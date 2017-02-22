Бізнес на Amazon для українців: шанс на гідне життя чи марна трата часу і грошей?

У попередніх матеріалах ми вже розповідали, що в умовах зростаючої бідності населення, нестабільної економічної ситуації, помноженої на інфляцію, постійний тиск на малий та середній бізнес, тотальної економічної неграмотності з'являється чимало професійних шахраїв, які у своєму прагненні наживи використовують усі наявні можливості для того, аби видурити в українців останні гроші. У своїх пошуках стабільних доходів люди йдуть фактично на все, аби прогодувати свою сім’ю, і, звичайно ж, така ситуація лише на руку тим, хто із задоволенням дасть людині ілюзію шансу на багатство та успіх.

Прочитавши наші матеріали, зокрема, статтю "Amazon в Україні: реальний шанс побудувати бізнес в США чи чергова фінансова афера?", бізнес-тренер Ксенія Кондрат, вирішила переконати нас у зворотньому і тому запросила на свій тренінг, для того щоб довести нам, що нема нічого поганого в понятті Amazon і якщо людина має досвід, час та бажання, то відповідно й може навчити інших і навіть заощадити людям гроші в якомусь сенсі, оскільки помилки самоучок можуть вартувати набагато дорожче в підсумку, ніж власне саме навчання.

Журналісти iPress.ua вирішили вчергове перевірити і відчути на собі якість тренінгу, тримаючи у пам'яті, м'яко кажучи, не надто приємний попередній досвід. Також, вважаємо за потрібне додати, що минулого разу до нас письмово звертався Ігор Кустов від компанії SalesHub з проханням вибілити його ім’я та ім’я його компанії, на що ми відповіли запитом на додаткові інтерв’ю членів його команди та запросили відвідати офіс компанії і поговорити з працівниками. І ще до сьогодні (а пройшло вже кілька місяців), ми не отримали схвальної відповіді. Також ми вважаємо, що це був сміливий крок з боку Ксенії Кондрат запросити нас на свій тренінг, знаючи про наше відношення до навчання торгівлі на Amazon в Україні. Тому звичайно, що ми одразу погодились прийти на тренінг.

І перше, що нас здивувало, так це можливість вільно акредитуватись на захід представникам ЗМІ. Адже минулого разу у нас не було такої можливості і ми змушені були платити власні гроші для того, аби потрапити на тренінг.

Цього разу нам довелось їхати у готель Rius, правда атмосфера тут кардинально відрізнялась від минулорічного тренінгу: ні тобі чарівних дівчат-помічниць, вишуканого залу, шведського столу і супердорогої поліграфії. Словом, тут ми не відчули смак дорого життя, який нам хотіли презентувати попереднього разу.

Іншою суттєвою відмінністю яка кидалась в очі, стала різниця у кількості бажаючих відвідати тренінг: якщо у готелі "Дністер" ми нарахували приблизно 200 людей, то тут насправді не назбиралось і тридцяти. Перше враження, яке склалося: тренінги Ксенії взагалі не користуються популярністю і нас запросили не для того, щоб розібратись в проблематиці, а для власного піару, що одразу викликало не надто приємні емоції. Хоча дівчина на рецепції намагалась нас запевнити, що вони від початку розраховували на невелику аудиторію, щоб усі мали можливість отримати відповіді на свої запитання і тренер змогла кожному приділити увагу.



Фото: iPress.ua / Петро Ткачишин

Ми вирішили скористатись тимчасовою паузою і розпитати людей для чого ж вони прийшли сюди, заплативши попередньо 250 грн. Звертаємо увагу на очевидну "різношерсність" публіки: тут ми зустріли чимало людей різного віку: студенти, бізнесмени, старші люди і навіть сімейні пари. Спілкуючись із ними, ми зрозуміли, що досить значна частка із них вже має певний досвід у торгівлі на Amazon, хоча були й такі, які чули про інтернет-торгівлю лише краєм вуха.

