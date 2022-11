Чемпіонат імені Саркозі. Тривожні очікування непередбачуваного мундіалю

Раніше перед чемпіонатом світу з футболу було відчуття грандіозного свята. Але цей рік викликає інші емоції: багато шанувальників спорту номер один очікували на старт мундіаля в Катарі з великою стурбованістю. Адже ще до початку турніру кількість скандалів і негативної інформації перевищила усі можливі межі. Та потрібно визнати, що самому Катару чемпіонат світу пішов на користь, адже країна пережила десятирічку шаленої модернізації та будівництва. Інша справа, що вболівальники інших країн будуть поставлені в такі межі, які раніше виглядали неможливими.

Отже, сьогодні розповімо про всі передстартові навколофутбольні аспекти майбутнього турніру, який може стати, як грандіозним успіхом, так і великим провалом через умови, які висунули організатори.

Одкровення Блаттера. Мундіаль обміняли на винищувачі

Розпочати, мабуть, потрібно з того, що колишній президент Міжнародної федерації футболу Йозеф Блаттер визнав, що надання Катару права на проведення чемпіонату світу було помилкою та поганим рішенням.

Газета The Guardian пише, що Блаттер неодноразово стверджував, що це рішення було результатом таємного політичного тиску. За його словами, право провести турнір передали державі Перської затоки через дії колишнього президента УЄФА Мішеля Платіні під тиском тодішнього президента Франції Ніколя Саркозі.

"Для мене зрозуміло: Катар – це помилка. Вибір був поганим. Тоді ми фактично домовилися у виконкомі, що Росія має отримати ЧС-2018, а США – 2022 року. Це було б жестом світу, якби два давні політичні опоненти один за одним проводили ЧС з футболу", — зазначив Блаттер в інтерв'ю швейцарській газеті Tages-Anzeiger.

Відповідаючи на запитання, чому Катар був поганим вибором, він не згадав про проблеми з правами людини в країні, але зауважив: "Це надто маленька країна. Футбол та чемпіонат світу для цього надто великі".

Блаттер наголосив, що плани ФІФА були зірвані Платіні, стверджуючи, що француз відіграв важливу роль у напрямку чотирьох голосів із європейських країн на користь Катару під тиском Саркозі. Тоді у фінальному голосуванні Катар переміг США з рахунком 14:8.

"Платіні сказав мені, що його запросили до Єлисейського палацу, де президент Франції Саркозі обідав із наслідним принцом Катару. Саркозі відповів Платіні: Подивіться, що ви та ваші колеги з УЄФА можете зробити для Катару, коли буде присуджено чемпіонат світу. Тоді я спитав його: А тепер?" – запитав Блаттер.

На що, за його словами, Платіні відповів: "Зепп, що б ти зробив, якби ваш президент попросив тебе про щось?" "Тоді я сказав йому, що це питання не виникло б у мене, тому що ми не маємо президента у Швейцарії. Загалом саме так і вийшло: завдяки голосам Платіні ЧС дістався Катару, а не США. Зрозуміло, йшлося і про гроші. За півроку Катар купив у Франції винищувачів на 14,6 мільярда доларів", – цитує Блаттера Voetbal International.

У 2019 році Платіні був допитаний у рамках розслідування процесу відбору ЧС-2022. Колишній президент УЄФА визнає, що зустріч із Саркозі відбулася, але заперечував його вплив на голоси.

У підсумку, такі рішення призвели до того, що чемпіонат світу довелося переносити зі звичного літа на фактично зимовий період, перериваючи національні чемпіонати. І можливо, якби світова першість проводилася в звичні терміни, то ми б побачили на головному футбольному форумі велику кількість травмованих нині зірок – французи Канте, Погба, Нкунку, Бензема, німець Вернер, алжирець Марез, сенегальці Мане та Сарр, англійці Чілуелл, Санчо, Сміт Роу, Джеймс, нідерландець Вейналдум, португалець Жота, бразильці Фірміно, Мело та інші, які б могли прикрасити своєю грою мундіаль.

