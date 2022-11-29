Чому зламались "Пункти незламності". Де насправді можна підзарядитись та відігрітись

У столиці черговий конфлікт на "рівному місці". Команда президента рвонула в бій проти мера Києва Віталія Кличка, звинувативши його ледь не у саботажі президентської ініціативи створення т.зв. пунктів незламності. Насправді, якщо ви дивитеся на карту таких пунктів, майте на увазі – муніципальна влада займається пунктами обігріву, причому робить їх з ріку в рік. Цьогоріч, звісно, справа робиться потужніше, хоча до устаткування WiFi та створення там коворгінгів ще далеко. Натомість iPress знайшов справжні пункти незламності, до яких жодна влада не має стосунку.

Напередодні останнього ракетного обстрілу, 22 листопада, президент України у своєму вечірньому звернені повідомив про розгортання понад чотирьох тисяч "Пунктів незламності" для українців, перелік яких можна буде знайти на спеціально створеному для цього сайті. "Там будуть усі базові послуги. Це електрика, мобільний зв’язок та інтернет, тепло, вода, аптечка. Абсолютно безкоштовно й цілодобово. Пункти працюватимуть обов’язково при всіх обласних та районних адміністраціях, також при школах, будівлях", - наголосив Володимир Зеленський.

23 листопада росія завдала чергового масованого ракетного удару – основною метою ураження, як і в попередні рази, стала енергетична інфраструктура країни. І цей нищівний удар мало не став фатальним для енергосистеми України - колосальні руйнівні наслідки, "майже блекаут", часткове та повне знеструмлення ТЕС/ТЕЦ і ГЕС/ГАЕС, вперше за 45 років експлуатації – тимчасове знеструмлення всіх енергоблоків українських АЕС, і це вже не говорячи про застосування часткових обмежень електроспоживання, а також подекуди часткове знеструмлення сусідніх з Україною країн, зокрема, Молдови.

Проте у загальнонаціональному марафоні цим наслідкам і подальшим діям уваги приділили мало – напевне через досить "важку для розуміння тему". А от чому насправді приділили максимум ефірного часу – так це "популяризації" тих самих "Пунктів незламності" за підтримки Олени Зеленської. І посидівши без світла, води і тепла понад 30 годин люди таки пішли шукати ці пункти…

На карті є, в реальності - ні. Арахамія, повернувшись з Відня, звинувачує міських голів

По факту виявилось, що уряд дав карту з умовними точками, значна частина з яких або закрита, або під красивими, яскраво-жовтими свіжонадрукованими наліпками від ОП причіплений листок паперу, який повідомляє, що у так званому пункті незламності немає ані електрики, ані тепла…

Траплялися і непоодинокі випадки коли працівники установ, де має бути розгорнутий такий пункт, ні сном ні духом про це не чули. Ба більше, у мережі вже розгорілись справжні баталії щодо повідомлень вчителів у "батьківських чатах" з проханням здати гроші, або принести щось із необхідного за списком для облаштування цих самих "пунктів незламності".

І все б нічого, українці вже звикли забезпечувати потреби всіх і вся – і наших захисників, збираючи гроші як не на шкарпетки, то на власний супутник на орбіті, але роблять вони це зазвичай за власним вибором, а не вказівкою уряду. Тобто якщо "Пункти незламності" – це таки державна програма та особиста ініціатива президента, то під цю державну програму було виділене певне фінансування.

І дійсно, є сайт, є наліпки, а де ж тоді обладнання для цих пунктів, так жваво розрекламованих та анонсованих командою президента? Немає відповіді і на інше питання: хто ж насправді опікується цією загальнонаціональною ініціативою, і яка її справжня мета – зігріти людей чи підігріти рейтинг?

Вже за декілька днів після обстрілів Володимир Зеленський висловив незадоволення роботою "Пунктів незламності", зокрема, у столиці, заявивши, що очікує від місцевої влади покращення їх забезпечення. Ба більше, 26 листопада, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, що тільки повернувся із чергового закордонного відрядження (злі язики торочать, що у Відні він зустрічався з Фірташем) і бігом інспектувати роботу столичних "Пунктів незламності" нібито через численні скарги від киян. За результатами інспекції він попередив столичного голову Віталія Кличка, що якщо за тиждень ситуація з пунктами не покращиться, то "ми знайдемо тих, кому не байдуже на три мільйони киян".

І все б нічого і таке завзяття цілком можна виправдати, наприклад, непереборною турботою за долю киян, проте народні обранці, котрі наразі ополчилися проти мера, звісно не знають про існування у столиці пунктів обігріву, які щозими розгортають КМДА та МНС на вулицях столиці.

