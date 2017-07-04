Чому цю владу треба змінити?
Гідність людини в ЄС - це рівень доходів громадянина. В Україні приниження людини праці, пенсіонера - це у п'ять разів нижчі доходи, поза межею рівня виживання.
Від цінової величини споживчого кошику, в нас його назвали "індексом борщу", за аналогією з індексом "БігМака", залежить, на якому рівні буде встановлено прожитковий мінімум, а отже, і всі інші соціальні стандарти, гарантії, виплати та допомоги.
Згідно розрахунків експертів МВФ, за останні роки ми не тільки не стали жити краще, а навпаки, впали на 2,3 пункти…
Після Революції Гідності наш умовний "борщ" утричі бідніший за сусідів у Литві, Естонії, Польщі. У них споживчий кошик тримається на рівні 70-ти.
Три роки в країні одні "покращення" на словах, маніпуляції та імітація "глибини" реформ.
Насправді глибшими стали тільки корупція і офшорні схемиу владі.
Подолання бідності українців - це подолання корупції і клептократії.
Це зміни, які потрібні тут і зараз. Кожному з нас.
Доходи українців лише на рівні 21 відсотка від середнього показника в ЄС.
До відома: Графік "показника бідності" оприлюднено на офіційному сайті МВФ 4 квітня 2017 року.
ВАЛЕНТИН НАЛИВАЙЧЕНКО, лідер Руху "Справедливість".
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