До прикладу, Ірина (28 років) розповідає: "Я займаюсь бізнесом на ebay і хочу дізнатись більше про Amazon. Сьогодні десь для себе зрозуміла, що Amazon - це щось більш грандіозніше, хоча й і складніше. Ще не впевнена, чи відкрию акаунт, але однозначно тут потрібна якась підтримка, поради, бо на перший погляд це виглядає досить страшно для новачка".

Роман (51 рік): "Декілька років вивчаю Amazon, і зараз шукаю як правильно вивести свій товар на закордонний ринок. В мене особлива спеціалізація: я вирішив займатись хендмейдом. Мене мотивувало наступне: той продукт який я хотів би продавати в Україні, в Америці коштує в 10 разів дорожче. Водночас, сьогодні хотілось би більше отримати інформації щодо особливостей вивозу товару з України".

У свою чергу, сімейна пара зі Львова розповіла нам, що вони уже давно купляють товари на Amazon і хотіли б більше дізнатись, як власне продавати на такому великому інтернет-ринку закордоном.

Мирон (31 рік) скаржиться на "лохотрон" який постійно відбувається у нас в Україні на тренінгах по торгівлі на Amazon: як в інтернеті так і в дорогих конференц-залах. Розповідає, що сьогодні прийшов не плекаючи ніяких ілюзій. Хоче нарешті почути про "всю внутрішню кухню" Amazon і отримати відповіді на конкретні запитання.



Фото: iPress.ua / Петро Ткачишин

Нарешті розпочинається власне сам тренінг і стає зрозуміло, що він проходитиме активно і у форматі діалогу, а не монологу (навіть попри неодноразові прохання спікера задавати питання наприкінці лекції). Люди постійно перебивають і "засипають" пані Кондрат, як правило, суто практичними питаннями (відповіді на які ми, до речі, так і не почули на минулорічному тренінгу SalesHub в готелі "Дністер", де практично не було можливості що-небудь питати, людей просто ігнорували). Інколи діалог переходить у дискусію, таким чином, дещо затягуючи власне саму лекцію. Врешті, тренер "здається" і розмова проходить у повністю відкритому руслі. Учасники діляться власним досвідом торгівлі на Amazon, а спікер пояснює їм детальні нюанси, вказує на окремі помилки, а також дає поради як краще вести бізнес у Штатах чи Європі. Стає зрозуміло, що тренер дійсно займається онлайн бізнесом та має величезний практичний досвід.



Фото: iPress.ua / Петро Ткачишин

Після тренінгу підходимо до пані Ксенії, аби особисто поспілкуватись із нею та отримати відповіді на питання, що ж Amazon може запронувати українцям і яких небезпек потрібно уникати користуючись цим інтернет-майданчиком.

Ксеніє, ви розпочали свою лекцію із питання до людей в залі: а що ж для них є свободою, і більшість з них відповіли, що це насамперед незалежність. В цьому контексті Amazon Вам дає таку незалежність? І як це власне проявляється?

- Звичайно, саме Amazon мені дає таку свободу. Це проявляється в тому, що я можу оперувати своїм бізнесом приблизно чотири години в день. Це власне оптимальний час для того, щоб підтримувати бізнес і налагоджувати нові канали збуту, або шукати нові продукти, тобто якось його розширювати. Плюс Amazon мені дає можливість багато подорожувати по світу, адже для ведення цього виду бізнесу треба мати тільки Інтернет, тому керувати бізнесом на Amazon можна з будь-якої точки планети, що насправді дуже зручно. Мені не треба ходити в офіс, прокидатись рано-вранці, чепуритись, кудись поспішати, я спокійно можу працювати вдома. І найголовніше, що це надає мені можливість, якої позбавлені багато зайнятих людей - частіше бути зі своєю сім'єю.

