Чи залежить європейська підтримка України від США? Скоріше ні, ніж так - вважають провідні європейські та американські експерти

Головний редактор Strategic Europe Джуді Демпсі розпитала європейських експертів, як повинна діяти Європа у випадку відмови нової адміністрації США від допомоги і підтримки України. Загалом більшість схиляються до того, що Європа повинна бути готова діяти самостійно, якщо раптом політика Вашингтона зміниться. Експерти переконані, що успіх України, як у війні, так і в мирі, є більш життєво важливим для інтересів Європи, ніж для інтересів Америки.

Ніклас Балбон, науковий співробітник Інституту глобальної публічної політики (GPPi)

Підтримка України з боку Європи не є повністю залежною від Сполучених Штатів - але достатньо для того, щоб потенційний розкол між континентами змінив траєкторію війни.

Поки що політики з обох сторін підкреслюють, що Україна повинна мати вирішальне слово щодо власного майбутнього. Однак, що станеться, якщо наступна адміністрація США вирішить слідувати власному баченню трансформації конфлікту - наприклад, виступаючи за "заморожування" війни і, таким чином, припинення допомоги? Хоча Європа має значні гуманітарні та економічні можливості, компенсувати втрату американської військової та розвідувальної підтримки видається нереальним. Однак, що більш важливо, трансатлантичний розкол значно послабить переговорну позицію України щодо росії.

Водночас, хоча сценарій виходу з України подібний до Афганістану, може бути страшним, потенційне повернення Дональда Трампа, можливо, не є найбільшою загрозою для здатності Європи підтримувати Україну. З огляду на енергетичну кризу та зростання кількості дружніх до путіна правих партій, громадська підтримка подальшої допомоги Україні є крихкою. Якщо європейські уряди не будуть ефективно боротися з інфляцією та соціально-економічними труднощами, спричиненими війною, громадська опозиція проти подальшої допомоги Україні, ймовірно, зростатиме. Зрештою, підтримка Києва з боку Європи більше залежить від солідарності її громадян з українським народом, ніж від зв'язків з Вашингтоном.

Ян Бонд, директор з питань зовнішньої політики Центру європейських реформ

Існує три способи подивитися на допомогу США Україні у порівнянні з допомогою з Європи. Перший - з точки зору військової підтримки. Безперечно, Сполучені Штати можуть постачати більше і кращі системи озброєнь, ніж їхні союзники, що відображає непропорційну частку інвестицій Америки в оборону Європи. Однак європейські країни, які все ще мають колишнє радянське обладнання, зробили важливий внесок, а інші, включно з Великобританію, Францію і Німеччиною, надали потужне сучасне озброєння.

Другий аспект - це фінансова допомога: економіка України перебуває у кризовому становищі, яке погіршується з продовженням війни. Хоча Сполучені Штати та Європа запропонували подібні обсяги фінансування, а ЄС зробив більше для підтримки українських біженців, Сполучені Штати виділили кошти допомоги швидше. Європейцям потрібно прискоритися і почати планувати масштабні довгострокові зусилля з відновлення.

Останній аспект - політичне лідерство: оскільки деякі республіканці погрожують заблокувати подальшу допомогу Україні, якщо вони контролюватимуть Конгрес після проміжних виборів у США в листопаді, Сполучені Штати можуть більше не виступати в ролі організатора західної підтримки України. Якщо це станеться, Європа повинна бути готова діяти самостійно. Успіх України, як у війні, так і в мирі, є більш життєво важливим для інтересів Європи, ніж для інтересів Америки.

Джон Гербст, старший директор Євразійського Центру Атлантичної Ради, колишній посол США в Україні

З часів Другої світової війни європейська безпека залежала від американського лідерства і сили. Успішна організація НАТО та стримування агресивного Радянського Союзу були американським досягненням, але, що важливо, у консультаціях з союзниками та партнерами. Одним із прикладів такого лідерства було суперечливе рішення, прийняте за наполяганням США, про розміщення ядерних ракет середньої дальності в Європі у 1980-х роках у відповідь на радянську загрозу, що призвело до підписання Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

Після холодної війни незамінність американської ролі стала очевидною під час Балканської кризи, з якою Європа не змогла впоратися самотужки. Те ж саме відбувається і зараз: Вашингтон взяв на себе ініціативу у відповідь на напад путіна на Україну.

