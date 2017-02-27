Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Папір до паперу, пластик до пластику, скло до скла, загальні відходи до загальних відходів. Здебільшого це все, що відомо про сортування сміття пересічному львів'янину, а тим більше дитині

Скільки людей сортує сміття вдома, на роботі, в школі чи в університеті? Для чого це робити і чи як ми збережемо у такий спосіб довкілля? Мало кому відомо, що чеки, лотки для яєць не є папером, як і одноразовий паперовий посуд, вкритий плівкою. Мало кому відомо, що макулатуру можна перетворити в ресурс, і за її збір можна отримувати пристойні кошти.

Майже у кожній області є своє "грибовицьке сміттєзвалище", і вирішувати цю проблему треба разом. Вчити сортувати сміття можна як дорослих, так і дітей, сказали собі 5 студенток 4-го курсу соціальної педагогіки Українського католицького університету і взялися за роботу під час навчальної практики у рамках курсу "проектний менеджмент". Дівчата вирішили реалізували екопроект "Друге життя" у співпраці з Олегом Котисом, координатором еконапряму Соціальної ініціативи "Хтось не зробить!" при Патріаршій комісії у справах молоді УГКЦ.

Як усе починалося?

Левандівка – одна з найбільш проблемних екологічних зон, тому починати вирішили звідси. Школа № 65 – це випадковий вибір з переліку усіх шкіл цього району в інтернеті, розповідають дівчата. Екоосвіта, переробка відходів, правильне поводження з відходами – теми, які вони висвітлювали під час зустрічей з учнями, батьками та вчителями.



Фото: Олег Рущак

"Проект був спрямований на освіту у сфері екології. Хотілося, щоб школярі зрозуміли масштаби екологічної трагедії, яка у нас зараз є. Тому багато йшлося саме про сортування відходів. Ми хотіли пояснити, як правильно сортувати відходи та для чого це робити. Найбільше, ми старалися викликати зацікавленість до проекту, щоб його могли продовжити без нас – як вчителі, так і діти", - розповідає одна зі студенток 4-го курсу Марта Собашкевич.

Опитування серед учнів 10-го класу показало, що майже ніхто не сортує сміття. Тож впродовж двох тижнів в ігровій формі дівчата вчили цьому учнів з двох класів, а це більше 50 дітей.



Фото: Олег Рущак

"Програму заходів прописували самі, але при цьому радилися із координатором еконапрямку соціальної ініціативи "Хтось не зробить" Олегом Котисом, - зауважує Наталя Когут. – Він проводив еконавчання, розповідав, як сортувати відходи, показував навчальні відеоролики. Загалом програма поєднувала теорію й різні конкурси. За найкращий твір на екологічну тематику ми дарували дітям цінні призи – термогорнятко, екоблокноти й екосумки. Це стимулювало їх долучатися. Спершу сподівалися на більшу участь дівчат, але чомусь хлопці виявилися набагато більш активними".



Фото: Олег Рущак

Крок зробити місто чистішим

Ключова частина проекту – виготовлення контейнерів з картону. Для сміття потрібні металеві контейнери, але в бюджеті на це бракувало коштів, і дівчата вирішили робити власноруч. Тим більше, дітям така ідея сподобалася найбільше. Потім учнів розділили на команди, і діти змагалися, хто швидше посортує сміття.



Фото: Олег Рущак

Перед початком проекту дівчата навіть не очікували на те, що вкінці вчительський колектив настільки підтримує їх ініціативу.

"У перший день проекту надій було мало – коли встановлювали в школі картонні контейнери, навіть сама прибиральниця сказала, що такі зусилля будуть марними, адже діти все одно не будуть сортувати сміття. Це трішки засмутило, але ми не опустили рук і продовжували рухатися вперед. Згодом учнівська рада нас підтримала і ввела акцію "Школа без сміття". Це так було приємно спостерігати, як діти на всіх трьох поверхах школи розділяють сміття на папір, пластик і загальні відходи. Це вже було нашою великою перемогою", - зазначає ще одна студентка Іванна Цюнник.



Фото: Олег Рущак

Дівчата зізнаються, що до початку проекту самі не зовсім знали, як правильно сортувати сміття. Співпраця з соціальною ініціативою "Хтось не зробить" була просвітницькою і для них.



Фото: Олег Рущак

"Для мене даний проект є дуже важливим, адже часто задумуюсь над тим, чому не вмію правильно сортувати відходи. Часто люди є заклопотані своїми проблемами, ну і така, зовсім банальна річ – сортування відходів, з одного боку, не вартує, щоб витрачати на це свій час, однак, з іншого боку, знаючи певні деталі правильного сортування відходів, ми зможемо зменшити багато проблем навколо забруднення нашої Землі. Завдяки цьому проекту ми донесли школярам важливість правильного сортування відходів, а також донесли відчуття власної відповідальності за світ, у якому проживаємо, адже це наш дім і хто, як не ми, буде його берегти. Я дуже рада, що саме така ідея допомогла зібрати наш маленький, дружній, колектив з 5-ти осіб, що в свою чергу допоможе залучити ще більшу аудиторію для спільної важливої праці. Не будьмо байдужими – сортуймо відходи!", – закликає Марія Борова.