Ви часто наголошували у своєму виступі, що кожна людина повинна знати про таку можливість і власне як нею скористатись. Наскільки ми зрозуміли, простіше кажучи, ви можете проживати у незаможній країні, але якщо у Вас є доступ до Інтернету, то не виходячи з власної квартири, ви можете створити і керувати бізнесом у США, Японії чи Німеччині?

- Саме так. Це просто чудова можливість для українців, оскільки ситуацію в Україні інакше як плачевною важко назвати, а сьогодні кожен має можливість зареєструвати акаунт і почати там торгувати. Настав час зрозуміти, що Amazon - це дуже великі можливості, це великий ринок, найбільший у світі інтернет-ринок і я вважаю, що просто нерозумно не скористатись цим.



Фото: iPress.ua / Петро Ткачишин

Пані Ксенія, Ви навели приклад величезного розриву у мінімальних зарплатах в Україні та країнах Європи і США. Відтак, чому так повільно і важко приживається у нас інтернет-торгівля, якщо це така чудова можливість? Це усе через необізнаність, чи страх перед невідомим? Адже, тепер уже не кожен наважиться починати свій бізнес тут в Україні, не те що у США чи Європі. Чи може цей бізнес, простіше кажучи, "не для всіх"?

- Дещо не погоджусь. Насправді українці дуже швидко засвоюють усе нове, нову інформацію і коли з'являється якась така можливість, то вони, може й не масово, але насправді дуже багато людей починають цим цікавитись і займатись. Можете самі переконатись: якщо кілька років тому ще взагалі ніхто не говорив про Amazon, то зараз вже існує багато курсів на цю тему, тобто відбувається певний рух. Звичайно в українців є якісь побоювання, але ж є і розуміння того, що у них варіантів насправді небагато, а такий бізнес може стати для них дуже прибутковим, його можна розвивати і мати стабільні пристойні доходи та ще й ні від кого не залежати. В Україні ж, взагалі невідомо, що буде завтра.

З Ваших слів, Ви зараз себе позиціонуєте, як успішний продавець на Amazon. У Вас є 7 товарів, які ви продаєте...

- Насправді в мене є значно більше товарів на ринку, але саме 7 Private Label товарів. Я починала з такої моделі бізнесу, як Ritail Arbitrage. В мене були великі партії товару і деякі позиції ще досі в продажу з мого останнього візиту в США.

Тобто в цьому бізнесі Ви себе реалізували, у Вас налагоджена і стабільна торгівля, прибутки. Тоді який сенс Вам проводити ще якісь додаткові тренінги для інших людей?

- Насправді, у мене на це є вільний часу. На свій бізнес на Amazon, я витрачаю 4 години в день, як я вже казала раніше, тому я можу виділити пару годин в тиждень, щод навчати інших людей. Я вважаю, що це саме те, що їм потрібно зараз. До того ж, мені подобається викладати і бувати серед людей, адже якраз для бізнесу на Amazon це не потрібно.



Фото: iPress.ua / Петро Ткачишин

Ви вже для себе зрозуміли протягом трьох тренінгів, для якого типу людей Ви все це проводите? Хто Ваша аудиторія: студенти, середній клас, чи може безробітні у пошуках легких грошей?

- Я спостерігаю за своєю аудиторією не лише на тренінгах, а й серед своїх учнів. У мене вже було кілька майстер-груп. Це насправді дуже різні люди: ну от наприклад є серед них бізнесмени, у яких оборот приблизно $200 тис в місяць в українському бізнесі і вони просто шукають міжнародні ринки збуту для свого товару. Такі люди приходять щоб навчитись "технології", як правильно виходити на закордонний ринок. Таких людей приблизно 30%.

Є фрілансери, які займаються якимось бізнесом: архітектори, лінгвісти, люди різних професій. Вони хочуть займатись бізнесом паралельно зі своїм фрілансом, вони обрали для себе Amazon.

Є такі люди, які вже працюють на Amazon і займаються дропшиппінгом на американському, або іншому ринку. До мене приходять люди, які вже давно займаються дропшиппінгом, для того щоб дізнатись більше про таку можливість як Private Label і займатись ще цим.