Звичайно, наші величезні військові запаси - на жаль, недостатньо великі - є основою військової допомоги, що надходить до України. Наші ядерні сили стримування мають важливе значення для стримування більш екстремальних варіантів дій путіна. І Сполучені Штати були центром НАТО і глобальних зусиль з надання Україні необхідних поставок, спочатку військової, а потім, на сором ЄС, і економічної допомоги.

Навіть відіграючи цю провідну роль, адміністрація Байдена була несміливою у наданні Україні більш сучасного озброєння, необхідного їй для перемоги над росією швидше і з меншими втратами.

Деякі союзники по НАТО - країни Балтії, Польща, Велика Британія - спонукали Сполучені Штати на словах і на ділі бути більш рішучими в цьому питанні. Іноді це спрацьовувало. Але навіть більш боязкі уряди, такі як Берлін, ховалися за обережністю Вашингтона, щоб уникнути відправки обіцяної зброї і виконання обіцянок допомогти Україні.

І все ж, доки лідерство США і підтримка Заходу не слабшатиме, Україна зможе успішно вести цю війну.

Олександра де Хуп Шеффер, директорка паризького офісу Німецького фонду Маршалла, США

Європейці повинні бути готові до зростаючого тиску з боку Вашингтона щодо посилення військової та фінансової підтримки України. Дебати про розподіл трансатлантичного тягаря не вщухають. Якщо європейці і засвоїли щось після обрання Дональда Трампа, то це те, що внутрішня політика США має значення і безпосередньо впливає на згуртованість альянсу та зовнішньополітичні рішення.

Європейці побоюються, що майбутні проміжні вибори в США призведуть до перемоги республіканців і подальшого зниження підтримки України з боку Вашингтона. Лідер республіканців у Палаті представників Кевін Маккарті дав зрозуміти, що "це не вільний чек" для України, якщо республіканці отримають більшість у Палаті представників. Це, у свою чергу, може перекинутися на Європу і підірвати здатність континенту підтримувати Київ.

Дійсно, європейська підтримка України (занадто) залежить від США. Ось чому французи наполягають на більшій взаємодоповнюваності між США, НАТО та ЄС - це єдиний шлях вперед. Щорічне дослідження "Трансатлантичні тенденції", проведене Німецьким фондом Маршалла, підтверджує, що громадська думка поділяє прагнення до більш геополітичного ЄС. На противагу аргументам республіканців щодо недостатньої залученості ЄС та його країн-членів, останні повинні більш чітко комунікувати про критично важливу допомогу, яку вони надають, та активно брати участь у формуванні сучасного Плану Маршалла для України.

Ульріка Франк, старший науковий співробітник Європейської ради з міжнародних відносин

Теоретично ні, але на практиці, я хвилююся, дуже сильно.

Європа має багато причин підтримувати Україну. Це морально правильно. Це в геополітичних інтересах Європи - покарати країну, яка так відверто порушує міжнародне право. В інтересах безпеки Європи - обмежити можливості росії щодо подальшого нападу на Європу.

Цих причин має бути достатньо для того, щоб європейські країни стали на бік України. І для багатьох з них це так. Тим не менш, в черговий раз саме Сполучені Штати відіграли вирішальну роль лідера у відповіді Заходу на агресію росії проти України. Якби Сполучені Штати відреагували менш рішуче, наприклад, за іншого президента, я боюся, що підтримка України з боку Європи могла б бути більш обмеженою і менш згуртованою. Такою є реальність "геополітичної Європи" 2022 року.

Кейт Хансен Бундт, генеральний секретар Норвезького Атлантичного комітету

Безумовно! Сполучені Штати як визначили стратегію так, що Європі було важко не надавати політичну підтримку, гроші та зброю Україні. Як наслідок, ми - Захід - глибоко залучені в російську війну в Україні.