Штучні хмари та охолодження через грати. Екологічно, технологічно, дорого та не все реально

Водночас Катар витратив на підготовку до турніру понад 200 мільярдів доларів. Це у 17 разів більше, ніж росія на ЧС-2018. Але не можна сказати, що шейхи просто розкидаються грошима. Більшість об'єктів, побудованих до чемпіонату світу, включили до проєкту "Катар-2030". Це національний план розвитку, який торкається майже всіх сфер життя, – від медицини до освіти. Якщо його реалізувати, то до 2030-го Катар стане однією з найбільш процвітаючих країн світу.

А в 2010-му, коли катарці отримали мундіаль, вони намагалися зробити неможливе. Адже рішення про перенесення чемпіонату світу на осінь було прийняте значно пізніше. Причина проста: влітку в країні дуже спекотно. Настільки, що середня температура тримається в районі +40, але може піднятися до +50 – звичайно, грати в таку погоду неможливо. Та вже у березні 2011-го вчені з Науково-технічного парку пообіцяли створити штучні хмари, які б утворили тінь над стадіонами та тренувальними базами.

Керувати ними збиралися дистанційно – за допомогою чотирьох двигунів на сонячній енергії. Вартість однієї такої хмари оцінювалася в 500 тисяч доларів.

Крім того Катар пообіцяв обладнати стадіони системами кондиціювання, тож перенесення турніру на зиму навіть не розглядали. Ідея зі штучними хмарами не вигоріла (дорого і складно), але катарські вчені не здалися і вигадали спеціальну систему охолодження всередині стадіонів. Погода у листопаді у Катарі тримається в районі +30, а система охолодження зафіксує температуру на стадіонах на відмітках від +18 до +24. У майбутньому Катар зможе проводити турніри та концерти хоч цілий рік.

2013-го з'ясувалося, що роботу системи забезпечать 9 сонячних електростанцій: одна центральна та по одній на кожен стадіон ЧС. Але в технологічному плані проєкту все ще були потрібні доопрацювання.

Щоб переконатися, що гаряче повітря не проникне до чаші стадіону, Катар побудував безліч 3D моделей. Напрямок руху повітря визначали за допомогою диму та лазерних променів – це допомогло визначити розміри верхніх отворів стадіонів та надати їм форму, яка перешкоджає гарячому повітрі.

Важлива кожна деталь, навіть колір. Найбільше медіа про архітектуру Arch Daily показало, як оновився стадіон Ель-Байт в Ель-Хаурі: його спочатку темний фасад замінили на світлий, і температура всередині арени знизилася на 5 градусів.

Назвемо деякі особливості роботи системи охолодження під час ЧС. За допомогою сонячної енергії, що надходить, повітря охолоджується через спеціальні грати на трибунах і великі стадіонні форсунки. Система використовує технології теплоізоляції та точкового охолодження, що заодно скорочує шкоду для екології. Радіус дії системи охоплює велике місце: починаючи з поля і закінчуючи висотою два метри над верхніми сидіннями. Технології циркуляції повітря охолоджують його, фільтрують та спрямовують на гравців та фанатів. Кожен стадіон охолоджується до комфортної температури близько 20 градусів. Ця система на 40 відсотків екологічніша за будь-які інші. Стадіони охолоджуються лише за дві години до матчу, що задіює значно менше електроенергії. До того ж холодне повітря подається очищеним – воно двічі фільтрується перед тим, як потрапити до чаші стадіону.

Катарці сподіваються, що таку технологію зможуть використати країни у всьому світі. Вони упевнені, що це потенційний поворотний момент для країн із спекотним кліматом.