Є ще у мене один учень, який займається торгівлею книжок на Амазоні кілька років і має там успішний бізнес. Він продає PDF-книжки. Тут цікава історія. У нього була мета - він хотів зробити для своєї матері пенсію в розмірі $500 тільки на книжках. І йому вдалось. Вона нічого не робить, а він просто замовляє написання книжки фрілансерам. Він їх завантажує на Amazon в PDF-форматі і люди купують, вони ніколи не закінчуються, не потрібно ніякого складу, і два рази в місяць гроші перераховуються на картку його матері. Окрім того, він має окремий бізнес по книжках суто для себе, дуже втішений і зараз хоче зрозуміти принцип роботи Private Label і таким чином розширити свій бізнес. Бо насправді книжки – це стабільний, але малоприбутковий бізнес, а Private Label – більш ризикований, але й більш прибутковий.

До речі, є ще у мене учень якому за 50 років і він теж займається дропшиппінгом, і наскільки мені відомо, декілька років тому він взагалі дуже слабко в комп'ютерах розбирався, англійською практично не володів, але у нього все вийшло, зараз він успішно займається дропшиппінгом і планує запуск свого першого Private Label товару. Тобто, серед моїх учнів немає обмежень по віку. Із цим можна розібратись у будь-якому віці, з будь-якою освітою, з базовим знанням англійської мови.

Добре. А хіба банальне незнання іноземної мови не зупиняє людей на шляху до спроб відкрити бізнес на Амазоні у Німеччині чи США?

- Може і зупиняє, але насправді це не проблема, і люди з базовим володінням англійської досить успішно можуть цим займатись, і це ніяк не впливає на процес торгівлі. До прикладу, я торгую не лише у Штатах, а й у Європі: на британському, німецькому, італійському, французькому, іспанському Амазоні. Я не знаю мов цих країн, але успішно займаюсь торгівлею. Для чого тобі знадобиться знання іноземної мови? Для того щоб подивитись іноземний акаунт, до речі, можна його автоматично перекладати. Крім того під рукою завжди є гугл транслейт. Але коли ти вже розумієш адмінку Amazon, то тобі вже не потрібно мати величезний словниковий запас. В тебе вже є навички куди заходити, що дивитись. Є ситуації, коли тобі потрібно відповідати своїм клієнтам, які задають питання на німецькій, італійській, французькій, і повірте - гугл транслейту вистачає для спілкування з будь-яким іноземцем. Може ваша відповідь буде не ідеальна з точки зору граматики, та вас зрозуміють і це головне.

Ну от уявімо ситуацію, коли до Вас приходить новачок, який лише краєм вуха чув про Амазон, до прикладу студент одного з Львівських вишів із яким ми поспілкувались під час тренінгу і який хотів би все і відразу. І його найперше цікавить на який дохід він може розраховувати на початках і скільки часу потрібно щоб навчитись торгувати на Амазоні? Рік-два, півроку?

- Насправді, це залежить від того, скільки ти готовий вкласти в цей бізнес, чи готовий ти навчатись, або ти самостійно хочеш це робити і скільки часу готовий цьому приділяти. Чим більше ти вкладаєш, тим більше заробляєш, якщо у тебе вже є певні знання. Ну і відповідно навпаки. Все залежить від тебе. Але можу сказати, що почати заробляти можна вже через кілька місяців, після запуску продукту.

В програмці до тренінгу ми прочитали про різні пакети - курси навчання, які Ви проводите. Чим суттєво вони відрізняються?

