєднаються Волинська й Запорізька, де наразі узгоджується перелік підприємств-організаторів таких робіт, їхні види та кількість виконавців. Станом на понеділок, 21 листопада, найбільшу кількість безробітних залучили у Сумській області – 519 осіб. А за виконання суспільно корисних робіт держава вже перерахувала працівникам 6,2 млн грн.

Штучний інтелект визначить soft skills, порекомендує професію, створить резюме. А от працевлаштуватись навряд чи допоможе

Державний центр зайнятості спільно з міністерством економіки оголосили про старт роботи іншої програми – "Національного кадрового резерву". Головною відмінністю цього проєкту від традиційних сайтів вакансій є штучний інтелект, що буде аналізувати здібності та навички кожної людини і визначати для неї відповідну професію.

На переконання співорганізаторів проєкту – Асоціації інноваційної та цифрової освіти – штучний інтелект за допомогою спеціального тестування не тільки точно та швидко визначить пул професій для людини, яка проходить опитування, відповідно до її здібностей, а ще й рівень м’яких навичок (soft skills), яким роботодавці приділяють увагу при прийомі на роботу. Крім того, під час опитування штучний інтелект ще й визначить схильність до підприємницької діяльності. І якщо ви виявитесь схильними до бізнесу, то, за бажанням, можна пройти комплексне навчання підприємництву, за підсумками якого система згенерує іменний сертифікат з унікальним номером. Саме ж навчання – це мультимедійні курси у міжнародному форматі SCORM та майстер-класи від провідних бізнес-тренерів.

На основі отриманих даних штучний інтелект також сформує вам інтерактивне резюме, яке ви через Єдиний портал вакансій зможете переслати роботодавцю або роздрукувати та взяти із собою на співбесіду. Крім того, за словами розробників, саме таке резюме стане перевагою перед іншими претендентами зі стандартними резюме, адже "містить саме ту інформацію, яка потрібна рекрутеру для розуміння відповідності до вимог актуальної вакансії".

Останнє твердження викликало у iPress цілком аргументований скепсис, який спонукав авторку "протестуватись" за допомогою штучного інтелекту, щоб на 20-му році трудового стажу визначити, які ж професії мали би підійти найкраще.

Попереджаємо: весь процес тестування займає від 40 хвилин – за скороченим переліком запитань, до 1,5 години – за розширеним. Ми обрали розширений варіант та надали відповіді на всі питання, що були згенеровані штучним інтелектом.

Із 1000+ наявних у переліку професій ШІ порекомендував дев'ять. При цьому, ці професії умовно можна було б поділити на шість різних так би мовити галузей і, що цікаво, жодна з них не належить до сфери теперішньої діяльності.

Перед очима постало обличчя рекрутера, який через Єдиний портал вакансій, до речі, створений спільними зусиллями Мінекономіки, Державною службою зайнятості та шістьма найбільшими сайтами з пошуку роботи – robota.ua, work.ua, ua.jooble.org, grc.ua, novarobota.ua, pidbir.com, підшукує для компанії – наприклад, "фахівця з комунікації" або "керівника інформаційного відділу". А йому надходить інтерактивне резюме, в якому, зокрема, міститься інформація, що претендент на вакансію буде більш ефективним, займаючись геофізикою або біржовими операціями. І щось підказує, що шансів опинитися у "кошику" у такого претендента більше ніж отримати запрошення на співбесіду.

З іншого боку, аналітики та експерти Гарвардської школи бізнесу і компанії Accenture, яка спеціалізується у сфері інформаційних технологій та входить до списку Fortune Global 500, наголошують, що в останні двадцять років рекрутингові компанії все частіше використовують технології штучного інтелекту, який відфільтровує резюме за ключовими словами та критеріями, які визначає роботодавець. Така "фільтрація" щороку позбавляє роботи 27 млн осіб – штучний інтелект відхиляє резюме повноцінних кандидатів на основі того, чого не вистачає в їхніх резюме, а не того, яку користь вони можуть принести компанії.

У будь-якому випадку неважливо, що ви оберете для себе: класичний варіант резюме чи створений за допомогою штучного інтелекту. Головне, аби ваші soft skills допомогли вам знайти роботу або розпочати власну справу та наблизити нашу Перемогу.