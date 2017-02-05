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Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

Roshen витратив майже два мільйони гривень на ілюмінацію своєї фабрики у Києві і назвав це "культурно-соціальним проектом"
1 травня президент Петро Порошенко пафосно прозвітував про те, що його корпорація Roshen витратила на благодійність та "культурно-соціальні проекти" за 2014-2016 роки 243 мільйони гривень. "Це гідний наслідування приклад соціальної відповідальності бізнесу. Для країни, яка веде війну, така допомога дуже важлива", - заявив Петро Порошенко. iPress.ua проаналізував звіт по благодійних та культурно-соціальних проектах корпорації Roshen. Мусимо сказати, що деякі статті витрат виглядають щонайменше дивними. Точніше, вони виглядали б логічними у іншому звіті - про витрати на рекламу і маркетинг, а не доброчинність.
Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики Фото: finobzor

Найбільше коштів – 126 542 492 грн – Roshen витратив на реконструкцію Київського академічного драматичного театру на Подолі.

Відзначимо, зовнішній вигляд театру викликав, м'яко кажучи, неоднозначну реакція у киян. 

Далі у звіті - доброчинність без будь-яких "але".

Чималу суму – 50 237 744 грн – корпорація виділила на допомогу Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» у Києві. 

Благодійна допомога сім'ям загиблих на Майдані та в зоні АТО через волонтерський проект «Люди допомагають людям» – 788 507 грн.

Благодійна допомога через благодійний фонд «Міжнародна асоціація підтримки України» тим, хто постраждав у зонi АТО  10 311 000 грн.

Модернізація державного Черкаського зоопарку – 16 957 684 грн.

Допомога Центру дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України в Києві – 1 360 270 грн. 

А от решта пунктів звіту витрат на благодійнійсть радше можна віднести до витрат на рекламу та маркетинг. 

Льодовий каток Roshen у Харкові  6 663 990 грн.

Дитячі екскурсії на фабрики Roshen у Києві, Вінниці та Кременчуці – 6 669 300 грн.

Такі екскурсії – прекрасний інструмент реклами та виховання лояльності споживача до бренду. Але до чого тут доброчинність?

Новорічна ілюмінація на київській фабриці Roshen – 1 997 228 грн.

На святкове освітлення своєї фабрики корпорація витрачає чималу суму – і це її право. Але навіщо називати це «благодійністю чи соціально-культурним проектом»?

Ще два безсумнівно рекламних пункти витрат:

Свiтломузичний фонтан у Харкові – 3 652 195 грн.

Світломузичний фонтан Roshen у Вінниці – 13 382 373 грн.

І на завершення – рекламно-доброчинний:

Ремонт дитячих майданчиків Roshen – 4 771 863 грн.

Ми жодним чином не збираємося вказувати Петрові Порошенку та корпорації Roshen на що саме вони повинні витрачати власні гроші. Але, все-таки, не варто маскувати відверту рекламу під доброчинність.

 

 

 

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02 05 2017 11:57
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