Мета виправдовує витрати. До ЧС збудували метро, порт та місто майбутнього

Суми, які країна-організатор планує витратити на підготовку до чемпіонату світу, озвучуються на стадії заявки. Важливим елементом є наявність гарантій від заявкового комітету, що ці гроші виділять і витратять на необхідну для успішного проведення інфраструктуру.

Крім необхідних для проведення матчів стадіонів, які повинні відповідати вимогам ФІФА щодо місткості, безпеки та комфорту, організатори включають до бюджету витрати на різні об'єкти, які збудують або реконструюють у містах, де пройдуть ігри чемпіонату. І ці витрати можуть перевищувати кошториси для будівництва спортивних арен.

Будівництво 8 стадіонів (семи з нуля плюс одна масштабна реконструкція) обійшлося катарцям у 6,5 млрд доларів – близько 3 відсотки від заявленого бюджету. І це ще вдалося заощадити – спочатку будівництво арен оцінювали в 8-10 млрд. доларів.

Решту грошей витратили на інфраструктурні проєкти. У рамках державної програми Qatar National Vision 2030 (QNV). QNV розділена на чотири великі частини: економічну, розвиток людського потенціалу, присвячений підвищенню якості освіти та охорони здоров'я, екологічна визначає використання передових технологій та зменшення забруднення довкілля, а соціальна частина програми, крім збереження культурної спадщини та пропаганди сімейних цінностей, передбачає популяризацію спорту в країні. Проведення чемпіонату світу дозволить з одного боку підвищити інтерес до спорту в Катарі, а з іншого – покаже світові досягнення країни на шляху до фундаментальних змін. Звідси й гігантська сума у ​​220 млрд. доларів.

Список об'єктів, які вже збудовані в Катарі до ЧС-2022, вражає. Метро у Досі (столиця країни) запустили у 2019 році. Наразі працюють 37 станцій та три з чотирьох запланованих ліній завдовжки 76 км. Пасажирів обслуговують суперсучасні безпілотні потяги, що розвивають швидкість до 107 км/год. Будівництво підземки коштувало країні понад 40 млрд. доларів.

До речі, практичної потреби у будівництві метрополітену Катар не мав – населення країни в основному переміщається на особистому автотранспорті. Однак екологічна частина QNV передбачає, що до 2030 20% катарців пересядуть на громадський транспорт.

Інший великий проєкт – аеропорт Hamad International, відкритий у 2014 році (16 млрд. доларів). Його попередник – Qatar International Airport – був непоганий і входив до рейтингів найкращих аеропортів світу, проте не відповідав збільшеним амбіціям катарців. Він міг приймати за рік до 12 млн. пасажирів. Новий – до 60 млн. осіб.

Щоб забезпечити підвезення будматеріалів, у Катарі в 2016 році відкрили новий порт Хамад (7,5 млрд. доларів), який здатний перевалювати 7,8 млн. контейнерів на рік. Для цього поглибили дно до 17 метрів – затока в районі Дохи досить дрібна, і великі контейнеровози раніше не могли заходити до Катару. Вантажі, призначені для країни, розвантажувалися в сусідніх ОАЕ, а потім доставлялися до Катару дрібнішими суднами. Наразі цієї логістичної проблеми не існує, а в порту будується великий круїзний термінал, який прийме гігантські туристичні лайнери. На час чемпіонату світу Катар зафрахтував кілька таких лайнерів для вирішення гострої проблеми із розміщенням уболівальників.

До чемпіонату світу в Катарі добудували швидкісну автомагістраль Doha Expressway (8 млрд. доларів) – нова дорожня мережа Дохи та передмістя. Загальна протяжність нових доріг склала 800 км, спорудили 95 транспортних розв'язок, у тому числі 200 мостів, 90 підземних переходів та 50 тунелів. Вся нова дорожня система оснащена інтелектуальною системою контролю та управління. Окрім автомобільних доріг збудували 450 км пішохідних тротуарів та велосипедних доріжок. Але головна видаткова частина бюджету ЧС-2022 – будівництво нового міста Лусаїла на місці невеликого села на північ від Дохи.