Фото: Олег Рущак

"Друге життя" – це не лише новий досвід у написанні проектів. В першу чергу, це крок до того, щоби зробити наше місто чистішим. А найкращим вирішенням будь-якої проблеми є попередження її появи. Саме тому, екоосвіта – один із найпрогресивніших способів подолання проблем зі сміттям у Львові", – вважає Оксана Микитин.



Фото: Олег Рущак

Дівчата вірять, що цей проект буде результативним, і школа продовжить сортувати сміття. Тим більше, директор казала, що замість паперових контейнерів скоро збирається встановити металеві, наголошують студентки.

Макулатура може стати ресурсом

Координатор ініціативи "Хтось не зробить" Олег Котис каже, що вражений відповідальністю учасниць проекту. Взяти їх на практику йому порадила Маряна Кащак - викладач УКУ, в. о. директора БО "Львівська освітня фундація", директор Родинного центру "Рясне".

"Спочатку я думав, що це буде так би мовити "відбувальщина". Приведуть до мене студенток, які нічого не хочуть робити, лише б провести практику. Але коли дівчата прийшли на першу планову зустріч з власними ідеями, це вже вселило великі надії. Під час проекту я не втручався, радше виконував дорадчу роль. А вони вже розподілили між собою ролі відповідно до проектної діяльності. Я поділився досвідом, провів кілька тренінгів, як правильно сортувати сміття і долучався ідеями".



Фото: Олег Рущак

За його словами, екопроект "Друге життя" – це не просто провести одноразові екологічні заходи чи просвітницьку кампанію, а впровадити пілотну систему роздільного збору відходів вже і зараз. Олег Котис вірить, що діти будуть сортувати сміття, якщо їм створити відповідні умови.

"Діти побачили, що виготовити контейнери можна власними силами. Кожен може розділяти сміття. Вчителі переконалися, скільки макулатури можна назбирати, а її можна ж здавати і отримувати за це гроші, які, до прикладу, можна використати на освітні потреби. Добре було б, якби школа поставила відповідні контейнери. Діти самі відкликалися, що готові навіть стати волонтерами екопроекту і стежити за правильним сортуванням сміття. А це вже вагомий прорив у свідомості", - каже Олег Котис.



Фото: Олег Рущак

Соціальна ініціатива "Хтось не зробить" при комісії УГКЦ у справах молоді провела вже низку подібних проектів. Минулого року учасники ініціативи провели місячний збір макулатури по школах міста. За виручені кошти купили книжки для дітей з вадами зору. Зараз просвітницькі кампанії впроваджують при парафіях. Саме вони організували акцію з сортування сміття під час Унівської прощі.



Фото: Олег Рущак

Кілька порад про сортування сміття

Олег Котис поділився кількома порадами з сортування сміття:

1. Почніть сортувати сміття вдома, на роботі, якщо ви цього досі не робили.

2. Поцікавтеся, як правильно розділяти відходи – папір, скло, пластик. До цього списку можна додати ще й батарейки і лампи. На сайті міськради є графік екобусу, який забирає подібного роду сміття.

3. Якщо маєте зайвий одяг чи старі речі, не викидайте їх, а краще віддайте в громадську організацію "Оселя", де їх поремонтують і віддадуть потребуючим або бездомним.

4. Коли викидаєте пластик, скручуйте його, щоб він займав менше місця.

5. Одноразовий паперовий посуд не завжди належить до паперового сміття. Насправді більшість фірм виготовляє такий посуд з додаванням плівки. Упаковки з тетрапаку – це змішана упаковка з фольги, картону і плівки, і його не можна кидати до паперу. Чеки – це також не паперове сміття.

6. Де немає контейнерів для сортування скла, можна залишати біля сміттєвих баків, і безхатченки його заберуть.

"Це лише неповний список того, що ми вчимо як дорослих, так і дітей. Щоб уявити масштаби екологічної ситуації, кожному варто поїхати на екскурсію на Грибовицьке сміттєзвалище. Важливо, щоб перевізники якнайшвидше організували систему роздільного збору сміття у Львові. Щоб усі організації в встановили на своїй території контейнери для роздільного збору сміття. Люди мають зрозуміти, що сміття – це також вторинна сировина, яка може перетворитися у прибуток. Якби в кінці кожної чверті школи організували збір макулатури, то могли б отримати з цього додатковий ресурс", - впевнений координатор ініціативи.



Олег Котис. Фото: Олег Рущак

Студентки УКУ переконані, що зміни треба починати з себе. І врешті-решт, настане той день, коли сміття стане ресурсом, а не шкідливими відходами.



Студентки УКУ. Фото: Олег Рущак

Підготувала Ірина Наумець