До ювілею Джозефа Байдена. Перший після Кеннеді

Напередодні 80-річного ювілею президент США видав заміж онуку Наомі, підписав розпорядження про виділення чергової партії допомоги Україні, та й загалом чудово тримається, як на свій вік. іPress пригадав цікаві факти з біографії 46-го президента Сполучених Штатів.

Вперше Джозефа Байдена було обрано до Сенату 1972-го. На той час він був наймолодшим серед сенаторів. Обрання відбулося, коли Байдену ще не виповнилося 30 років – найменшого віку, необхідного для сенатора згідно із законами США. Тридцятиріччя він відсвяткував незадовго до інавгурації. Двічі сенатор Байден очолював комітет з міжнародних відносин. Усього на посаді сенатора від штату Делавер він пропрацював 35 років. Президент Барак Обама нагороджує Джо Байдена президентською медаллю Свободи – найвищою цивільною відзнакою у Сполучених Штатах. Фото: AP

У 2008 році кандидат на посаду президента від Демократичної партії Барак Обама запропонував Байдену стати віцепрезидентом. Президентська кампанія проводилася одночасно з балотуванням Байдена до нового складу Сенату. Він успішно виграв і президентські перегони у складі команди Обами, і переобрався до Сенату. За п’ять днів до інавгурації 20 січня 2009-го Байден подав у відставку з посади сенатора. Цікаво, що він був першим в історії США віцепрезидентом і другим (після Джона Кенеді) президентом-католиком. У 2012 році тандем Обама-Байден вдруге переміг на президентських виборах.

Український шлейф. Розслідування Трампа не заплямувало репутацію Джо Байдена

Діяльність Байдена на посаді віцепрезидента була дещо затьмарена штучно роздмуханим скандалом щодо компанії Burisma Holdings, юридичний відділ якої очолював його син Хантер. За часів Януковича компанія Burisma поставила перед собою амбітні цілі – досягти статусу найбільшої газовидобувної компанії Східної Європи. Призначення сина віцепрезидента США членом ради директорів було розцінено, з одного боку, як підтримка Сполучених Штатів спроб України звільнитися від російської газової залежності, з іншого – Байдену закидали лобіювання інтересів родини.

Розслідування, ініційоване президентом Трампом і його довіреною особою Рудольфо Джуліані, не виявило криміналу в діях Хантера Байдена та його батька. У квітні 2019 року Хантер Байден пішов у відставку з посади у Burisma Group, а розслідування, ініційоване колишнім генпрокурором України Шокіним, не отримало судової перспективи і було припинено. У вересні того ж 2019-го президента Трампа звинуватили у зловживанні владою з метою отримання компрометуючих матеріалів проти Джо Байдена в обмін на надання Україні фінансової та військової допомоги.

Не "яструб", але і не "голуб миру". Компромісний заради Америки та безкомпромісний у підтримці України

Джозеф Байден, більша частина політичного життя якого була присвячена питанням зовнішньої політики, не належав до "яструбів", намагаючись знаходити компромісні рішення, які б задовільнили усі сторони. На початку своєї сенатської діяльності він здійснив два візити до москви – тодішньої столиці СРСР, де зустрівався з головою Ради міністрів Алєксєєм Косигіним та міністром закордонних справ Андрєєм Громиком. У принципових питаннях Байден займав ті позиції, які відповідали його переконанням і підсилювали позиції США та усього західного світу. Він підтримував операцію міжнародних сил в Іраку, втручання НАТО в югославські війни, розширення альянсу на схід. Джозеф Байден у Верховній Раді України, 2014 рік. Фото: segodnya.ua

На посаді президента США Байден зайняв безкомпромісну позицію підтримки України. Зусиллями його команди наша держава отримала розвідувальні дані та матеріально-технічну допомогу напередодні російського вторгнення. Саме Сполучені Штати стали найбільшим фінансовим та військовим донором для України під час війни з росією, а законодавчий орган з ініціативи адміністрації ухвалив безпрецедентний з часів Другої світової війни закон про ленд-ліз.

Як політик Джо Байден, у його досить поважному віці, може дозволити собі не зважати на іміджеві втрати від непопулярних рішень та не особливо думати про майбутню кар’єру – він уже усього досяг та усе бачив. Дивує, як вісімдесятирічна людина витримує серйозні й психологічні, й фізичні навантаження, при цьому залишаючись не лише жвавим дідусем, а лідером вільного світу, який веде сеанс одночасної гри в політику на десятках шахівниць, причому від кожного його ходу залежать долі країн і народів.

Президент США і його дії дуже часто розглядаються в Україні тільки і виключно з точки зору українських інтересів. Це було характерно для довоєнного періоду, і така позиція зберіглася та підсилилася після початку російської збройної агресії. Проте слід усвідомлювати, що найголовніша функція й найголовніший виклик для американського президента – це внутрішня та зовнішня безпека Сполучених Штатів, і добробут її громадян.

Виклики та загрози. Недолуга спадщина Трампа

Байдену, як актуальному президенту США, довелося і доводиться вирішувати низку внутрішньополітичних та внутрішньоекономічних проблем, ретельно прораховувати зовнішньополітичні кроки своєї адміністрації. Скільки б не говорили про біполярний або багатополярний світ, у реальності Сполучені Штати є єдиною наддержавою, яка змушена підтримувати світовий порядок та систему міжнародної стабільності, що її весь час намагаються розхитати ідеологічні й економічні суперники.