Лусаїл будували як місто майбутнього, спроєктоване для максимального комфорту мешканців та туристів та мінімізації шкоди навколишньому середовищу. Саме у Лусаїлі пройде фінальний матч ЧС-2022 на 80-тисячному стадіоні Lusail Iconic. Після завершення ЧС він має стати конкурентом Дубаї – прихистком для десятків тисяч висококваліфікованих іноземних фахівців, місцем, де розміщуватимуться штаб-квартири міжнародних компаній, та курортом світового рівня.

Точна вартість Лусаїла невідома. У 2014 році ще на старті проєкту катарська влада називала суму в 45 мільярдів доларів. В американському виданні Bloomberg упевнені, що з того часу бюджет міста майбутнього значно зріс, і оцінюють сукупну вартість усіх інфраструктурних проєктів до чемпіонату світу в 300 млрд. доларів.

Проблем забагато. І розв'язують їх через обмеження

Та, попри шалені витрати, Йозеф Блаттер абсолютно правий у тому, що Катар дуже маленький для такого форуму. Фактично чемпіонат світу буде проводитися в одному місті – Досі, а інші заявлені міста - Аль-Вакра, Аль-Райян і Лусаїл – це фактично передмістя. Можливо Аль-Хор, який знаходиться в 30 милях від Дохи, де відбувся матч-відкриття турніру, можна назвати містом. Але це дуже умовно. Ну це якби матчі у нас проводилися в Борисполі. Так що фактично все навантаження покладається на Доху.

На Мундіалі очікується присутність близько півтора мільйона вболівальників, що важко уявити в країні такого розміру.

Вже в травні, намагаючись знайти готель у Катарі на період чемпіонату світу, сайт Booking.com попереджав, що доступних варіантів не залишилося. Кімнати на Airbnb коштували від 350 до 4500 євро за ніч, а ціна на вілли класу люкс сягала 11,5 тисяч євро на добу.

Наприклад, у 5-зірковому готелі Grand Hyatt ніч перед фіналом коштуватиме трохи більше 4,5 тисячі фунтів. Для порівняння - за ніч на 20 січня 2023 потрібно заплатити 191 фунт. І таку статистику можна навести за кількома готелями. За звичайних обставин у Досі за 2,5 тисяч фунтів можна зняти квартиру на місяць. Загалом у Катарі – близько 30 тисяч кімнат у готелях. Деяких мешканців країни навіть змусили виїхати, щоби вони звільнили житло для гостей чемпіонату світу.

Перед чемпіонатом світу Катар вжив відразу кількох радикальних заходів, щоб покращити ситуацію. На час чемпіонату світу заборонили в'їзд людям без квитка бодай на один матч. Винятки можливі – на запрошення власника квитка до Катару можуть в'їхати максимум три особи (за тих, хто старше 12 років, потрібно заплатити спеціальний збір). Перед турніром постійних мешканців готелів виселяли. У серпні Bloomberg писав, що мешканців готелів у популярних районах змушували погоджуватись на 40-відсоткове підвищення вартості оренди. Багатьом готелям довелося виселити постійних мешканців, щоби звільнити кімнати для команд та офіційних осіб турніру. Тут варто згадати, що 88 відсотків мешканців Катару – емігранти.

А ще вигадали фанатські села, де можна зняти кімнату в контейнері. За 207 доларів за ніч із харчуванням уболівальники можуть орендувати одну з кабін, які стоять довгими прямими рядами у пустелі. У фанатському селі є великий екран для перегляду матчів, тимчасовий супермаркет та засоби для очищення повітря від пилу. Після ЧС-2022 Катар передасть всі ці контейнери країнам, які потребують та зможуть використовувати їх як житло. Станом на 9 листопада 60 відсотків таких кабін було заброньовано.