- Навчання проводиться в рамках курсу “Стандарт”, “Бізнес” та “Індівідуал”. Курс “Стандрат” – найдешевший, на ньому можуть навчатись від 50-ти чоловік у групі. А в курсі "Бізнес" - до 15 людей, тобто тут більше індивідуальний підхід. В курсі "Стандарт" лекції ті самі, що й в курсі "Бізнес", але є дві додаткові лекції, на яких я пояснюю як відкрити віддалено з України компанію у США і всі нюанси із податковою системою цієї країни, а також є лекція по патентуванню ноу-хау в Штатах. Плюс в групі "Бізнес" існує після навчання підтримка протягом трьох місяців, а в "Стандарт" такої підтримки немає. До того ж в групі "Бізнес" є одна додаткова індивідуальна лекція для кожного учасника. Але в будь – якому разі я викладаю особисто он-лайн кожного разу, це не запис.

Вважаю, що найоптимальніший варіант це "Бізнес", бо людина може одразу задавати питання, які її хвилюють, а також має підтримку свого бізнесу особисто від мене. Це звичайно не всі нюанси і більш поглиблено можна дізнатись про особливості кожного пакету на моєму сайті profit-id.co.

Хтось із ваших учнів вже почав продавати товари на Амазоні?

- Найперші учні вже почали продавати, але ще недовго на ринку, ще й місяця не пройшло, бо я почала навчати у вересні минулого року, а навчання триває три місяці. Тому про їх успіхи ще зарано говорити, але вони мають мою підтримку у групі "Бізнес", де я викладаю. Вони постійно мені дзвонять, пишуть, бо це їх бізнес, вони за нього переживають, вони вклали гроші, я їх розумію та намагаюсь допомогти.

А є такі, що спробували, у них вдалось і вони закидають це заняття. І чому так відбувається?

- У мене таких учнів немає, оскільки, повторюсь, вони запустились місяць тому, і ще не встигли "закинути". Але безумовно є багато таких прикладів, закидають справу, втрачають гроші, нарікають. Здебільшого це відбувається тому, що люди не хочуть навчатись, думають, що самі зможуть все одужати, а насправді Amazon - це досить складна "машина". Ти можеш навчатись на помилках інших, або на своїх помилках. Але звичайно на своїх помилках навчатись дуже дорого і я б не рекомендувала це робити. Напевно, можна і не навчатись і робити все самому і не робити помилок, але потрібно дуже багато сьорфити інтернет, вивчати багато інформації.

Наскільки ми зрозуміли з Вашої лекції, найскладніша і найважливіша проблема полягає саме у виборі правильного товару. Private Label - це модель, коли твій товар відрізняється від інших, він оригінальний. Як людині-новачку самостійно правильно вибрати собі продукт, який вона хоче продавати на Amazon?

- Як і в будь-якій справі має бути вже певний досвід. На початку, коли я не знала, як правильно займатись цим бізнесом, я робила дуже примітивний аналіз і обирала продукти які погано продавались, і змушена була їх розпродувати. А потім в мене з ‘явився досвід і разом з тим прийшло розуміння процесу. Водночас, я знайома з одним американцем, який займається Private Label три роки. У нього оборот в рік більше мільйона доларів, а знань приблизно стільки ж як у мене в цьому бізнесі, але він прекрасно орієнтується власне у пошуку товару, бо дуже прискіпливо до цього ставиться. Він може місяць витратити на те, щоб вибрати один продукт: довго аналізує інформацію, складає різні графіки. Це ж треба мати таку витримку!

Але тому я й наголошую, що найважливіше обрати правильний продукт. Все інше - це техніка, якої можна навчитись.

А от якщо ти обрав неправильний продукт, а потім вкладаєш гроші у його розкрутку, а через деякий час розумієш, що він в принципі не може добре продаватись, то це звичайно величезне розчарування і найбільший страх.

А як щодо якості продукту?

- Це важливо. Оскільки якщо у тебе неякісний продукт, то буде багато повернень, а якщо буде багато повернень, Amazon просто може заблокувати твій акаунт. Перед тим як замовити партію товару, ви ж замовляєте спершу семпли (взірці) продукту для того щоб їх протестувати і зрозуміти яка в них якісь. Як визначити чи хороша в них якість? Це стає зрозуміло практично одразу. Якщо ти встиг покористуватись ним недовго, і він зламався, або ззовні він виглядає неякісно, то ти не можеш продавати цього на Amazon, тому що це репутація цього ринку і він повинен задовільнити своїх клієнтів.