Саме тому мер столиці Віталій Кличко не говорить про "пункти незламності", а повідомляє про пункти обігріву, які дійсно працюють у Києві. Про їхню підготовку столична влада відзвітувала ще 4 листопада. Звинувачення ж проти себе він називає політичною грою і зазначає, що зараз під час війни потрібно працювати єдиною командою, а не маніпулювати інформацією та не займатися "політичною штовханиною".

"Депутати від партії влади, коли їх зустрічаю під час об'їзду та перевірки пунктів обігріву в обличчя кажуть, що все гаразд, а потім роблять пости під копірку, як все погано. Це виглядає, принаймні дико. І для киян. І для іноземних партнерів", - наголошує мер столиці.

За словами мера, зараз у Києві працює 436 пунктів обігріву і протягом останніх важких днів до них за допомогою та підтримкою звернулось 3600 киян. Ці пункти вже обладнані всім необхідним: теплом, освітленням, санвузлами, їдальнями, місцями для відпочинку, теплим одягом та ковдрами, генераторами для аварійного живлення, тепловими гарматами. При таких пунктах за необхідності чергуватимуть співробітники швидкої допомоги та фахівці з психологічної підтримки. Перші, до речі, облаштували ще у перших числах листопада.

Фото з сайту КМДА від 4 листопада

Знайти такі (або скромніші) працюючі пункти обігріву можна скориставшись мапою, яка напевно буде оновлюватися. Бо на випадок надзвичайної ситуації столична влада готує ще 100 таких точок.

Варто зазначити, що у бюджетах міст нема грошей на пропіарені владою "пункти незламності", але передбачені кошти на облаштування пунктів обігріву у всіх містах України. Такі пункти існували завжди, і всі міста їх облаштовують відповідно до затверджених норм. І в межах можливого пристосовуючись до наявної ситуації. Тож креативникам "пунктів незламності" варто було вивчити спочатку те, що працює, і розробити рекомендації чи принаймні роз’яснення від влади як покращити вже існуюче. Втім, більшість мерів та обладміністрації не стали вникати, а просто наліпили гарно віддрукований дизайнерський стікер "пункту незламності" поруч із традиційним чорно-білим папірцем "пункту обігріву".

Якщо не зігріє влада. Справжні пункти незламності облаштовані людьми і для людей

За ці останні важкі для України місяці бізнес, що продовжує працювати в Україні знову і знову винаходить нові можливості для підтримки цивільного населення. Так, з початком обстрілів енергетичної системи та запровадженням планових та екстрених відключень електроенергії – хтось вирішив перечекати, а хтось навпаки зціпивши зуби та доклавши ще більше зусиль допомагає людям жити.

Наприклад, мережа магазинів МЕТРО Україна (материнську компанію METRO AG критикують за те що вона не закрила свій бізнес у рф) за власний кошт закупила все необхідне обладнання, щоб безперебійно забезпечувати продуктами та всіма необхідними товарами українців у Києві, Запоріжжі, Харкові, Вінниці, Львові, Одесі, Рівному, Дніпрі та інших містах. Компанія допомагає волонтерам, теробороні, лікарям, координує роботу міжнародних донорів. А у ці важкі дні "майже блекауту" у магазинах мережі МЕТРО можна було не лише купити необхідні продукти, підзарядити телефони, зняти готівку в банкоматах, а й погрітись, підключитись до безкоштовного Wi-Fi та набрати кип’ятку з встановлених у магазинах кулерів.

Такою самою підтримкою могли скористатись українці у мережі магазинів родини Герег "Епіцентрі" та у "Новій Лінії". Тут також облаштовані місця для підзарядки гаджетів, є доступ до інтернету та кулери з питною водою. Скористатися інтернетом також можна в багатьох магазинах "Розетки".

Фото: Вечірній Київ

Цікаво, що знана і улюблена багатьма українцями мережа "Сільпо" (Fozzy Group), яка до речі, щорічно входить до рейтингу "ТОП-50 інноваційних компаній України", не забезпечила велику кількість своїх магазинів генераторами, аби не припиняти торгівлю продуктами харчування.

Натомість велика кількість малих підприємців по всій Україні встигли підготуватись до зникнення електрики. Вони як бджілки (і звук працюючих генераторів це тільки підтверджує) не тільки з радістю готували каву, сніданки, снекі, піццу, коли мережеві крамниці зачиняли свої двері через відсутність електрики. А ще за необхідності підігрівали дитячі суміші, розігрівали супчики та дозволяли навіть "не клієнтам" підзарядити свої гаджети. І все це з посмішкою і розумінням.

Адже всі ці люди, що зараз завзято працюють наближаючи нашу Перемогу як ніхто інший розуміють важливість підтримки, розуміють що є справжнім і, що найцінніше що є у нас - це життя та майбутнє нашої України. А отже справжні пункти незламності – це всі ми: кожна відповідальна людина, яка готова прийти на допомогу. А не рапорти єдиного марафону великого будівництва пунктів незламності.