Поруч із двома міжнародними аеропортами буде ще одне фанатське село – там уболівальникам запропонують кабіни за 80 доларів за ніч. Щоправда, скільки таких кімнат підготовлено, невідомо. Крім того, над цими селами постійно літатимуть літаки.

Вболівальники вже незадоволені: вони публікують фото кімнат та пишуть, що там немає кондиціонера, адже в Катарі навіть зараз близько 30 градусів вдень. Взагалі все виглядає максимально аскетично – два ліжка, одне вікно, невеликий стіл, маленький холодильник.

Ще запустили круїзні лайнери, де як житло здаються каюти. За рахунок цього Катар отримає додаткові 5 тисяч кімнат.

А деякі вболівальники зупиняться в наметах, розміщених на штучному острові на півночі Дохи, їх підготовлено близько тисячі. Організатори заявили, що «розмістять уболівальників у запасних кімнатах в інших районах», якщо людям заважатимуть дощі чи піщані бурі.

Очікується, що за рахунок усіх цих заходів загальна кількість доступних кімнат сягне 130 тисяч. 9 листопада організатори турніру заявили, що понад 90 тисяч кімнат заброньовано. При цьому, як розповів Омар Аль-Джабер, генеральний директор із розміщення Вищого комітету транспорту та спадщини, ще 25 тисяч кімнат на той момент були доступні для бронювання. "У фанатів ще достатньо часу, щоб зробити вибір", - сказав Аль-Джабер.

Через брак житла багато вболівальників житимуть у сусідніх країнах – ОАЕ, Бахрейні та Кувейті. Тому на кожен турнірний день до Катару заплановано 160 додаткових рейсів для власників квитків на ігри. Ще Катар обіцяв запустити високошвидкісні поїзди між країнами Перської затоки, але не зумів. Аеропорт Дохи вважають одним із найкращих у світі, але, як очікується, він прийматиме близько 200 тисяч людей щодня чемпіонату світу. Це більш ніж удвічі перевищує звичайну завантаженість аеропорту.

Перші складнощі. Перервана трансляція та надто сухий закон

Але проблеми з розміщенням та пересуванням – це не головні складнощі, з якими доведеться зіткнутися шанувальникам футболу.

Катар не має великої кількості людей, які могли б слідкувати за порядком на період проведення чемпіонату світу. Влада закликала сотні цивільних для допомоги, також серед них є і дипломати, які повернулися з-за кордону. Підкріплення прибуло також з Пакистану та Словенії.

І перші наслідки невисокої кваліфікації стражів правопорядку відчув на собі данський журналіст Расмус Тантголд, якому просто перервали пряме включення, пославшись на заборону відеозйомки. Згодом принесли вибачення, але осад вже залишився.

Цей чемпіонат вперше проводиться в мусульманській країні, яка має ряд заборон. Найболючішою для європейських вболівальників стала заборона алкоголю.

За дві доби до відкриття ЧС-2022 ФІФА оголосила про заборону продажу пива на всіх стадіонах і прилеглих до них територіях. Під час ігор уболівальники зможуть пити лише безалкогольне пиво (його заборони не торкнуться), а алкоголь продаватиметься лише в офіційній фан-зоні в Досі та інших ліцензованих скупченнях уболівальників.

Як писала The New York Times, рішення ухвалила королівська родина Катару, сперечатися з нею було неможливо. Така термінова заборона – небувала історія. Найбільша пивоварна компанія світу AB InBev – один із найдавніших та найбільших партнерів ФІФА (на ЧС-2022 ви бачитимете рекламу Budweiser). Пивовари та ФІФА співпрацюють ще з 1986 року, зараз сума контракту за оцінками The New York Times та CNN – 75 мільйонів доларів за 4-річний цикл. Пиво традиційно продається на всіх стадіонах великих турнірів – і ФІФА довго пробивала для спонсорів особливі правила у Катарі.