Фото: zbruc.eu

Торгівельні війни з Китаєм, деструктивна роль росії, іранські фанатики, північно-корейські комуністи, військові та популістські режими в Азії, Латинській Америці і Африці є лише неповним переліком тих проблем, з якими щодня доводиться стикатися керівництву США. Варто пам’ятати, що передача влади від президента Трампа президенту Байдену була затьмарена спробами розхитати внутрішню ситуацію в Америці, штурмом Капітолію та намаганнями поставити під сумнів наслідки підрахунку голосів. Усе це мало не поставило американське суспільство перед розколом, подібним тому, який колись призвів до відділення південних штатів та громадянської війни. Адміністрація Байдена була змушена розбиратися з політичним та економічним спадком Трампа – рішенням про вивід військ з Афганістану, наслідками заяв про вихід США з ВООЗ та Паризької угоди щодо клімату, будівництвом стіни на кордоні з Мексикою тощо.

Отже, безпрецедентна підтримка, яку США на чолі з президентом Байденом надали і продовжують надавати Україні, на фоні заяв попереднього президента Трампа, свідчить не тільки про те, що Сполучені Штати відкинули ізоляціоністську політику попередньої адміністрації, але й усвідомлюють свою відповідальність не лише перед Україною, але й усім світом за дотримання міжнародного права та поваги до суверенітету і територіальної цілісності країн. Від 24 лютого США балансують на межі війни, одночасно підсилюючи допомогу Україні, і не переходячи кордон, який відділяє світ від глобальної війни всіх проти всіх. Лідер держави, попри поважний вік, виявився людиною, яка не тільки вчасно та релевантно реагує на щоденні виклики, але й спромоглася підібрати професійну команду урядовців, що разом з ним намагається протистояти політичним авантюристам та авторитарним режимам.

Всупереч трагічним обставинам. Людина з великої літери

Коли йдеться про вік політиків, то варто усвідомлювати, що активність і гострий розум можуть бути супутниками людини дуже похилого віку, водночас апатія та пасивність іноді є атрибутами молодої людини. Найпалкіший політичний опонент Байдена – його попередник Дональд Трамп – молодший від нього усього на чотири роки. А переобраний цього року на восьмий термін у сенаті США Чарльз Ернест Ґраслі народився 1933-го, у вересні йому виповнилося 89 (!) років.

Джо Байден міг закінчити свою політичну кар’єру на самому її початку, після перемоги на виборах до сенату. 18 грудня 1972 року тридцятирічна дружина Байдена Нейлія разом з їхніми трьома дітьми потрапила у дорожню пригоду. Внаслідок аварії Нейлія та маленька Наомі Байден загинули, а сини Джозеф "Бо" і Хантер отримали серйозні травми. Джозеф Байден 2015-го згадував: "Через шість тижнів після мого обрання весь світ змінився назавжди. Поки я наймав співробітників у Вашингтоні, отримав телефонний дзвінок. Мені сказали, що моя дружина і діти ходили за різдвяними покупками, але тракторний причіп обрушився на них, убивши дружину і дочку. Вони не були впевнені, що мої сини виживуть".

Джо Байден складає сенаторську присягу у лікарні, де лікується його син Бо, 1973 рік. Фото: AP

Приголомшений трагічною звісткою, Байден вирішив припинити політичну кар’єру, його ледве вмовили не робити цього кроку. Присягу сенатора він приймав у лікарні, де відновлювалися після аварії його сини. Тільки через шість років після трагедії Джо Байден одружився вдруге. Його дружиною стала теперішня перша леді Джил Трейсі Байден, у цьому шлюбі народилася донька Ешлі.

Про характер Байдена свідчить і те, що у дитинстві та юності Джо заїкався. Для того, щоб виголошувати промови, йому довелося напружено працювати над собою, аби оточуючі навіть не здогадалися про його колишні проблеми. Цікавий момент пригадала й журналістка Мирослава Ґонґадзе, у 2014 році вона супроводжувала тодішнього віцепрезидента під час візиту до України і мала нагоду подарувати йому вишиванку. На зворотному шляху до Сполучених Штатів Байден наполіг, щоб Мирослава подзвонила з літака своїм донькам, Соломії та Нані, і впевнилася, що з ними все гаразд. Маленький епізод, який дуже добре характеризує президента США як людину.

Джерело: facebook.com/myroslava.gongadze

Джозеф Байден любить проводити вільний час з родиною, а напередодні ювілею, 19 листопада, він був присутній на церемонії укладення шлюбу своєї онучки Наомі, доньки Хантера, яку названо на честь загиблої доньки президента. "Ідеальне святкування Дня народження, наповнене таким коханням. І улюблений кокосовий торт Джо", – підписала світлину в Instagram перша леді США.

Джозеф Байден увійшов до великої політики тоді, коли більшість із теперішніх лідерів держав робили лише перші кар’єрні кроки, а деякі навіть не народилися. Байден не виголошує занадто емоційних промов та не робить різких заяв – він роками працює на свою країну, намагаючись зробити цей світ безпечнішим, а події передбачуваними. Байден спостерігав розквіт та занепад Радянського Союзу, революції, війни, економічні депресії та піднесення, багато яскравих політичних зірок загорілися та згасли під час його перебування у Капітолії та Білому домі. В його особі Україна має не стороннього спостерігача, а щирого друга, налаштованого на підтримку нашої боротьби і неодмінної перемоги.

Побажаємо містеру Джозефу Робінетту Байдену-молодшому міцного здоров’я і гострого зору, щоб побачити, як згаснуть зірки на кремлівських баштах нашими спільними зусиллями.