Це все впливає на здоров'я твого акаунту і якщо у тебе буде багато поганих відгуків та повернень через дефекти товару - ти просто втратиш свій акаунт та свій бізнес.

Які три основні поради які б Ви могли дати людям, які все ж наважились розпочати свій бізнес на Amazon?

- Перша порада - Навчайтесь. Без навчання ти можеш усе втратити і закинути справу. Насправді навчання тобі може вартувати менше ніж твої помилки в майбутньому. Я, наприклад, прошу своїх учнів на першому занятті заводити блокнот, де вони пишуть, скільки грошей я їм зекономила по ходу навчання. Інколи виходить так, що навіть до кінця навчання я їм економлю більше ніж вони заплатили за це навчання.

Друга порада – звільніться від ілюзій щодо цього бізнесу. Вибирайте якісний продукт. Не думайте, що клієнт "недалекий" і не розуміє що у вас купує. Підбирайте на продаж тільки потенційно прибутковий продукт, не думайте, що Amazon - це великий ринок і там все буде продаватись, тобто відправлю, що завгодно, а воно там вже якось продасться. Також не думайте, що цей бізнес не потребує знань і часу, бо він потребує, особливо на початках.

Третя порада - намагайтесь виокремити свою аудиторію і створити під неї свій бренд. Коли ти будуєш Private Label бізнес, то намагаєшся створити єдиний бренд у схожій по використанню продукції. Ну до прикладу, ви вирішуєте продавати крючки для риболовлі, але крючки лише для певної риби і у вас цих крючків приблизно 50 видів. Зрозуміло, що скоріш за все, у Штатах ніхто не продаватиме 50 видів і варіантів крючків для ловлі однієї риби, але такі рибалки точно є, може їх не мільйони, але вони є і це ваша аудиторія. І ви повинні цю аудиторію зібрати навколо себе. Можете створити групу в соцмережах, і постійно викладати якусь корисну інформацію по тематиці вашого продукту. Я так думаю, що мало хто в Штатах має якийсь ресурс, на якому викладається багато інформації на цю вузькоспеціалізовану тематику. Тому коли ви почнете згуртовувати біля свого інформаційоного ресурсу тих рибалок, навчати їх, ви створите сприятливий ґрунт для продажу їм свого існуючого товару і того, що ви захочете виводити на ринок у майбутньому. І це, до речі, певною мірою захистить ваш бізнес від можливих перетурбацій на Амазоні і взагалі на Інтернет–ринку. Бо коли в Вас є аудиторія, яка слідкує за кожним вашим рухом, ви можете продавати їй свій продукт де завгодно: на Амазоні, на свому власному Інтернет–магазині в США, або просто в лавці при дорозі. Але спробуйте вибрати таку тематику для свого бренду, яка буде цікава в першу чергу для вас, адже вам доведеться багато часу провести з інформацією на ту тему.

Отже, працюйте зі своєю аудиторією, давайте їй інформацію, випускайте для неї якісь цікаві матеріали, а не просто продавайте будь – який перший – ліпший товар усім підряд! І саме тоді ви зможете побудувати свій стабільний високоприбутковий Private Label бізнес на Amazon.

І остання - четверта порада для новачків - Не починайте з дорогого продукту. Так, звичайно, на дорогому продукті ви зможете більше заробити, але відповідно, якщо щось піде не так, ви й втратите дуже багато. Спочатку спробуйте торгувати продукцією, яка вартуватиме від $10 до $20 на Amazon. Коли у Вас будуть певні успіхи, спробуйте ще, допоки не зрозумієте, що навчились добре торгувати і тоді вже можете переходити на більш дорогі продукти. І це буде новий рівень бізнесу для вас, у десятки разів більший дохід, але до нього треба дорости знаннями, фінансами і морально. І я бажаю всім до кінця року вийти на цей рівень бізнесу і стати мільйонними продавцями на Amazon.