Довгий час все йшло за планом. Але останніми днями з'явилася напруга. За тиждень до першого матчу The New York Times повідомила, що організатори ЧС-2022 вимагали перенести розташовані на територіях стадіонів намети пивоварної компанії AB InBev, де вболівальники могли купити пиво Budweiser. Катарці хотіли прибрати пивні точки з основних маршрутів уболівальників від вхідних воріт до крісла на трибуні – менш людні місця.

Формально всіх умов контракту пивоварів з ФІФА було б дотримано: брендованих точок продажу пива залишилося б стільки ж. Але для AB InBev це неприємна новина: менший потік близько стійок – менше охоплень. Сенс маркетингових інвестицій у тому, щоб чемпіонат світу для всіх глядачів стійко асоціювався із пивним брендом.

І ось ФІФА виступила з офіційною заявою: "Після обговорень між владою країни-господарки та ФІФА було ухвалено рішення зосередити продаж алкогольних напоїв на Фестивалі вболівальників ФІФА, інших місцях для вболівальників та ліцензованих місцях, вилучивши точки продажу пива з територій стадіонів ЧС-2022 у Катарі. Це не вплине на Zero (безалкогольне пиво), який залишатиметься доступним на всіх стадіонах ЧС у Катарі Органи влади країни-господарки та ФІФА продовжуватимуть забезпечувати, щоб стадіони та прилеглі території гарантували приємні, шановні та приємні враження для всіх фанатів Організатори турніру вдячні AB InBev обслуговувати всіх під час ЧС-2022", - йдеться у заяві.

За версією NY Times, головна причина, чому влада позбавилася пива – "побоювання, що помітна присутність алкоголю на стадіонах викличе занепокоєння у місцевого населення і, таким чином, створить потенційну проблему безпеки".

До цього AB InBev вже погодилася обмежити маркетингові активності, порівняно з іншими країнами. Звичайне пиво планувалося продавати лише на території біля арени, а також у головній фан-зоні Дохи у парку Аль-Бідда (розрахована на 40 тисяч уболівальників) з 19:00 до 01:00.

Напівлітровий келих пива Budweiser у фан-зоні коштує 50 катарських ріалів (507 гривень). Вартість безалкогольного пива становитиме 30 ріалів (304 гривні), прохолодних напоїв – 15 ріалів (152 гривні). Напої продаються у багаторазових сувенірних склянках із символікою ФІФА. За один уболівальник може купити не більше чотирьох келихів пива, проте кількість покупок не обмежена. Алкогольне пиво продаватимуть лише вболівальникам, які досягли 21 року.З алкоголем у Катарі все дуже важко. Перше, що треба знати: привозити до країни його не можна. Щоправда, є нюанси. Покласти у валізу пляшку горілки або віскі і здати в багаж точно не вийде. Митниця все просвітить, усе побачить. Далі або просто конфіскує та викине (швидше за все, так і буде), або – якщо ви везете багато пляшок – почнуть ставити питання з потенційним штрафом та висилкою з країни. Тому що це кримінальний злочин. Те саме стосується і дьюті-фрі.

Катар має одну алкогольну крамницю на всю країну – знаходиться в індустріальному районі Дохи. Вхід до цього магазину лише за офіційною ліцензією, яка видається на підставі довідки від роботодавця у Катарі. Ще тут можна прописати свинину, бо це також єдине місце в країні, де продається свинина. Треба подати виписку банківського рахунку, там подивляться на вашу зарплату і визначать ліміт на місяць. Так, купувати у цьому магазині можна не нескінченну кількість, а в рамках ліміту, який залежить від розміру зарплати. Це для місцевих.

А для іноземців є один варіант. У Катарі існують спеціальні бари. Вони зазвичай знаходяться при 5-зіркових готелях, трохи рідше – при 4-зіркових, кратно рідше – при 3-зіркових. Вхід до них – суворо за документами, скани та права водія не прокотять. Потрібен саме паспорт, його сканують через спеціальний пристрій, щоби підтвердити ваш вхід. Далі ще одна проблема – ціна. Кухоль пива, келих вина або шот віскі коштує близько 40 реалів (406 гривень).