Великобританія і Польща разом зі Сполученими Штатами протягом останніх десяти років тренували українські сили і постачали їм зброю. Ця підтримка зросла після російської анексії Криму в 2014 році.

Минулої осені американська розвідка оприлюднила інформацію про те, що росія планує вторгнення в Україну. Хоча мало хто з союзників повірив їм, Вашингтон, тим не менш, розгорнув 25 000 додаткових військовослужбовців у Східній Європі і доставив більше зброї Києву. Країни Балтії, Польща і Великобританія визнали і підтримали Сполучені Штати, але більшість союзників, схоже, виявилися не готовими надати підтримку зброєю, яка стала настільки важливою для України в її екзистенційній боротьбі проти путінської росії.

Справа в тому, що стратегія, обрана Сполученими Штатами - надати зброю, необхідну для того, щоб Україна мала шанс перемогти росію - була підтримана більшістю європейських союзників. Сполучені Штати також взяли на себе провідну роль у формуванні ролі НАТО - хоча і не надаючи зброю як таку - надавати розвіддані та колективно твердо стояти на боці України. Я не сумніваюся, що без американської стратегії і лідерства європейці повернулися б до своєї улюбленої стратегії: дипломатії і переговорів про припинення війни - швидше за все, на російських умовах.

Джон К. Корнблум, екс-посол США в Німеччині

Так, немає жодної перспективи того, що європейці зможуть самотужки впоратися з викликами військової чи економічної безпеки. І мрія про те, що Європа стане глобальною державою, залишається лише мрією.

Питання в тому, чому європейці повинні хотіти послабити зв'язки з найбільшою військовою потугою у світовій історії, яка, по суті, захищає їх безкоштовно?

Французька пихатість і німецька провина, ймовірно, є головними причинами. Франція завжди хоче брати участь, а Німеччина майже завжди відступає. Єдиною очевидною відповіддю є об'єднання безпекового співробітництва ЄС з НАТО. Фактично, Сполучені Штати запропонували європейцям саме це в 1996 році. НАТО навіть створила нову посаду заступника верховного головнокомандувача, яку й досі обіймає європеєць. Але Франція за допомогою Німеччини в останню хвилину зірвала цю угоду.

З того часу військова і безпекова готовність Європи різко знизилась. І жодного поліпшення не спостерігається.

Аґнєшка Леґуцка, старший науковий співробітник Польського Інституту міжнародних відносин

Польща та країни Балтії вітають залучення США до протидії російській агресії в Україні, але це питання є ширшим і стосується архітектури безпеки Європи та міжнародного порядку, заснованого на праві.

Президент США Джо Байден, якого російська пропаганда зображує немічним старим, який не може спуститися по сходах, успішно реалізує свою концепцію "Америка повернулася" не тільки в Європі, але й в Азії. Для країн Центральної Європи відрадно бачити, що в умовах агресивних дій путіна американці підтримують зміцнення східного флангу НАТО. Набагато більше, країни Балтії та Польща вітали б євроатлантичну єдність і солідарність з Україною всіх членів НАТО, включаючи німців і французів.

путін був би у ще більшому програші, якби за антивоєнною риторикою Макрона і Шольца послідували поставки зброї і фінансова підтримка України. Ця боротьба йде не за американські інтереси в Європі, а за нашу безпеку, що, здається, розуміє Центральна Європа, але не до кінця бачить Західна Європа.

Не всі на Заході розуміють, що ця війна стосується не лише України. путінізм є найбільшою загрозою для Європи з 1945 року. Якби був консенсус щодо цього, всі б негайно озброїли Україну до зубів - не лише американці, а й німці, французи, іспанці, італійці та інші.

Мері Мерфі, старший викладач політики в університетському коледжі Корка

Сполучені Штати відіграють провідну роль у підтримці України з початку російського вторгнення. Підтримка надається як у військовій, так і в політичній формах, причому лише допомога у сфері безпеки становить близько 40 мільярдів доларів.

