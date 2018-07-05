"Згадати молодість": Україна поверне на фронт зенітні ракетні комплекси "Куб" і "Тор"

На третину збільшиться кількість боєздатних комплексів у складі зенітних ракетних військ ЗС України, здатних збивати літаки, крилаті ракети, а також "безпілотники" ворога. Такий мій оптимістичний прогноз, якщо спільні зусилля Міністерства оборони, підприємств "Укроборонпрому", а також приватних компаній, вже глибоко залучених до вирішення актуального завдання, будуть результативними. Практично всі типи ЗРК, які за "надмірністю" були виведені з бойового складу в період з 2003 по 2013 рік, і до яких є значний запас ракет, отримують шанс "згадати молодість".

Сьогодні захисний щит над Україною тримають зенітні ракетні системи і комплекси радянської розробки двох типів. Це самохідні ЗРК середньої дальності С-300ПС (SA-10B Grumble) і "Бук-М1" (SA-11 Gadfly). "Трьохсотка" і "Бук" можуть знищувати цілі противника на максимальних відстанях в 75 км і 32 км, і висотах до 27 км і 22 км відповідно. Кількість дивізіонів цих ЗРК - близько півсотні. При високому вишколі особового складу і справності всіх ЗРК - це досить потужна сила. Але керівництвом Збройних Сил прийнято рішення істотно посилити кількісний склад вітчизняних засобів ППО. Це пов'язано з необхідністю прикриття наших військ в зоні зіткнення з противником - як в позиційній, так і в активній обороні, а також з ущільненням прикриття об'єктів першої категорії. До таких об'єктів, зокрема, відносяться міста-"мільйонники", атомні станції і греблі гідроелектростанцій.

До "строю" можуть повернутися відразу шість типів зенітних ракетних комплексів і систем. Це три ЗРК малої дальності - самохідні "Куб" (2К12) і "Тор" (9К330) і С-125. Дві середньої дальності - С-300ПТ (транспортується, близький родич "штатного" самохідного С-300ПС) і мобільна універсальна система протиракетної і протилітакової оборони, створена для прикриття маневрених бойових дій своїх військ З-300В1 (SA-12 Gladiator). І, нарешті, "далекобійна" С-200В.



Фото: Defense Express

Зенітна ракетна система великої дальності С-200В - особлива тема. SA-5 Gammon - як Голіаф "холодної" війни. Він з'явився на службі у 70-их роках. Комплекс стаціонарний і начебто застарий за нинішніми мірками. Але є нюанс. "Старожил" володіє ракетами з потужною бойовою частиною і здатний вражати цілі на дальності в 240 км і на висоті від 300 м до 40 км. Дивізіони С-200В здатні знищувати літаки ворога до того, як вони долетять до кордону, з якого вони можуть застосувати власне озброєння. Також вважається, що "двохсотка" не дозволить наблизитися до України ворожим повітряним командним пунктам, літакам-розвідникам і літакам-постановникам всіх типів перешкод. Все це в комплексі може позбавити противника можливості ефективно управляти повітряною операцією. Ну, хоча б тому, що просто страшно.

У 2012 році у нас в ЗРВ (зенітно-ракетних військах) було чотири військові частини, які були озброєні ЗРС С-200В. Групи дивізіонів С-200В були розміщені біля Львова, під Києвом, а також під Херсоном і Феодосією. Всі вони за підсумками перевірки 2012 року були визнані боєздатними. Але вже на початку 2013 року рішенням тодішнього міністра оборони Лебедєва всі вони раптово були визнані застарілими. Їх "скорочення" зайняло буквально місяць. Окремі елементи - наприклад, кабелі на позиціях, так як це комплекс стаціонарний, - просто рубалися сокирами. Тоді ж з бойового складу була виведена і Уманська зенітна ракетна бригада (три дивізіони), озброєна комплексами С-300В1. У командуванні ЗРВ досі служать люди, які підтримали обидва ці рішення. Саме час, напевно, у них запитати - чому?

Сьогодні в Міноборони не виключають, що "двохсотка" ще полоскоче нерви російським повітряним командним пунктам і пілотам літаків з бойовим навантаженням. Не виключено, що за реанімацію "двохсотки" візьметься КБ Південне і зробить ракету для цієї системи твердопаливною. Але це навряд чи станеться до кінця року, хоча за іншими комплексам перевірочні стрільби планується провести вже до кінця 2018 р Принаймні, в цьому зацікавлене Міноборони.

З огляду на обсяг необхідних робіт, технологічні обмеження і жорсткі строки - це складне завдання. За деякими ЗРК немає ремонтної документації. Тому, фактично потрібно провести зворотний інжиніринг блоків і вузлів, їх відремонтувати, або відновити, і забезпечити застосування комплексів за призначенням. При цьому, від підприємств "Укроборонпрому" і приватних компаній модернізації комплексів, які вони беруть у середній відновлювальний ремонт, поки не потрібно. Хоча деякі з ЗРК, зокрема, той же С-125М "Печора" має істотний потенціал для нарощування бойових можливостей. За рахунок установки на ракети 5В27Д нових напівактивних або активних головок наведення, які розроблені київською компанією "Радіонікс" дальня межа зони ураження С-125М збільшується по дальності з 18 до 40 км, по висоті - з 18 до 25 км. У максимально "крутій" версії з'являється можливість обстрілювати вісім ворожих цілей одночасно. Робота комплексу з пусками ракет з напівактивною головкою вже перевірена практикою. У закордонного замовника.



Фото: Defense Express

Відповідальність за весь "реанімаційний пакет" з продовження ресурсу ракет до зенітних ракетних комплексом, які сьогодні стоять на озброєнні ЗС України, а також до тих, які будуть введені до складу ЗРВ в найближчій, або середньостроковій перспективі, за винятком "двохсотки", покладено на державне Київське конструкторське бюро "Луч", у взаємодії з іншим київським підприємством, "Візар", що також входить до складу ДК "Укроборонпром". Як відомо, за часів Радянського Союзу на підприємстві "Візар" збиралися ракети до ЗРК С-300. На "Візар" також є ряд необхідної контрольно-вимірювальної апаратури для перевірки параметрів ракет.

Модернізація, або розробка нових зразків зенітних ракетних комплексів для ЗС України - наступний етап у посиленні вітчизняного протиповітряного щита. Проекти є по комплексам малої, середньої і великої дальності. Причому, що цікаво, з використанням вже існуючого промислового і технологічного доробку. За твердженням розробників, з якими я спілкувався, на результат під випробування можна буде вийти вже протягом двох років. Причому з досить адекватним фінансуванням. Ставка зроблена максимально на свої можливості. Але допомога чи партнерство з боку західних компаній буде необхідною для придбання сучасної елементної бази з необхідними характеристиками. Поки з цим "пробої" Але це вже інша, більш довга історія, про деталі якої - наступного разу. А поки завдання номер один формулюється просто. Стріляти має все, що є.

Сергій Згурець