За свідченнями людей, які мешкають в Катарі, треба враховувати, що на вулицях у Катарі практично немає поліції. І якщо ви налили в кавовий стаканчик віскі, вийшли із закладу і на шляху його спокійно потягуєте, ніхто до вас ніколи не підійде.

Найголовніше – не порушувати жодних загальноприйнятих норм поведінки. Якщо раптом почнеш хитатися і приставати до людей, то ті неодмінно зателефонують до поліції, а вона миттєво приїде. І далі наслідки вже непередбачувані.

Дискомфорт для толерастів. Ризики для ЛГБТ, але лояльність до росії

Ще однією проблемою для європейців стало негативне ставлення уряду країни та її мешканців до гомосексуалізму, незрозуміле для нас ставлення до жінок, порушення прав людини. І хоча уряд Катару оголосив, що під час чемпіонату світу будуть послаблення й навіть дозволено вивішувати прапори ЛГБТ, але передбачити реакцію радикальних мусульман зараз просто неможливо.Катар постійно звинувачується в порушенні прав людини. Уряд Непалу підтвердив смерть 1400 громадян своєї країни на території Катару під час будівництва футбольних об’єктів. Про жахливі умови праці та смерті робітників на майбутніх футбольних об’єктах німецькими кінодокументалістами було знято документальний фільм. І через ці факти в деяких європейських країнах виступили із закликами до бойкоту світової першості, а вболівальники неодноразово вивішували на трибунах відповідні банери.

Але ФІФА виявився непохитним, і керівник світового футболу Джанні Інфантіно зазначив: "Якщо ви збираєтеся критикувати когось, то не критикуйте гравців, тренерів. Ви хочете критикувати когось? Критикуйте мене. Ви можете розіп'яти мене. Я тут для цього. Чи не критикуйте Катар. Нехай люди насолоджуються чемпіонатом світу", – наводить слова Інфантіно у соцмережах журналіст Джеймс Оллі.

А ще президент ФІФА, виступаючи перед лідерами G-20, закликав зупинити війну в Україні на період чемпіонату світу. При цьому керівництво світового футболу ніяк не відреагувало на жахливі порушення прав людини в Ірані, де до смертної кари за протести проти існуючої влади засудили футбольну легенду та володаря попереднього світового рекорду за кількістю забитих м’ячів у складі збірної (його нещодавно побив Кріштіану Роналду) Алі Даєї. Збірна Ірану не відсторонена від світової першості й спокійно готується до стартового матчу. Добре, що хоч росію, завдяки твердій позиції поляків, викинули зі світової першості та відлучили від майбутніх відбіркових турнірів. Але не виключено, що саме цей чемпіонат світу стане каталізатором змін у світовому футболі, які давно назрівають.

На щастя не справдився один із похмурих прогнозів стосовно корупційної складової. Раніше регіональний керівник Британського центру близькосхідних досліджень Амджад Таха повідомив про можливий договірний матч на старті чемпіонату світу 2022: "Катар підкупив 8 еквадорських гравців за 7,4 млн доларів за поразку у першому матчі ЧС (1:0, гол у 2-му таймі). П'ять інсайдерів з Катару та Еквадору підтвердили це. Ми сподіваємось, що це брехня. Сподіваємось, що оприлюднення цього факту вплине на ситуацію. Світ має протистояти корупції у ФІФА".

Матч відкриття ЧС-2022 між збірними Катару та Еквадору відбувся вчора і катарська команда програла його з рахунком 2:0. Таким чином Катар став першою командою в історії, яка програла матч-відкриття на домашньому чемпіонаті світу.

Що ж стосується чесної спортивної складової, то цей турнір немає стовідсоткових фаворитів і назвати зараз переможця надзвичайно важко. Але попереду буде дуже багато цікавого.