На противагу цьому, зобов'язання Європи щодо надання Україні оборонного обладнання на суму 3,1 млрд. євро (3,1 млрд. дол. США) є меншими за зобов'язання Сполучених Штатів. Проте Європа також фінансує інші форми невійськової підтримки та гуманітарної допомоги, а країни-члени ЄС надають притулок великій кількості українців, які тікають від війни.

Зараз, на дев'ятому місяці війни, вона цілком може перетворитися на затяжний конфлікт. У цьому контексті потреба у постійній військовій та фінансовій підтримці України зберігатиметься. Млявий характер зовнішньої, безпекової та оборонної спроможності ЄС просто не здатен забезпечити таку довгострокову багатогранну підтримку, яку можуть надати Сполучені Штати.

Існує також проблема стриманості деяких європейських держав, особливо Німеччини, що підкреслює відсутність сильного європейського лідерства, солідарності і політичної волі в агресивному протистоянні російському нападу на кордони ЄС.

Вторгнення в Україну викрило низку геополітичних істин: Міжнародний вплив Європи має свої межі, і Європа покладається на лідерство США у протистоянні військовій агресії путіна.

Джон О'Бреннан, професор європейської інтеграції Університету Мейнут, Ірландія, очолює кафедру Жана Моне

Так, європейська підтримка України значною мірою ґрунтується на безперервній підтримці, яку Вашингтон надає Києву з 24 лютого. Одним з ключових аспектів підтримки на початковому етапі була готовність європейських сусідів України прийняти велику кількість біженців. Це не залежало від США.

Другим напрямком підтримки була фінансова. Тут були помітні розбіжності між країнами-членами та самим ЄС, який не поспішав виділяти вкрай необхідні кошти. Знову ж таки, Сполучені Штати лідирують у цьому питанні.

Що стосується військової підтримки, то Сполучені Штати були і залишаються найбільшим донором України. Франція і Німеччина відстають, навіть якщо частина французької допомоги була надана дещо приховано. Без твердої прихильності Сполучених Штатів до України сумнівно, що єдність ЄС збереглася б настільки, наскільки вона збереглася.

Можливо, якби Україна була у слабшій військовій позиції, ніж зараз, деякі європейські держави могли б запропонувати Києву піти на значні поступки Росії задля припинення війни. Такі заклики здебільшого обмежуються крайніми правими та крайніми лівими силами в європейських країнах, але можуть набути більшої популярності, якщо енергетична криза загостриться.

Війна знову оголила межі досягнень ЄС у сфері безпеки і триваючу асиметричну військову залежність від Сполучених Штатів. Якщо Путін не зробить щось екстраординарне в Україні, наприклад, не застосує тактичну ядерну зброю, країни ЄС - за очевидним винятком країн-членів з Центральної та Східної Європи - швидше за все, продовжуватимуть обходити стороною питання військової підтримки і залишатимуть всю важку роботу на американців.

Катерина Піщикова, асоційований науковий співробітник, Інститут дослідження міжнародної політики (ISPI), Італія

Під час війни військова міць має першорядне значення. Не дивно, що Сполучені Штати відіграють центральну роль у європейській відповіді на цю війну.

Однак підтримка України з боку Європи - це не просто наслідування американського лідерства. Майбутній успіх ЄС залежить від міцності ліберального світового порядку, заснованого на правилах і нормах. Йдеться також про стійкість його внутрішніх демократичних систем.

російська агресія проти України є атакою на обох фронтах. Більше того, вона розв'язала низку справді глобальних криз - енергетичну, продовольчу, кліматичну. Саме ці загрози об'єднують європейців у реагуванні та підтримці України.

Дійсно, ЄС продемонстрував неочікувану рішучість та єдність з самого початку війни: від запровадження кількох амбітних пакетів санкцій проти росії до останнього рішення Європейської Ради про тимчасову динамічну структуру цін на операції з природним газом та інших заходів, спрямованих на запобігання енергетичній кризі через солідарність та колективні дії. Жодне з цих рішень не було легким, і ми не повинні ігнорувати важливі відцентрові сили, що діють, але вони мають справді європейську приналежність.

Джерело: Карнегі Європа