Замість висновків

Відвідуючи різноманітні тренінги ніколи не покидало відчуття, ніби нас хочуть обдурити і банально видурити гроші. Ми практично переконали себе у тому, що усі вони більше схожі на фінансові афери, аніж на реальну допомогу у навчанні людям. Більше того, власне сама торгівля на Amazon здавалася нам уже чимось дуже складним і нездійсненним, принаймні тут, у нас в Україні.

Сьогодні ми поглянули на це трохи з іншого боку і позбулися декількох ілюзій, які нам намагалися нав’язати раніше:

Не буває безкоштовного сиру у мишоловці. Попередній наш досвід так званих "гуру тренерів", які збирають по 200-300 людей в залі, показав, що як правило тобі одразу обіцяють "золоті гори". Тут і зараз. Без особливих зусиль. Тобі лише варто "викласти" кругленьку суму, а решту за тебе зроблять, а гроші самі потечуть рікою, а сам ти станеш бізнес-магнатом. Пані Ксенія ж навпаки, що нас здивувало чесно кажучи, переконувала нас у тому, що нам потрібно багато і плідно працювати, витрачати на це досить багато часу на перших етапах, що все залежить лише від тебе і твого бажання вчитись, наполегливості, що на початках буде важко, а можливо й взагалі тобі захочеться закинути цю справу. Також ми усвідомили, що навчитись торгівлі на Amazon дуже непросто. І ймовірно, існує два варіанти: або ти вчишся на своїх помилках (що дуже дорого коштуватиме тобі в підсумку), або ж вчишся на помилках інших людей, у яких уже були і свої помилки, а також є багатий досвід і використовуєш їх цінні поради, у свою чергу, зекономлюєш нерви, час та головне - власні гроші. Коли ми йшли на тренінг, то очікували томної, нудної, загальнодоступної інформації, якої навалом можна знайти в інтернеті, чи прийти послухати за 200 грн наприклад у того ж Кустова (якого ми згадували раніше у своїх статтях). Власне, цей тренінг нас журналістів здивував насамперед тим, що виявляється дізнаватися про Amazon може бути цікаво, а головне - корисно. По ходу лекції, ми неодноразово ловили себе на думці, що нам і самим хотілося спробувати себе і відкрити собі акаунт на цьому інтернет-ринку. Можливо, тут справа також у мотивації, яку так вміло і ненав'язливо запропонувала залу тренер. Хоч ми й не очікували, але змушені констатувати, що не усі тренінги по торгівлі на Amazon – позбавлені сенсу і є лише методом "наживи" аферистів. Цього разу ми потрапили у кардинально іншу ситуацію, коли можна було питати про все, що завгодно, що стосується Amazon, отримувати конкретні і детальні відповіді та поради прямо в залі, дискутувати з іншими учасниками та обмінюватися досвідом. Більше того, ніхто нікого не переконував у тому, що самостійно новачку нереально добитись успіху без сторонньої допомоги.

Не знаємо, скільки людей, в підсумку, захочуть пройти курси Ксенії Кондрат, але одне можемо констатувати точно: на цьому тренінгу вони отримали ті знання і відповіді на свої питання, заради яких вони власне і приходили. І якщо стільки конкретної інформації та деталей було на тренінгу, то навчання на вебінарах, про які говорить тренер, справді можуть допомогти Вам стати на шлях успішного продавця на Amazon.

* Раніше надавала коментарі щодо статті "Amazon в Україні: реальний шанс побудувати бізнес в США чи чергова фінансова афера?", як Private Label продавець. Тепер Ксенія має власну практику викладання теми Private Label Amazon у компаніі Profit ID.